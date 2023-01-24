Mang bầu 4 tháng bị nhà trai ruồng bỏ, 1 năm sau mẹ chồng mang 7 tráp tới xin dâu xin cháu và cái kết "sượng mặt"

Tâm sự 24/01/2023 15:33

Tôi sốc, họ thì mặt dày coi như chưa có chuyện hắt hủi, chối bỏ tôi và đứa bé vậy. Bà ấy nhìn thằng bé âu yếm, xin được tổ chức lại lễ ăn hỏi, rước dâu... 

Hải là con trai một, thế nên mẹ chồng tương lai lúc nào cũng ra rả với tôi rằng về làm dâu nhất định phải sinh con trai. Tôi cũng ngoan ngoãn vâng dạ nhưng mẹ Hải vẫn chẳng hài lòng, bà nhìn tôi 1 lượt từ trên xuống dưới rồi lườm: "Ngữ này có đẻ được không?"

Tôi đúng là hơi gầy, cũng không có cái tướng tá "mắn" như các cụ hay bảo. Nhưng tôi đi khám sức khỏe thường xuyên, mọi thứ đều rất ổn. Hơn nữa, tôi thấy nhiều người còn gầy hơn tôi vẫn đẻ sòn sòn 3-4 đứa ấy chứ. Đương nhiên tôi chỉ nghĩ trong lòng và chia sẻ với Hải thôi. Còn trước mặt mẹ anh thì tôi cố cười cho qua chuyện dù cũng tủi thân ghê gớm.

Mang bầu 4 tháng bị nhà trai ruồng bỏ, 1 năm sau mẹ chồng mang 7 tráp tới xin dâu xin cháu và cái kết 'sượng mặt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì cân nặng của tôi mà suốt gần 4 năm trời yêu đương nhà Hải vẫn chẳng đồng ý chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, có một lần bà chủ động gọi tôi tới ăn cơm cùng gia đình, sau đó còn nắm tay tôi bảo: "Bác thì chẳng phải ghét bỏ gì cháu đâu, ngược lại bác thấy cháu khá nhanh nhẹn, xinh xắn. Nhưng nhà bác chỉ có mình thằng Hải, lỡ sau này 2 đứa cưới nhau về lại không đẻ được thì bác biết phải làm sao? Lúc đó cháu cũng áp lực, bác cũng buồn, Hải ở giữa lại càng khó xử. Thế nên, giờ cháu xem thế này có được không..."

Sau đó, mẹ Hải thẳng thừng để nghị tôi có bầu trước thì 2 đứa mới làm đám cưới. Mẹ chồng tương lai rất khéo léo, nói hay tới nỗi tôi chẳng cãi vào đâu được. Cuối cùng, tôi cũng gật đầu đồng ý dù không mấy vui. Thế lỡ tôi không có thì Hải sẽ bỏ tôi à?

Song ông trời có vẻ thương tôi, mới "thả" được có mấy tuần, tôi đã "dính chưởng" luôn. Bầu 7-8 tuần tôi mới dám nói với mẹ chồng tương lai. Ban đầu bà ấy cũng vui mừng lắm. Nhưng nào ngờ khi mọi thứ gần như xong xuôi, 2 bên gia đình đã nói chuyện, chúng tôi thì đặt cọc gói chụp ảnh cưới 15 triệu thì mẹ Hải bất ngờ thay đổi.

Bà bảo tôi trên Facebook luôn bình luận tình cảm với nhiều bạn bè khác giới. "Công khai còn như thế, ai mà biết đằng sau nhắn tin, thả thính gì nhau?" - Mẹ chồng đã nói như thế với để hoãn đám cưới. Rồi bà yêu cầu tôi đi chọc ối để xét nghiệm ADN, đúng là con của Hải thì mới đồng ý cưới.

Mặt khác, bà lại đi nói với gia đình tôi rằng sợ tôi bầu bí, sức khỏe không đảm bảo để cưới. Rồi thì năm nay không có ngày đẹp, phải 4-5 tháng nữa, lúc ấy bụng tôi đã to vượt mặt rồi, mặc váy cưới không đẹp. "Hay là đợi con bé sinh xong thì tổ chức cũng được. Cơm không ăn thì gạo còn đó chứ đi đâu mất đâu mà sợ, ông bà xem có được không?" - mẹ Hải nói với bố mẹ tôi.

Mang bầu 4 tháng bị nhà trai ruồng bỏ, 1 năm sau mẹ chồng mang 7 tráp tới xin dâu xin cháu và cái kết 'sượng mặt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đương nhiên bố mẹ tôi không đồng ý. Nhưng mẹ Hải khăng khăng cưới ngày xấu mai này 2 đứa xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Bố mẹ tôi nín thinh. Phần về phía tôi, tôi cũng không chịu. Tôi chấp nhận đi xét nghiệm ADN thai nhi khác gì thừa nhận rằng mình không chung thủy, cắm sừng người yêu? Tất cả chỉ là cái cớ để bà trì hoãn đám cưới mà thôi...

Cuối cùng, tôi làm căng: "Hoặc cưới, hoặc không. Mai này bác cũng đừng tới nhận cháu". Nào ngờ, mẹ Hải vỗ đùi đánh đét, rồi gật gù: "Được, là cháu nói đấy. Mai này cũng đừng có tới đây đòi hỏi quyền lợi, đòi chia tài sản hay chu cấp gì. Thằng Hải không liên quan."

Đáng chú ý, suốt khoảng thời gian xảy ra mâu thuẫn ấy, Hải lại không mạnh mẽ mà bảo vệ tôi. Anh cứ ỡm ờ nghe theo mẹ, rồi nói giúp tôi vài câu yếu ớt. Thái độ của anh chính là điều khiến tôi thất vọng nhất và quyết định 1 mình nuôi con.

Phải 4 tháng sau chia tay tôi mới biết thì ra mẹ Hải lật lọng vì họ mai mối cho Hải 1 cô gái khác trông "mắn" hơn, giàu hơn. Quan trọng hơn, cô ta cũng bầu 6 tháng, tức cùng thời điểm với tôi. Tôi sốc, hận Hải nữa. Rõ ràng gia đình họ là người có lỗi, nhưng cuối cùng lại đổ mọi thứ lên đầu tôi, như thể tôi là tội đồ dẫn tới sự đổ vỡ này.

Tôi đau lắm nhưng vẫn cố giữ sức khỏe và chăm sóc thai nhi. May mắn, tôi sinh khá dễ, con trai chào đời nặng 3,6kg trắng trẻo, mũm mĩm, thừa hưởng những nét đẹp nhất từ Hải và tôi. Tôi cũng tò mò xem vợ mới của Hải thế nào, nhưng trên facebook, zalo họ tuyệt nhiên không chia sẻ gì. Với tính cách của mẹ chồng hụt thì bà phải khoe chứ.

Nhưng lúc con trai tôi được 4 tháng, gia đình nhà trai bất ngờ dẫn hẳn 9 tráp tới, vui vẻ hỏi xin cháu. Tôi sốc, họ thì mặt dày coi như chưa có chuyện hắt hủi, chối bỏ tôi và đứa bé vậy. Bà ấy nhìn thằng bé âu yếm, xin được tổ chức lại lễ ăn hỏi, rước dâu... 

Nhưng tôi chỉ đáp nhẹ: "Ngày xưa chính bác bảo cái thai trong bụng cháu không liên quan gì tới anh Hải, mai này đẻ ra không được cho nó tới đòi quyền lợi, đòi tài sản mà. Nếu bác quên, cháu có ghi âm, bác nghe lại nhé!"

Chỉ nghe tới đó, mẹ Hải bẽ bàng. Bố mẹ tôi lúc này mới biết sự thật, tức giận hất đổ 9 tráp ăn hỏi rồi đuổi họ về. Hải sau đó có nhắn tin xin lỗi tôi, không đòi cưới và nhận con nhưng xin tôi cho xem ảnh thằng bé. Bố mẹ thì chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình đó, nhưng Hải vẫn rất tha thiết nên tôi hơi mềm lòng. Tôi có nên cho anh 1 cơ hội nữa không, vì suốt thời gian yêu anh vẫn rất tốt, rất yêu chiều tôi.

Nhận tờ kết quả xét nghiệm ADN của con gái người yêu cũ mà tôi đau đớn, định quay lưng chạy đi tìm em nhưng đám cưới đang diễn ra khiến tôi... khổ sở

Nhận tờ kết quả xét nghiệm ADN của con gái người yêu cũ mà tôi đau đớn, định quay lưng chạy đi tìm em nhưng đám cưới đang diễn ra khiến tôi... khổ sở

Ngay lập tức tôi gọi điện muốn gặp Hân để xin lỗi và muốn nối lại tình yêu nhưng cô ấy nói là không còn chút tình cảm nào với tôi nữa.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự eva

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