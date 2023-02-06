Mải tít mít với bồ nhí mặc vợ đi sinh con một mình, hôm vào viện đón con chồng đứng chôn chân với cảnh tượng trước mắt

- Anh sao về kịp? Giờ anh đang đi công tác cách nhà cả ngàn cây số, giờ có mua vé máy bay rồi về thì cũng mất nửa ngày, giờ đang là đêm làm gì có chuyến bay nào. Thôi em chịu khó đi đẻ một mình vậy nhé. Để anh chuyển tiền qua internet banking cho em.

- Anh về nhà được không? Hình như em sắp có dấu hiệu chuyển dạ.

Nói rồi Trung bỏ điện thoại xuống, ôm lấy cô bồ đang vùng vằng bảo:

- Thôi thông cảm cho anh, anh phải nói dối là đi công tác thì mới đi du lịch với em được đó. Anh sẽ đền cho em 5 ngàn đô, chịu không?

Ảnh minh họa: Internet

Cô bồ của Trung dịu ngay nét mặt, ôm lấy cổ Trung hôn đánh chụt một cái. Cô ta cặp với Trung đã 2 năm nay, Trung nhiều tiền, cô ta thì có sắc, nói chung là cũng chỉ qua lại trong lúc vợ Trung bầu bí mà thôi. Nhưng cô nàng này cũng biết cách chiều Trung, luôn tận dụng sắc đẹp của mình để moi tiền còn Trung cũng chẳng phải tay vừa, luôn bắt cô ta phục dịch mỗi khi mình có nhu cầu.

Sau mấy ngày tít mít với bồ, Trung khăn gói về thăm vợ mới sinh. Đang hí hửng bước vào phòng con mới sinh thì Trung chết ngất khi thấy cảnh vợ mình đang đầu gối tay ấp với thằng bạn thân chí cốt của mình. Cả hai mân mê nhau, để mặc đứa con của Trung đang khóc ngằn ngặt trong cũi. Trung tức điên, vợ Trung mới sinh có mấy ngày mà đã ham hố đến mức này ư? Thế mà trước đây khi biết mới có bầu Trung muốn động vào cũng không được. Trung lao đến như một con hổ khát máu, giọng gầm gừ, đấm thằng bạn thân thì Yên lại cười nhếch mép bảo:

- Đi ăn chả còn muốn vợ đợi mình ư?

Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi Yên quay sang người tình bảo thu dọn đồ ra xe. Trung chết ngất trước thông tin mà vợ vừa nói. Anh bị vô sinh ư? Sao anh không biết điều đó nhỉ? Giờ nghĩ lại mấy lần liều chẳng dùng bao mà cô bồ vẫn không mang bầu Trung mới chột dạ.

Trung ôm đầu khóc nức nở, thân là một thằng đàn ông giàu có, đứng trên trăm người mà giờ lại bị vợ xỏ mũi. Trung lao theo định đánh Yên nhưng đã bị bàn tay cứng như thép của thằng bạn thân chặn lại Giây phút đó, Trung mới biết mình đã thua một cách thảm hại.