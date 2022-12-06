Có lần tôi đăng ảnh trên facebook, người yêu cũ của tôi vào bình luận và khen tôi xinh. Thế là chồng tôi về nhà và ghen lồng lộn. Anh nói tôi vẫn còn vương vấn với người yêu cũ nên anh ta mới quan tâm tôi như vậy. Sau lần ấy, tôi phải chặn mọi liên lạc với người yêu cũ để chồng khỏi hiểu lầm.

Tôi là một người phụ nữ lụy tình. Trước khi đến với chồng, tôi đã từng có mối tình kéo dài 6 năm trời. Anh ta là người đã hủy hoại cuộc đời tôi, khiến tôi đánh mất cả tuổi thanh xuân. Sau này khi quen chồng mình, tôi lại thật thà kể về mối tình ấy. Chồng tôi vốn là người hay ghen, vì thế anh luôn ám ảnh với người yêu cũ của tôi.

Vậy mà chỉ vì tính ghen tuông của chồng, tôi đã bỏ lỡ công việc ấy. Chồng tôi nói làm thư ký thực chất chỉ là bồ nhí của sếp. Anh không chấp nhận cho tôi làm thư ký dù lương có cao đến đâu. Không muốn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi đành phải lấy lý do cá nhân để từ chối khéo lãnh đạo.

Bản tính của chồng tôi là hay ghen nên dù tôi có làm gì thì anh cũng không thể thay đổi. Ở công ty, tôi làm việc khá chăm chỉ và nghiêm túc. Hơn nữa lại có lợi thế vẻ bề ngoài ưa nhìn nên đã được cất nhắc làm thư ký giám đốc.

Hình như tôi càng nhường nhịn thì chồng tôi càng ghen tuông thái quá. Trên đời này có ai như chồng tôi không, anh chẳng bao giờ cho tôi đi dự tiệc liên hoan của công ty. Hôm qua là lần duy nhất tôi được chồng cho đi ăn liên hoan với đồng nghiệp vì đó là sinh nhật của tôi. Tôi cũng phải nói khéo lắm, còn nói cho chồng địa chỉ nơi tổ chức chồng tôi mới cho tôi đi.

Khi tôi đang ở trong nhà hàng với đồng nghiệp thì chồng tôi nhắn tin, anh bảo váy tôi mặc ngắn quá. Lúc này tôi đã cảm thấy khó chịu vì biết chồng đã theo dõi mình. Có ông chồng nào nghi ngờ vợ đến mức vợ đi liên hoan cũng phải theo dõi như chồng tôi không? Mặc dù vậy, tôi vẫn cố vui vẻ với mọi người để tránh làm mất vui bầu không khí.

Chúng tôi ăn uống một lúc rồi ra về. Lần đầu được tổ chức sinh nhật ở ngoài nên tôi vui lắm. Thế nhưng khi đang vẫy chào mấy anh chị đồng nghiệp thì một cơn gió mạnh kéo đến làm vạt váy của tôi hất lên cao. Tình huống bất ngờ nên tôi đoán mình đã bị lộ quần lót trước mặt mọi người.

Khi tôi còn đang lúng túng cười trừ thì chồng tôi bỗng nhiên xuất hiện. Anh tát thẳng vào mặt tôi rồi trợn mắt quát: "Cô đi ăn liên hoan thôi mà mặc váy áo như thế đấy hả? Đồ lăng loàn, về nhà thì cô chết với tôi". Biết là chồng tôi nên mọi người vào can ngăn và nói đỡ vì đó chỉ là sự cố. Nhưng từ lúc về nhà, chồng tôi vẫn giữ bộ mặt nặng như chì ấy.

Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại ghen tuông vô lý như vậy. Thà rằng tôi đong đưa với ai khác thì chồng tôi mới có thể nói với tôi những lời đó chứ. Anh làm tôi xấu hổ trước mặt đồng nghiệp. Tôi rất chán nản và thất vọng. Nói thật vì chuyện này mà tôi đã nghĩ đến ly hôn. Giờ chúng tôi còn chưa có con, tôi có nên ly hôn để giải thoát cho cuộc đời mình không?