Tôi lấy chồng đến nay đã 3 năm, cũng là 3 năm như "địa ngục trần gian" khi sống chung nhà với một bà mẹ chồng tồi tệ.
- Vợ đi công tác xa, 2h đêm em gái vợ gọi bảo sang, tôi 'hóa đá' khi nhìn cảnh tượng trên giường
- Đêm tân hôn của em gái chồng, bỗng dưng tát cô chồng 'cháy má', cả nhà khóc lóc om sòm
Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng soi tôi từng li từng tí, dù làm đúng hay sai cũng vẫn bị chửi, bị mắng. "Ngu thế", "đồ ăn hại", "đần à",... là những câu mẹ chồng thốt ra thường xuyên mỗi lần không vừa ý với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn nín nhịn vì những lời an ủi từ chồng: "Thôi, em chấp mẹ làm gì. Mẹ đến tuổi mãn kinh, không khó tính mới lạ".
Nếu trước đó chồng còn an ủi, bênh vực nhưng từ ngày tôi bị sảy thai, còn mất khả năng sinh con thì anh ta lập tức đổi tính đổi nết. Hóa ra anh ta quên rằng: Ai là người đánh tôi khi tôi mang bầu 4 tháng nhỉ? Nếu không vì người chồng tệ bạc này, tôi đâu có bị tước mất quyền làm mẹ cơ chứ? Ấy vậy mà tôi vẫn chịu đựng trong đau đớn và tuyệt vọng chỉ vì sợ bị người đời dị nghị
Nhưng đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Rồi một ngày, tôi phát hiện chồng cặp bồ với một con bé cùng làng. Và đau đớn hơn khi người mai mối chính là mẹ chồng.
Vậy mà khi tôi gạt nước mắt chất vấn, mẹ chồng thản nhiên một câu:
- "Đàn bà không đẻ được thì phải biết hi sinh. Cô không đẻ được cho thằng T đã là vô phúc cái nhà này rồi. Thằng T còn xót còn thương chứ là tôi chẳng tống khứ ra đường từ lâu rồi, chứ giữ lại được lợi ích gì".
Nghe mẹ chồng mắng xối xả như thế, tôi cũng chỉ biết bật khóc một cách chua xót và bẽ bàng. Cứ ngỡ sẽ chịu đựng những ngày tủi khổ ấy mãi mãi nhưng ông trời có mắt... tôi phát hiện ra một sự thật động trời.
Một tuần trước, tôi bắt gặp mẹ chồng đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Nghĩ thế nào, tôi lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh để "phòng thân".
Mấy ngày gần đây, mẹ chồng và chồng quyết định đưa người đàn bà kia về chăm sóc vì cô ả đã mang bầu. Lúc này, hai người họ bóng gió xa gần về chuyện tống cổ tôi ra khỏi nhà để danh chính ngôn thuận với ả kia. Tôi biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Tầm tối, nhân lúc bố chồng về nhà sau chuyến công tác 1 tháng, tôi lên phòng lấy mấy tấm ảnh chụp mẹ chồng vào nhà nghỉ hôm nọ đưa cho ông xem.
Mẹ chồng lúc ấy tái xanh mặt, còn bố chồng tức tối, chửi ầm lên. Riêng chồng tôi im lặng, chẳng nói được câu gì. Trước khi rời khỏi "địa ngục trần gian" ấy, tôi chỉ nói một câu:
- "Mẹ ngoại tình, mẹ cắm sừng bố hay lắm. Đúng là người đàn bà mẫu mực".
Nghe vậy, mẹ chồng chỉ ngẩn người ra, chẳng nói được câu nào nữa. Có lẽ bà sốc quá vì chẳng thể ngờ được bí mật kinh thiên động địa này lại bị con dâu vốn nhu nhược bấy lâu nay phát hiện.