Mách nhỏ chị em 4 thời điểm vàng để 'ân ái', đảm bảo cả hai 'về đích' nhanh chóng và 'thỏa mãn' ngất ngây

Tâm sự 08/06/2023 05:48

Theo nhiều nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng đây là những thời điểm cực kỳ thích hợp để 'yêu', chị em và người thương đừng nên bỏ qua.

Trước chu kỳ kinh nguyệt

Theo các chuyên gia, thời điểm trước khi chu kỳ kinh nguyệt diễn ra là lúc tử cung nặng nhất do tích tụ nhiều máu, làm các cơ co thắt mạnh hơn. Đồng thời các mô ở “cô bé” cũng nhạy cảm hơn trước khiến cho phụ nữ dễ dàng "lên đỉnh" hơn khi ân ái.

Do vậy, chị em hãy tận dụng “thời điểm vàng” này để tìm kiếm sự thăng hoa trong cảm xúc với chàng.

Mách nhỏ chị em 4 thời điểm vàng để 'ân ái', đảm bảo cả hai 'về đích' nhanh chóng và 'thỏa mãn' ngất ngây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ tư trong tuần

Hầu hết các cặp đôi đều có xu hướng ân ái vào dịp cuối tuần vì họ cho rằng đây là khoảng thời gian tốt nhất để "yêu". Họ sẽ không bị vướng bận công việc nên có thể thăng hoa.

Nhưng các chuyên gia tình dục lại cho rằng quan niệm này chưa hẳn đúng. Bởi vì, nếu cứ thực hiện theo một mô tuýp như vậy và quyết định “kiêng khem” cả tuần để chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối tuần nồng nhiệt thì cơ thể sẽ "thiếu thốn" và khó chịu.

Theo nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học, những ngày cuối tuần, cùng với tâm lý nghỉ ngơi thì các hormon testosteron cũng có xu hướng “nghỉ”. Do vậy, “chuyện ấy” vào ngày cuối tuần đôi khi lại không được như ý.

Các chuyên gia cũng tiết lộ rằng, thứ tư trong tuần mới là thời gian lý tưởng để “hành sự”. Vì đây là lúc nồng độ hormon testosteron bên trong cơ thể ở mức cao nhất, khiến cho bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và dễ dàng “lên đỉnh” hơn.

Mách nhỏ chị em 4 thời điểm vàng để 'ân ái', đảm bảo cả hai 'về đích' nhanh chóng và 'thỏa mãn' ngất ngây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn hưng phấn

Các chuyên gia tình dục đã chỉ rõ, đôi khi lắng nghe cơ thể bạn mới là điểm mấu chốt để tìm ra thời điểm thích hợp nhất để “yêu”. Khi cơ thể nói rằng nó “muốn”, đó cũng là lúc hưng phấn nhất và ta nên đáp ứng.

Khi có được kích thích tình dục, tuần hoàn máu đến cơ quan sinh dục tăng mạnh. Các cơ cũng sẽ co bóp mạnh hơn khi bạn “lên đỉnh”, trong khi các mô âm đạo trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, giúp bạn dễ dàng đạt khoái lạc.

“Yêu” buổi sáng

Buổi sáng là thời gian tuyệt vời cho chuyện tình dục, bởi vào thời điểm này, nồng độ estrogen và testosterone trong cơ thể đạt mức cao nhất trong ngày. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013, ham muốn tình dục có mối liên hệ chặt chẽ với mức độ hormone trong cơ thể.

Theo đó, khi nồng độ hormone càng cao thì ham muốn tình dục cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, nội tiết tố nam testosterone cao còn giúp cánh mày râu cải thiện khả năng cương cứng, kéo dài thời gian quan hệ.

Hơn hết, “chuyện ấy” vào buổi sáng còn giúp các cặp đôi thêm gắn kết và hạnh phúc hơn. Khi đạt cực khoái, não sẽ giải phóng oxytocin hay còn gọi là “hormone tình yêu”, giúp tăng cường tâm trạng và cả hai sẽ muốn được yêu thương nhau nhiều hơn.

Mách nhỏ chị em 4 thời điểm vàng để 'ân ái', đảm bảo cả hai 'về đích' nhanh chóng và 'thỏa mãn' ngất ngây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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Sau đêm tân hôn nồng cháy, chồng bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn vợ, từng chữ anh nói sau đó như từng nhát dao găm thẳng vào tim của tôi

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the thời điểm quan hệ

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