Ly hôn 7 tháng, nửa đêm bạo gan mượn rượu đến tìm vợ cũ, đến khi cảnh cửa nhà mở ra khiến tôi sững sờ đứng chôn chân với cảnh trước mắt

Tâm sự 06/01/2023 18:37

Sau ly hôn không lâu tôi cũng chia tay cô bồ nóng bỏng, thực chất cô ta bỏ tôi mà đi sau khi đã đào mỏ được món tiền kha khá.

Tôi và vợ ly hôn cách đây 7 tháng. Nói về lý do, thật sự rất hổ thẹn nhưng tôi phải thừa nhận rằng vì tôi chán vợ nên đã ngoại tình với người phụ nữ khác. Vợ tôi sau sinh thì xuống sắc rõ rệt, to béo sồ sề, luộm thuộm bù xù, nhìn đã thấy ớn thì lấy đâu ra hứng thú gần gũi. 

Dù chán vợ không còn cảm xúc nhưng tôi chưa nghĩ đến việc ly hôn. Vậy nhưng sau khi cô ấy phát hiện ra chuyện tòm tem của tôi thì nổi khùng viết đơn ly hôn không cho tôi giải thích hay xin lỗi. 

Sau ly hôn không lâu tôi cũng chia tay cô bồ nóng bỏng, thực chất cô ta bỏ tôi mà đi sau khi đã đào mỏ được món tiền kha khá. Tiếp ngay đó tôi lại bị tai nạn, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng phải nằm viện mất chục ngày trời. Những ngày nằm viện chẳng có ai chăm sóc, bố tôi dưới quê cũng ốm nên mẹ phải trông ông không thể lên với con trai. Anh em bạn bè chỉ ghé thăm chốc lát rồi về, chứ họ đâu thể bỏ công việc, gia đình mà chăm bệnh mình. Lúc ấy tôi lại thấy nhớ vợ cũ da diết, thèm cảm giác ấm áp quây quần bên vợ con. 

Ly hôn 7 tháng, nửa đêm bạo gan mượn rượu đến tìm vợ cũ, đến khi cảnh cửa nhà mở ra khiến tôi sững sờ đứng chôn chân với cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ra viện, tôi quyết định phải tìm vợ cũ xin tha thứ. Song tôi chưa đủ dũng khí vì khi trước chính tôi là người phản bội cô ấy, thậm chí lúc chia tay còn nói lời cay đắng. Do đó một thời gian sau vào lúc chúng tôi ly hôn được 7 tháng, trong 1 đêm có hơi men trong người, tôi mới mượn rượu đến tìm vợ cũ. 

Khi xin được địa chỉ của cô ấy từ mấy người bạn mà tôi ngạc nhiên. Cứ nghĩ vợ cũ sẽ ở xóm trọ nhỏ hẹp, chật chội, không ngờ cô ấy lại sống trong một khu đô thị đắt đỏ.

Sau vài tiếng chuông thì cánh cửa căn hộ cuối cùng cũng mở ra, một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp và quyến rũ xuất hiện trong tầm mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trong lúc tôi còn ngờ ngợ thấy người đó vừa lạ vừa quen thì cô ấy cất tiếng nói làm tôi giật mình kinh hãi. Người phụ nữ lạ lẫm ấy không ai khác chính là vợ cũ của tôi. Mới có 7 tháng xa cách nhưng cô ấy đã thay đổi hoàn toàn về dáng người và cách ăn mặc, trang điểm

- Chắc hẳn anh ngạc nhiên lắm nhỉ, nếu anh đến để hỏi thăm hai mẹ con tôi thì cảm ơn anh nhé, chúng tôi vẫn rất ổn. Cũng may nhờ có ông bà ngoại giúp đỡ…

Ly hôn 7 tháng, nửa đêm bạo gan mượn rượu đến tìm vợ cũ, đến khi cảnh cửa nhà mở ra khiến tôi sững sờ đứng chôn chân với cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời ơi tới lúc đó tôi mới biết thực ra nhà vợ cũ rất giàu có, căn nhà cô ấy đang ở chính là bố mẹ cho. Sau khi chúng tôi ly hôn, ông bà còn thuê người giúp việc cho con gái để cô ấy thoải mái đi làm và chăm sóc bản thân. 

Vợ tôi ngày trước luôn giản dị, phần do tính cách, phần vì cô ấy không muốn tiết lộ gia cảnh thật. Khi cô ấy yêu tôi, bố mẹ vợ cũ phản đối vì ông bà đánh giá tôi không cao. Thế nhưng cô ấy vẫn một mực lấy tôi làm chồng nên bị bố mẹ giận, không thèm hỏi han đến.

Sự thật chứng minh bố mẹ vợ cũ nhìn nhận con người rất đúng, tôi đã phản bội cô ấy. Sau ly hôn cô ấy làm hòa với bố mẹ, ông bà hết lòng giúp đỡ con gái và cháu ngoại, nhờ đó cuộc sống của vợ cũ thay đổi hoàn toàn. 

Tôi tiếc ngẩn ngơ, giá kể khi xưa tôi kiên trì chung thủy, đối xử tốt với cô ấy thì chắc chắn bố mẹ vợ cũ cũng sẽ tha thứ cho con gái và đón nhận chúng tôi. Vốn đã tiếc nuối cô ấy đảm đang chu toàn, hiện tại thấy vợ cũ trở nên xinh đẹp và giàu có, tôi lại càng hối hận tới xanh ruột. 

- Nếu anh muốn xin lỗi làm lành thì hãy quên ngay đi, tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội mình đâu!

Nói xong vợ cũ đóng sầm cửa lại đuổi khách. Mấy tháng qua tôi không chu cấp xu nào cho con gái, cũng chẳng đến thăm nó nên cô ấy thậm chí còn chẳng thèm mời tôi vào nhà gặp con. 

Tôi biết rất khó để vợ cũ tha thứ cho mình nhưng dẫu sao giữa chúng tôi cũng có một đứa con ràng buộc. Xin mọi người cao kiến để tôi có thể vãn hồi tình cảm nơi vợ cũ. 

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Bước ngoặt xảy ra cũng chính từ lần đầu tôi trao "cái ngàn vàng" cho Sơn. Đó là khoảng gần 1 năm về trước.

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