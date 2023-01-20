Ly hôn ra đi với 2 bàn tay trắng, nhưng suốt 5 năm trôi qua vợ cũ vẫn cố chấp làm việc trơ trẽn này với tôi

Tôi nhiều lần lựa lời khuyên nhủ và bỏ qua cho Hòa nhưng vợ ngày càng lậm sâu vào mối quan hệ với người cũ. Không chịu nổi mối nhục đó, tôi đâm đơn ra tòa. Hai người bọn họ quyết tâm quay lại với nhau nên tôi dễ dàng được giải phóng.

Khi tổ ấm của tôi và Hòa, vợ cũ duy trì được 5 năm thì gặp trục trặc. Lần ấy sau buổi họp lớp nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra trường, cô ấy trở về nhà và cuộc sống của chúng tôi đảo lộn từ đấy. Hoà liên lạc trở lại với Trường, người yêu cũ từ thời sinh viên.

Nghĩ được như thế nên tôi đi ra khỏi cuộc hôn nhân cũ khá thanh thản. Hai năm sau đó, tôi bôn ba qua nhiều ngành nghề khác nhau và dừng lại gắn bó với nghề xây dựng khi có chút vốn liếng. Trong thời gian đó, tôi có mối quen biết với Thương, nhân viên văn phòng nơi tôi làm việc. Mặc dù biết rõ tôi đã qua một lần đò, hiện tại trắng tay vì tài sản nhượng lại hết cho vợ cũ nhưng Thương vẫn đem lòng yêu thương tôi.

Hậu ly hôn, tôi xách chiếc ca táp nhỏ với vỏn vẹn ba bộ quần áo cũ, ra khỏi nhà và làm lại từ đầu. Con gái ba tuổi và căn hộ chung cư nhỏ, tôi nhượng lại cho vợ trọn vẹn làm chỗ dựa tinh thần và chốn nương thân. Bản thân tự nhủ mình là thằng đàn ông, bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn. Cũng chẳng hay ho gì khi dùng dằng phân chia tài sản với vợ cũ, tôi nhận chút phần thiệt về mình nhưng tất cả vì tương lai con gái nhỏ.

Cảm mến tấm lòng không so đo của người con gái ấy, tôi nguyện quyết chí làm ăn, gây dựng nền tảng kinh tế để đàng hoàn cho em danh phận. Cũng cần nói thêm, trong thời gian đó, Hòa và người yêu cũ không quay lại trọn vẹn được với nhau như dự tính của bọn họ ban đầu. Trường xem Hòa chỉ như chút vui thú bên ngoài chứ không có ý định bỏ vợ bỏ con. Vậy là Hòa tay trắng, trở thành người mẹ đơn thân.

Nuối tiếc tổ ấm cũ từng có với tôi nên cô ta nhiều lần tìm cách liên lạc trở lại, khơi gợi những ngày tháng ấm êm chúng tôi từng có với nhau. Tuy nhiên lòng tôi lúc ấy đã nguội lạnh, chỉ có tình cảm duy nhất với Thương, bạn gái hiện tại mà thôi. Lần ấy bố mẹ tôi ở quê có đám giỗ. Nhân dịp này tôi muốn đưa Thương về chơi, cũng là dịp ra mắt với các cụ ở quê bạn gái mới.

Thế nhưng khi các thành viên trong gia đình đang có mặt đông đủ thì Hòa dẫn con gái về. Chúng tôi khá bất ngờ vì cuộc chạm trán không hẹn trước. Tuy nhiên nghĩ rằng con gái vẫn có chung cội rễ, cháu có quyền quay về thăm lại ông bà nên mọi người vẫn niềm nở tiếp đón.

Đạt được mục đích nên Hòa càng làm tới. Cô ta nhiệt tình chạy tới chạy lui dọn dẹp tiếp đón khách mời, cứ như vợ chồng tôi chưa từng có trục trặc xảy ra. Thương bị lép vế, dằn dỗi khóc lóc với tôi rồi tìm cách rút lui khỏi mối quan hệ. Tôi đã lựa lời khuyên nhủ và khẳng định chỉ yêu có mình em. Tuy nhiên cái bóng của vợ cũ quá lớn, Thương không vượt qua được và cương quyết nói lời chia tay với tôi.

Ba năm sau đó, tôi không tìm được mối quan hệ nào phù hợp với mình. Trong thời gian đó, tôi vẫn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của người cha với con gái nhỏ. Nghĩ cháu lớn lên thiếu vắng một gia đình trọn vẹn nên tôi lựa chiều bù đắp. Tôi thường xuyên thăm con gái nhỏ dịp cuối tuần, nhưng cố gắng phân định rạch ròi với Hòa tất cả mối liên hệ đó là chỉ vì con chung chứ không có ý định quay về với vợ cũ.

Rồi cùng với thời gian, tôi gặp gỡ và làm quen với Hạnh, một người phụ nữ độc thân tuổi 34, chưa từng lập gia đình. Để đỡ mất thời gian của cả hai, ngay khi mới bắt đầu mối quan hệ, tôi đã thành thật với em tình trạng hôn nhân của mình. Hạnh chấp thuận thực tế đó, cùng tôi vun đắp cho tình cảm hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên không biết bằng cách nào, một lần nữa, Hòa vợ cũ lại "đánh hơi" thấy mối quan hệ hiện tại của tôi. Cũng như lần trước, Hòa tìm cách phá đám. Cô ta lần ra số điện thoại và facebook của Hạnh, bạn gái tôi và liên tục nhắn tin khủng bố. Không dừng lại ở đó, cô ta còn lục lại những bức ảnh, những kỷ vật mà thời còn gắn bó, chúng tôi có với nhau và gửi nhỏ giọt tới facebook của Hạnh.

Tuy dày dặn chốn thương trường nhưng Hạnh lại thiếu bản lĩnh trước những tình huống trên. Cũng như mối quan hệ với người con gái trước, lần này tình cảm đang trên đà tiến triển của tôi và bạn gái hiện tại lại tan thành mây khói.

Tôi đã nhiều lần gặp trực tiếp vợ cũ, trao đổi với cô ta tình cảm hiện tại của bản thân. Tôi khẳng định cả hai đã không còn là gì của nhau thì nên buông tay nhau cho thanh thản. Tuy nhiên Hòa trơ trẽn phủ nhận, nói do tôi thiếu bản lĩnh với những mối quan hệ hiện tại nên mới không giữ chân nổi họ. Bản thân cô ta không làm gì sai, chỉ cố gắng giữ cho con mình một người bố trọn vẹn mà thôi.

Tôi rất mệt mỏi với vợ cũ và thói ghen tuông vô lý của cô ta. Những gì cần làm tôi đã làm để vợ cũ hiểu ra vấn đề, chỉ là cô ta vẫn ngoan cố mà thôi.

Có ai ở trong tình cảnh trớ trêu như tôi đang đối diện, xin cho tôi lời tư vấn chân thành.