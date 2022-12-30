Mấy đêm nay, tôi thấy vợ rất khác lạ. Cô ấy thất thần, làm gì cũng đổ vỡ. Khuya dậy cho con gái uống sữa đêm, tôi lại thấy vợ ngồi lẳng lặng một góc giường.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, đến thành phố học tập rồi lập nghiệp. Cuộc sống của chúng tôi khó khăn đủ bề. Tằn tiện mãi mới mua trả góp được căn hộ chung cư và hiện tại, chúng tôi vẫn đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn.

Mấy đêm nay, tôi thấy vợ rất khác lạ. Cô ấy thất thần, làm gì cũng đổ vỡ. Khuya dậy cho con gái uống sữa đêm, tôi lại thấy vợ ngồi lẳng lặng một góc giường.

Ảnh minh họa: Internet

Lạ quá, tôi gạn hỏi thì vợ bật khóc, đưa ra tờ giấy siêu âm thai. Nhìn kết luận thai nhi 8 tuần, tôi cũng suy sụp theo. Chúng tôi đã có hai đứa con, một đứa đang học lớp 1, một đứa 2 tuổi. Kinh tế thì khó khăn, mà giờ vợ lại "vỡ kế hoạch" có con thứ 3, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

Rối quá, tôi trách vợ không biết giữ gìn thì cô ấy lớn tiếng quát lại chồng. Giờ vợ chồng tôi chẳng biết phải làm gì với đứa bé trong bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đối diện một vấn đề ngoài tầm kiểm soát hoặc chưa suy tính đến, ai cũng sẽ cảm thấy rối bời, hoang mang. Nhưng đây không phải là lúc để vợ chồng bạn đổ lỗi cho nhau. Càng chỉ trích nhau chỉ càng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, tình cảm cũng sẽ bị rạn nứt. Đây là lúc các bạn phải bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm hướng giải quyết ổn thỏa nhất.

Cất quần áo cho bố mẹ chồng vô tình thấy tấm ảnh rơi ra từ ngăn kéo, tôi sững người khi đó là hình chụp chung của bố chồng và chị dâu trẻ Trên chồng tôi còn một anh trai mới cưới trước chúng tôi nửa năm. Trong khi tôi khá vụng thì chị dâu lại rất khéo léo đảm đang. Thế nhưng từ ngày về đây, tôi chưa từng nghe thấy mẹ buông một lời trách móc.

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