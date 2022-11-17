Ngày hôm đó, nghe được lời mẹ Tuấn nói với con trai, tôi vui mừng đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm tình với người đàn ông này. Tiếc thay anh lại chính là chồng của Lan.

Ngày hôm đó, nghe được lời mẹ Tuấn nói với con trai rằng: "Con Hà khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nó lại thích con như thế, cũng rất khéo léo biết lấy lòng mẹ. Mẹ thích nó làm con dâu, sao con không suy nghĩ đến?" Ngày hôm đó tôi vui mừng đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm tình với người đàn ông này. Tiếc thay anh lại chính là chồng của bạn thân tôi, Lan. Với danh nghĩa bạn thân của Lan, tôi đến nhà nó chơi thường xuyên, còn làm thân với mẹ chồng và em gái chồng Lan. Họ đều rất quý tôi. Còn tôi sau nhiều năm bôn ba trong miền Nam, bị người đàn ông mà mình ngỡ sẽ lấy làm chồng phản bội, tôi ngưỡng mộ Lan vô cùng. Biết rằng sẽ mang tiếng xấu nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được người đàn ông mình yêu.

Ảnh minh họa: Internet Ban đầu mẹ Tuấn không muốn cho anh lấy Lan nhưng Tuấn khăng khăng một mực. Lan sức khỏe yếu ớt, chẳng làm được gì nhiều và đặc biệt không thể sinh con cho Tuấn. Nhưng mấy năm qua anh vẫn đối xử với nó tốt vô cùng. Tấm chân tình của người đàn ông đó khiến tôi cảm động và cũng thèm muốn, khao khát chiếm anh làm của riêng. Mấy tháng trước Lan thường xuyên nằm điều trị trong viện, tôi lại càng chăm qua nhà Tuấn làm bạn với mẹ anh. Tấm lòng của tôi, ai cũng biết, Tuấn biết và chắc hẳn Lan cũng hay. Nhưng có hề gì đâu. Nó không thể làm vợ anh thì tại sao tôi không thể thay thế? Biết rằng sẽ mang tiếng xấu nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được người đàn ông mình yêu

Ngày Tuấn thông báo ly thân với Lan khiến tôi vô cùng vui sướng. Mẹ của anh liên tục thúc ép anh hoàn tất thủ tục ly hôn để có thể bước thêm bước nữa nhưng anh bảo hiện tại đang là lúc công việc của anh đang thăng tiến nên không thể tạo ra điều tiếng gì nên cứ từ từ. Sau đó tôi cùng Tuấn bắt đầu có quan hệ, dù buồn trong lòng nhưng nghĩ đến sự nghiệp của anh nên cũng không dám thúc ép anh ly hôn hoàn toàn với Lan. Trong một đêm, mãi rất khuya Tuấn mới bước vào phòng, trên người men rượu nồng nặc. Anh không nói không rằng bắt đầu lột đồ của tôi rồi ân ái trong im lặng. Anh đang say rượu nên tôi cũng không trách hờn gì cả. Song đúng lúc đê mê thì Tuấn bật thốt lên 2 từ tôi rụng rời chân tay: "Lan ơi…". Ân ái với tôi mà lại gọi tên vợ cũ. Ảnh minh họa: Internet Tôi đang định chất vấn Tuấn đã nằm vật ra ngáy vì quá say rượu. Tôi nhìn chằm chằm vào chồng, trong giấc ngủ say hình như anh mơ thấy gì đó, Tuấn nghẹn ngào bật thốt: "Anh xin lỗi em, hãy đợi anh nhé, chỉ cần làm cô ta mang thai là chúng ta có thể quay lại." Vất vả bao lâu mới đạt được, chẳng lẽ dễ dàng buông bỏ như thế? Tôi sợ hãi mất hết sức lực, không còn muốn ghen tuông gì nữa vì tôi nhận ra mình đã thua thảm hại ngay từ lúc đầu. Tuấn ly thân và đến với tôi chỉ với ý muốn có con để cho đẹp lòng bố mẹ mà thôi. Thức trắng đêm, sáng hôm sau tôi hỏi Tuấn tại sao có thể đối xử với tôi độc ác như vậy. Tuấn cười đáp tôi cũng có hơn gì, tìm mọi cách cướp chồng của bạn thân, có tư cách để trách móc anh. Tuấn còn nói tôi không có tôi thì vẫn còn người phụ nữ khác giúp anh sinh con nối dõi, còn vợ của anh chỉ có một là Lan mà thôi !

Thấy vợ mới đánh tôi, chồng cũ lớn tiếng: 'Cái ngữ đến sau như cô thì có tư cách gì?' Sau khi ly hôn, tôi tìm mọi cách để quyến rũ chồng cũ, tôi chẳng ngại công khai hò hẹn thậm chí mặt đối mặt với vợ mới của anh.

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