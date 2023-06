Cuối tuần, vợ tôi về nhà ngoại chơi, tình cờ thế nào cô ấy lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi nảy ra ý định hay, lập tức vào danh bạ điện thoại của vợ tìm số Thảo rồi mạo danh vợ nhắn cho cô ấy một cái tin thế này: “I’m at home alone, come here baby”.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm nay song vẫn chưa sinh con. Vợ năm nay 27 tuổi, cô ấy bảo mình còn trẻ lắm, 29 - 30 tuổi mới đẻ con đầu lòng. Tôi thì sao cũng được nhưng bố mẹ thường xuyên giục giã cũng đau hết đầu. Ban đầu tôi không quá để ý đến Thảo nhưng cách đây nửa năm, kể từ khi vợ chồng tôi mua nhà, Thảo thường xuyên đến chơi ở lại ăn cơm thì tôi đã phải lòng cô ấy. Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra cô ấy rất duyên dáng, quyến rũ, thông minh và dí dỏm. Thảo hiện tại vẫn độc thân, chưa có ai cả. Mà nói thật tôi làm gì có dũng khí ly hôn vợ, rồi công khai theo đuổi cô ấy. Chắc chắn Thảo cũng chẳng đồng ý vì cô ấy thiếu gì đàn ông yêu thích, sao phải yêu tôi rồi mang danh cướp chồng bạn thân. Tôi và Thảo đã định là sẽ không bao giờ đến được với nhau dù tôi bỏ vợ. Hôm vừa rồi tôi đi công tác nửa tháng mới về. Tôi chẳng nhớ vợ cho lắm nhưng lại vô cùng nhớ Thảo. Không có tư cách gì để nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô ấy cả, tôi đau đầu nghĩ cách hòng gặp được Thảo. Cuối tuần, vợ tôi về nhà ngoại chơi, tình cờ thế nào cô ấy lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Tôi nảy ra ý định hay, lập tức vào danh bạ điện thoại của vợ tìm số Thảo rồi mạo danh vợ nhắn cho cô ấy một cái tin thế này: "I'm at home alone, come here baby". Ảnh minh họa: Internet Vì tôi thấy hai người họ hay nhắn với nhau bằng tiếng Anh nên giả dạng sao cho giống. Nhận được lời đáp "Ok baby" mà tôi hồi hộp vô cùng. Lát nữa Thảo đến, tôi sẽ nói rằng vợ có việc đột xuất ra ngoài, rồi giữ cô ấy ở lại hỏi thăm, chuyện trò. Thảo sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Còn tôi thì được ở bên cô ấy cả một buổi chiều, ngắm nhìn nụ cười và nghe giọng nói của Thảo. Khoảng 45 phút sau thì chuông cửa vang lên. Tôi mỉm cười vui vẻ ra mở, để rồi khi người đứng bên ngoài hiện ra rõ ràng thì cả tôi người đó đều phải giật bắn. Bấm chuông là một người đàn ông cũng chẳng xa lạ lắm, chính là người yêu cũ của vợ! Còn Thảo, người phụ nữ tôi mong ngóng thì chẳng thấy đâu cả! Quan sát thái độ giật mình ngạc nhiên của hắn, rõ ràng hắn không thể ngờ được tôi lại ở nhà. Vậy hắn đang mong vợ tôi là người mở cửa? Trời ạ, lúc này thì tôi đã nhận ra một sự thật không thể tin nổi. Tôi kéo gã vào nhà rồi lấy máy vợ tìm số Thảo để nhấn gọi. Điện thoại trong túi gã réo vang đã chứng thực cho suy đoán của tôi. Số điện thoại mà vợ tôi lưu là "Thảo K50" (hai người học cùng khóa đại học) thực ra lại là số của người yêu cũ. Cô ấy và hắn ta đã tằng tịu với nhau từ bao giờ, dùng cách này để liên lạc trắng trợn ngay trước mắt chồng, lịch sử tin nhắn còn không thèm xóa. Khả năng vợ đã dẫn gã về nhà hú hí rồi, thì mới lập tức chạy đến khi tôi vừa nhắn tin chứ! Ảnh minh họa: Internet Tôi gào lên gọi vợ về nhà hỏi tội. Trước chứng cứ không thể chối cãi, vợ đột nhiên cười khẩy: "Vậy còn anh thì sao? Ngoại tình tư tưởng cũng là ngoại tình đấy, anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh thích cái Thảo". Tôi xây xẩm mặt mày, phụ nữ đúng là quá nhạy cảm. Bây giờ tôi làm thế nào đây? Không ngờ lại phát hiện vợ ngoại tình trong một tình huống tréo ngoe tới mức đó. Tôi có nên tha thứ cho vợ rồi hai người làm lại từ đầu, dù sao thì cả hai cũng sai nên coi như hòa?