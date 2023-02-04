Lúc biết chồng tương lai của tôi có mức lương khủng thì ai cũng xuýt xoa khen tôi số sướng. Sau này không cần phải cực nhọc làm lụng, gánh nặng kinh tế đã có chồng gánh vác cả.

Tôi và chồng quen biết nhau qua mai mối, lúc đó anh đã 33 tuổi. Chồng tôi tính tình hiền lành, gia đình tử tế, có công ăn việc làm ổn định và đặc biệt mức lương của anh rất cao, hẳn 50 triệu/tháng. Lúc nghe về mức lương ấy, tôi cũng giật mình. Chồng bảo môi trường làm việc của anh ít phụ nữ, anh lại không giỏi giao tiếp và có ít bạn bè, do đó mới ế tới bây giờ. Bố mẹ tôi ưng anh lắm, thế là tôi nhanh chóng gật đầu làm đám cưới với anh chỉ sau 4 tháng quen nhau. Lúc biết chồng tương lai của tôi có mức lương khủng thì ai cũng xuýt xoa khen tôi số sướng. Sau này không cần phải cực nhọc làm lụng, gánh nặng kinh tế đã có chồng gánh vác cả.

Lúc vào phòng tân hôn, tôi tình cờ thấy ví tiền của chồng để trên bàn. Tôi nghĩ một người đàn ông lương tháng 50 triệu thì sẽ luôn dằn túi ít nhất vài triệu để chi tiêu và phòng những trường hợp khẩn cấp. Nhưng mở ví của anh ra xem, tôi sốc nặng khi thấy trong ví chỉ có đúng hai tờ 10 nghìn, một tờ 5 nghìn và vài tờ 1,2 nghìn lẻ tẻ. Ảnh minh họa: Internet Vừa hay chồng vào, anh hỏi tôi cần tiền làm việc gì phải không, nếu là việc cần thiết thì để sáng mai anh nói với mẹ. Tôi tròn mắt nhìn anh, tại sao lại phải nói với mẹ chồng nhỉ? Lúc này chồng mới giải thích tường tận mọi chuyện. Anh bảo lương tháng được bao nhiêu anh đều đưa cho mẹ giữ hộ, từ nhiều năm nay đã như vậy. Mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa, mẹ anh sẽ phát cho con trai 100 nghìn để anh chi tiêu trong ngày. Ăn sáng và cafe 50 nghìn, ăn trưa 50 nghìn, tối về ăn cơm nhà.

Chồng còn cười bảo không mang theo tiền nên cũng không phải tiêu tiền, nhờ đó mà anh tiết kiệm được kha khá. Anh làm bên bộ phận kỹ thuật, không gặp gỡ khách hàng, cũng chẳng cần giao lưu bạn bè, đồng nghiệp, chỉ cần làm tốt chuyên môn là sếp vẫn quý và lương vẫn cao. Tôi lắp bắp hỏi anh tiền gửi mẹ chồng thì sau này để làm gì. Anh bảo dành dụm xây nhà to và mua ô tô. Rồi anh hồn nhiên bảo tôi đã là thành viên trong nhà nên cũng phải đóng góp công sức vào mục tiêu chung đó. Từ tháng tới, sau khi lĩnh lương, tôi giữ lại một phần tiêu vặt, còn lại đưa hết cho mẹ chồng. Ảnh minh họa: Internet Nhìn vẻ mặt tươi cười của chồng, tôi tức mà không biết phải làm thế nào. Tôi nhận ra chồng giỏi chuyên môn và có mức lương cao nhưng thực ra anh chưa hề trưởng thành cả về suy nghĩ và lối sống. Anh phụ thuộc vào mẹ nhiều năm nay, chỉ biết đi làm về đưa tiền cho mẹ, mọi thứ đã có mẹ lo toan hộ. Để thay đổi thói quen đã hình thành cả chục năm nay của chồng, tôi thực sự không đủ tự tin. Nhưng làm theo lời anh thì tôi lại càng không cam tâm. Vun vén hết vào gia đình nhà chồng, nếu ly hôn thì tôi ra đi tay trắng hay sao? Lấy chồng lương cao, đã chẳng được nhờ vả gì thì thôi, còn có nguy cơ bị "bóc lột" thậm tệ! Tôi phải giải quyết tình huống oái oăm và vô lý này thế nào đây hả mọi người.

Tò mò xem ảnh người cũ của bạn trai, tôi điếng người khi thấy một hình ảnh quá đỗi quen thuộc Hôm trước, tôi lấy điện thoại anh chụp ảnh 2 đứa rồi cài làm hình nền cho máy của anh luôn. Chụp xong, tôi mở xem lại những bức ảnh cũ trong album ảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-man-vo-trung-anh-chong-giau-co-ngay-dem-tan-hon-toi-soc-nang-khi-nhin-thu-ben-trong-chiec-vi-cua-anh-551354.html