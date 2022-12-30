Mấy đêm liền vợ cứ thức trắng đêm ngồi thất thần, đến khi tôi hỏi lý do thì cô ấy bỗng bật khóc nức nở chìa ra một thứ khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 30/12/2022 10:59

Mấy đêm nay, tôi thấy vợ rất khác lạ. Cô ấy thất thần, làm gì cũng đổ vỡ. Khuya dậy cho con gái uống sữa đêm, tôi lại thấy vợ ngồi lẳng lặng một góc giường.

Vợ chồng tôi là dân tỉnh lẻ, đến thành phố học tập rồi lập nghiệp. Cuộc sống của chúng tôi khó khăn đủ bề. Tằn tiện mãi mới mua trả góp được căn hộ chung cư và hiện tại, chúng tôi vẫn đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn.

Mấy đêm nay, tôi thấy vợ rất khác lạ. Cô ấy thất thần, làm gì cũng đổ vỡ. Khuya dậy cho con gái uống sữa đêm, tôi lại thấy vợ ngồi lẳng lặng một góc giường.

Mấy đêm liền vợ cứ thức trắng đêm ngồi thất thần, đến khi tôi hỏi lý do thì cô ấy bỗng bật khóc nức nở chìa ra một thứ khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lạ quá, tôi gạn hỏi thì vợ bật khóc, đưa ra tờ giấy siêu âm thai. Nhìn kết luận thai nhi 8 tuần, tôi cũng suy sụp theo. Chúng tôi đã có hai đứa con, một đứa đang học lớp 1, một đứa 2 tuổi. Kinh tế thì khó khăn, mà giờ vợ lại "vỡ kế hoạch" có con thứ 3, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa.

Rối quá, tôi trách vợ không biết giữ gìn thì cô ấy lớn tiếng quát lại chồng. Giờ vợ chồng tôi chẳng biết phải làm gì với đứa bé trong bụng. 

Mấy đêm liền vợ cứ thức trắng đêm ngồi thất thần, đến khi tôi hỏi lý do thì cô ấy bỗng bật khóc nức nở chìa ra một thứ khiến tôi sốc nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi đối diện một vấn đề ngoài tầm kiểm soát hoặc chưa suy tính đến, ai cũng sẽ cảm thấy rối bời, hoang mang. Nhưng đây không phải là lúc để vợ chồng bạn đổ lỗi cho nhau. Càng chỉ trích nhau chỉ càng khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi, tình cảm cũng sẽ bị rạn nứt. Đây là lúc các bạn phải bình tĩnh, nói chuyện thẳng thắn với nhau để tìm hướng giải quyết ổn thỏa nhất.

 

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