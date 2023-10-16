Mãi không thấy chồng trong nhà vệ sinh bước ra, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, tôi tá hỏa với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 16/10/2023 03:15

Tôi lo lắng đi tìm chìa dự phòng trong nhà để mở cửa nhà vệ sinh. Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời.

Dù vợ chồng tôi không quá giàu có, nhưng có vợ hiền, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn thì chính là may mắn. Tôi và chồng sống cùng nhau hòa thuận, vui vẻ.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Tôi nghe trong nhà tắm tiếng nước chảy liên tục, nghĩ chắc chồng đang đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Nhưng đợi cả tiếng tôi vẫn không thấy chồng bước ra. Tôi thấy kì lạ nên đi đến gõ cửa nhà tắm, hỏi chồng có sao không? Tôi sợ anh trượt chân té trong đó không ai phát hiện.

Nhưng tôi không nghe tiếng chồng trả lời, tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang vọng. Tôi lo lắng đi tìm chìa dự phòng trong nhà để mở cửa nhà vệ sinh. Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chồng tôi ngồi trên sàn nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại. Anh ngước đầu lên nhìn tôi, mắt anh đỏ au như đau lòng lắm nhưng không thể khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình chật vật như thế.

Mãi không thấy chồng trong nhà vệ sinh bước ra, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, tôi tá hỏa với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết chuyện gì, hỏi han chồng nhưng anh chỉ cúi đầu không nói gì. Tôi nhìn sang điện thoại anh đang cầm, có phải anh vừa gọi hay nhắn tin cho ai nên như thế? Chồng tôi thấy tôi nhìn điện thoại thì tỏ vẻ lúng túng, định giấu đi. Nhưng vì chồng tôi đang không thoải mái nên bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình điện thoại chưa khóa sáng lên, trên đó là một đoạn tin nhắn của chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

Tôi sững người nhìn những lời yêu đương họ nói với nhau. Chồng tôi biết không giấu được nữa nên đã thú thật đang yêu một người phụ nữ khác. Anh nói là mình đem lòng yêu người ta, cô gái kia còn khá trẻ cũng không hề biết anh có vợ. Anh biết mình không thể làm khổ vợ con nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc với cô ấy.

Đến hôm nay, chồng tôi thấy rất khổ sở vì vừa dày vò có lỗi với vợ, vừa không kiểm soát được tình cảm với người phụ nữ khác. Vì thế, anh mới trốn trong nhà tắm nửa đêm, để vợ con không biết được.

Tôi tức giận hỏi chồng sao anh có thể sống với tôi mà trong lòng lại mơ mộng người phụ nữ khác? Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói đã thành thật với tôi, vì sao tôi còn trách anh? Anh chưa từng làm gì đi quá giới hạn, tôi nên thấy may mắn vì điều đó. Sau đó chồng tôi bỏ ra phòng khách, để tôi điếng người ngã trên sàn nhà tắm.

Giờ tôi phải làm sao đây với người chồng đang điên cuồng yêu người phụ nữ khác? Tôi làm sao để giữ gia đình cho con đây?

Phát hiện chồng lén lút mang que thử thai về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Phát hiện chồng lén lút mang que thử thai về nhà, tôi khóc lóc nghi anh ngoại tình, một người xuất hiện khiến tôi cúi đầu nín ngay

Tôi bắt đầu khóc lóc làm lớn chuyện, tôi nói chồng ngoại tình phải không, giờ còn lén mua que thử thai cho nhân tình. Dù cho chồng có nói không phải tôi cũng một mực không tin. Bằng chứng đã rõ ràng thế này, anh còn chối cái gì?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 44 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 9 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 50 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng