Mặn nồng lần đầu với người yêu trong khách sạn, tôi lặng người xót xa khi biết lý do em chưa bao giờ mặc váy

Tâm sự 20/12/2023 05:35

Lần đầu tiên ở cùng phòng với nhau, tôi và Hương có chút ngượng ngùng và cả mong đợi. Tôi tắm trước rồi đi ra ngoài đợi Hương. Nhưng tôi lại bỏ quên điện thoại trong phòng tắm nên vô tư đẩy cửa bước vào.

Khi nghe tôi hỏi sao lại như thế thì người yêu của tôi chỉ nói là vì không thích.

Nhưng tôi lại nghĩ chắc vì Hương chưa bao giờ thử mặc qua váy nên mới như thế. Dù sao phụ nữ mặc váy cũng rất đẹp, tôi chợt nghĩ nếu bạn gái mặc váy thì chắc sẽ rất xinh đẹp. Ngày sinh nhật của Hương, tôi tự tay chọn hai bộ váy thật đẹp để tặng cho người yêu. Tôi còn nói với cô ấy rằng tôi rất mong chờ nhìn cô ấy mặc hai bộ váy này để tôi ngắm nhìn.

Nhưng Hương lại không quan tâm mong muốn đó của tôi, cô ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến hai bộ váy, còn tỏ thái độ khó chịu, bực bội với tôi. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi thật sự chỉ muốn góp ý để Hương trông xinh đẹp hơn. Cô ấy có thân hình ưa nhìn, mặt mày khả ái, khi mặc váy chắc chắn sẽ càng thêm quyến rũ.

Mặn nồng lần đầu với người yêu trong khách sạn, tôi lặng người xót xa khi biết lý do em chưa bao giờ mặc váy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó tôi nghe Hương nghiêm túc nói một câu: “Em thật sự không thích, anh hãy tôn trọng em”. Tôi đành cho qua, gật đầu xuôi theo cô ấy. Dù sao bạn gái tôi có mặc váy hay không thì tôi vẫn yêu cô ấy.

Quen nhau được một năm thì tôi và Hương đi chơi xa cùng nhau. Tôi lên kế hoạch cẩn thận cho lần đi chơi này, vì cuối cùng Hương cũng đồng ý ở cùng khách sạn với tôi. Chúng tôi đi chơi biển nhưng Hương lại không thể mặc đồ tắm nên tôi cũng có chút tiếc nuối.

Lần đầu tiên ở cùng phòng với nhau, tôi và Hương có chút ngượng ngùng và cả mong đợi. Tôi tắm trước rồi đi ra ngoài đợi Hương. Nhưng tôi lại bỏ quên điện thoại trong phòng tắm nên vô tư đẩy cửa bước vào. Hương cũng không khóa cửa nên tôi bất ngờ khi nhìn thấy cô ấy đang khỏa thân. Nhưng điều làm tôi choáng váng nhìn không rời khỏi cơ thể của bạn gái là đôi chân của cô ấy.

Mặn nồng lần đầu với người yêu trong khách sạn, tôi lặng người xót xa khi biết lý do em chưa bao giờ mặc váy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đùi của Hương trở xuống có rất nhiều vết sao chi chít, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được. Thấy tôi như thế Hương cũng không hoảng, bình tĩnh mặc lại quần áo rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài.

Hương kể tôi nghe những vết sẹo đó do bố dượng của Hương gây ra. Bố và mẹ Hương ly hôn, cô ấy sống cùng mẹ rồi bà ấy tái hôn. Bố dượng là người đàn ông thích cờ bạc và đánh đập vợ con. Mẹ của Hương dù biết con gái bị thương, bản thân bà cũng chịu đựng không ít trận đòn nhưng vẫn cắn răng không chịu ly hôn. Chỉ vì bà ấy không muốn mang tiếng hai đời chồng. Sau này khi Hương đủ lớn để dọn ra ở riêng, những vết sẹo kia cũng không thể mờ đi được.

Tôi lặng người đỏ mắt ôm lấy người yêu của tôi vào lòng. Tôi thương cô ấy quá, tự hứa với lòng sẽ đối xử thật tốt với cô ấy, bảo vệ cô ấy cả đời này.

Bắt tại trận chồng và người tình cùng nhau 'mặn nồng' trong nhà nghỉ, vợ lao vào đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết được lý do

Bắt tại trận chồng và người tình cùng nhau 'mặn nồng' trong nhà nghỉ, vợ lao vào đánh ghen rồi lặng lẽ ra về khi biết được lý do

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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