Ly hôn đã lâu, đêm nọ chồng cũ ghé nhà rủ rê 'ôn lại kỷ niệm', tôi mềm lòng đồng ý để rồi 4 giờ sáng nước mắt lưng tròng, tung cửa bỏ chạy chẳng kịp

Tâm sự 17/09/2023 05:35

Lúc ấy chẳng hiểu bị chập mạch thế nào mà tôi lại đồng ý. Trời cũng đã muộn rồi chứ đâu phải sớm gì nữa. Chắc tôi bị mềm lòng trước những lời tỏ tình nhớ nhung của anh ta.

Mấy hôm trước đến nhà hàng cùng bạn, tình cờ thế nào tôi lại gặp chỗ cũ đi ăn một mình. Anh ta ga lăng trả tiền bữa ăn cho tôi với cô bạn, lúc về còn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Ngồi trên xe, anh ta tỉ tê nói nhớ tôi vô cùng, chỉ mong được gặp tôi một lần, rồi hỏi tôi có muốn qua nhà anh ta uống chén nước hay không.

Lúc ấy chẳng hiểu bị chập mạch thế nào mà tôi lại đồng ý. Trời cũng đã muộn rồi chứ đâu phải sớm gì nữa. Chắc tôi bị mềm lòng trước những lời tỏ tình nhớ nhung của anh ta. Để rồi khi anh ra ôm chầm lấy mình, nỉ non xin tôi một đêm, tôi đã xuôi lòng gật đầu. 

Chỉ chờ có thế, anh ta bế bổng tôi vào phòng ngủ. Tôi sững sờ rùng mình khi thấy anh ta lấy ra một sợi dây, đè chặt trói hai tay tôi vào thành giường. La hét phản đối thế nào cũng không ăn thua. Thậm chí anh ta còn nhét khăn vào miệng tôi để cho khỏi phát ra tiếng kêu.

Ly hôn đã lâu, đêm nọ chồng cũ ghé nhà rủ rê 'ôn lại kỷ niệm', tôi mềm lòng đồng ý để rồi 4 giờ sáng nước mắt lưng tròng, tung cửa bỏ chạy chẳng kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó là một màn ám ảnh vô cùng, anh ta mở tủ lấy ra một loạt các món đồ chơi tình dục, cởi đồ tôi rồi lần lượt áp dụng chúng trên thân thể tôi. Vừa làm anh ta vừa cười đầy khốn nạn:

- Em thấy thế nào? Từng này có đủ để thỏa mãn em hay không? Hôm nay anh sẽ khiến em đê mê sung sướng không thể quên được, từ giờ sẽ chỉ nhớ đến anh mà thôi. Chắc chắn em không bao giờ còn chê bai anh nữa.  Anh sẽ là người đàn ông dũng mãnh mạnh mẽ nhất trong lòng em.

Hắn ta phát điên rồi. Sở dĩ tại sao tôi nói thương tình “cho” chồng cũ, đều là người trưởng thành thì chuyện ân ái là đôi bên cùng có lợi nhưng đối với hắn ta lại không phải như vậy. 7 tháng chung sống, anh ta chưa bao giờ khiến tôi thỏa mãn. Tôi không phải một người có nhu cầu quá cao mà chính bởi anh ta quá kém cỏi. 

Ly hôn đã lâu, đêm nọ chồng cũ ghé nhà rủ rê 'ôn lại kỷ niệm', tôi mềm lòng đồng ý để rồi 4 giờ sáng nước mắt lưng tròng, tung cửa bỏ chạy chẳng kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc làm quen, yêu đương, anh ta ra vẻ quân tử muốn giữ gìn cho bạn gái, thực chất là biết bản thân mình bị yếu sinh lý nên không dám thể hiện. Hắn sợ tôi cũng bỏ của chạy lấy người giống như người bạn gái trước đó. Vậy nên tới đêm tân hôn thì tôi mới biết được sự thật. 

Ban đầu tôi nghĩ cố gắng động viên chồng thuốc thang chạy chữa, chỉ cần anh ta đối xử tốt với mình là được. Thế nhưng hắn đã có bệnh lại còn sĩ diện, không muốn đi khám bác sĩ, thậm chí còn mắng chửi tôi lẳng lơ thiếu đức hạnh. Cuộc sống chung còn nhiều mâu thuẫn khác khiến tôi thấy ngột ngạt không thể chịu đựng nổi, cuối cùng mới quyết định ly hôn.

Ban đầu anh ta không đồng ý, tôi dọa sẽ tung hê chuyện tế nhị của anh ta cho mọi người biết,lúc đó chồng cũ mới chấp nhận ký đơn. Nói khách quan giữa chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, do vậy sau ly hôn tôi chẳng để bụng nhiều. Nghĩ lại thậm chí còn thấy thương hại cho anh ta. Đàn ông luôn lấy chuyện đó làm tự hào, chắc hẳn anh ta luôn phải sống trong tự ti xấu hổ và dằn vặt. 

Ly hôn đã lâu, đêm nọ chồng cũ ghé nhà rủ rê 'ôn lại kỷ niệm', tôi mềm lòng đồng ý để rồi 4 giờ sáng nước mắt lưng tròng, tung cửa bỏ chạy chẳng kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Song đêm đó tôi mới biết được cuộc gặp gỡ ở nhà hàng không hề bất ngờ. Anh ta cố tình theo dõi tôi, rồi xuất hiện ở đó như thể tình cờ lắm. Tôi vừa thương hại lại nghĩ 2 người độc thân không có ràng buộc, coi như tình một đêm chẳng sao cả. Nào ngờ hắn đã giăng sẵn một cái bẫy chỉ chờ tôi sập hố.

Anh ta hành hạ giày vò tôi đến tận 4 giờ sáng. Lấy một vật cứng ở gần đó đập anh ta choáng váng, tôi cuống quýt khoác áo rồi tông cửa vùng bỏ chạy. Cũng chẳng thể tố cáo hắn được vì rõ ràng tôi là người đồng ý, tôi chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ lòng thôi. Cái đêm đó thật sự đáng sợ khiến tôi không thể nào quên được.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì tá hỏa với cảnh tượng trước mắt

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ đầu tóc rũ rượi, tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì tá hỏa với cảnh tượng trước mắt

Vừa hết câu thì Hùng đi thẳng ra ngoài, để Kiều một mình tủi thân trong phòng. Chồng đi được chưa bao lâu thì bụng Kiều đau dữ dội, máu cũng chảy ra. Kiều hoảng loạn nhưng không còn sức gọi chồng, gục người trước cửa nhà. Nhờ chị hàng xóm nhìn thấy mà Kiều được đưa vào viện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 12 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng