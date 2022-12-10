Ly hôn 6 tháng vẫn 'im hơi bặt tiếng', tôi bực dọc gọi điện chồng cũ đòi tiền nuôi con nhưng phải chết điếng khi nghe lời đáp từ một người phụ nữ

Tâm sự 10/12/2022 16:48

Tôi chần chừ không muốn gọi điện cho anh vì tôi nghe tin anh đã có người yêu mới, tôi không muốn làm phiền cuộc sống riêng của anh.

Sau khi ly hôn, tôi dẫn con gái 3 tuổi về quê ngoại sinh sống. Chồng cũ vẫn ở thành phố cùng gia đình anh. Nhưng tháng nào, đều đặn ngày cuối tháng, anh sẽ đến đưa con đi chơi và đưa tôi 4 triệu tiền phụ cấp nuôi con. Chúng tôi thống nhất với nhau là dù có chia tay thì cũng không để con bị thiệt thòi về tình cảm và kinh tế.

Thế nhưng suốt 6 tháng qua, chồng cũ không đến thăm con, cũng không gọi điện hay gửi một đồng tiền phụ cấp nào. Con gái suốt ngày hỏi tôi về bố nó. Tôi chần chừ không muốn gọi điện cho anh vì tôi nghe tin anh đã có người yêu mới, tôi không muốn làm phiền cuộc sống riêng của anh.

Ly hôn 6 tháng vẫn 'im hơi bặt tiếng', tôi bực dọc gọi điện chồng cũ đòi tiền nuôi con nhưng phải chết điếng khi nghe lời đáp từ một người phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hôm trước, con tôi cứ đòi gọi điện cho bố, con muốn gặp mặt bố. Bất đắc dĩ, tôi gọi video call cho anh. Gọi suốt mấy cuộc thì mới có người bắt máy nhưng không phải là chồng cũ mà là mẹ chồng cũ của tôi.

Bà quay cho tôi xem ảnh thờ của chồng cũ. Nhìn bàn thờ còn nghi ngút hương, tôi chết lặng. Mẹ chồng cũ nói anh bị tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ. Khi lo tang lễ, cả nhà bối rối, đau buồn quá nên cũng không gọi điện cho mẹ con tôi biết.

Tôi hiểu, chồng cũ tôi là con trai duy nhất của gia đình, khi anh mất, hẳn ông bà sẽ đau lòng đến chừng nào. Điện thoại của anh vẫn do bố mẹ chồng cũ giữ nhưng họ không biết dùng. Họ đã đợi tôi gọi đến từ lâu rồi mà mãi đến bây giờ, tôi mới gọi. Mẹ chồng cũ bảo tôi thu xếp dẫn con gái về thắp hương cho bố, rồi bà sẽ giao lại toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh cho mẹ con tôi, xem như là anh đã chuẩn bị trước tiền học đại học cho con gái.

Ly hôn 6 tháng vẫn 'im hơi bặt tiếng', tôi bực dọc gọi điện chồng cũ đòi tiền nuôi con nhưng phải chết điếng khi nghe lời đáp từ một người phụ nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tắt máy rồi, tôi ôm lấy con gái mà khóc nức nở. Tin dữ này đến đột ngột quá, tôi làm sao mà chấp nhận ngay được chứ? Nghĩ đến chồng cũ, tôi đau lòng quá. Còn con gái, tôi phải thông báo chuyện này với con như thế nào đây?

'Đổi đời trai' tận tuỵ 'phục vụ' cho chị chủ, đến khi tôi muốn về quê lấy vợ, chị đưa ra yêu cầu khiến tôi choáng váng!

'Đổi đời trai' tận tuỵ 'phục vụ' cho chị chủ, đến khi tôi muốn về quê lấy vợ, chị đưa ra yêu cầu khiến tôi choáng váng!

Công việc đang thuận lợi thì không may một lần trở về nhà trọ tôi bị ngã rạn xương khuỷu tay. Ở thành phố này chẳng có ai thân quen nên tôi đành gọi điện cho chị chủ, nhờ chị chở tôi đến bệnh viện, cho tôi tiền điều trị rồi hàng ngày mua cơm đem đến tận nhà trọ cho tôi tới khi tôi bình phục.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 20 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 20 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai