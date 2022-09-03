Lời khuyên ngày đầu tiên gặp gỡ! 5 điều cần nhớ trước khi hẹn hò với người thương

Tâm sự 03/09/2022 13:17

Ôi, niềm vui khi mặc quần áo và đi ăn tối lãng mạn với người mình yêu! Dù chúng ta phân khởi với những buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng chúng ta không thể bỏ qua những thử thách đi kèm với chúng. Chia sẻ bao nhiêu? Những chủ đề nào cần tránh nói về? Ăn mặc như thế nào? Nếu bạn thấy mình thường xuyên lo lắng về những câu hỏi này, sẽ có những trợ giúp dành cho bạn.

Dưới đây là một số điều mà bạn cần lưu ý trước buổi hẹn hò đầu tiên quan trọng! 

Đúng giờ

Lời khuyên ngày đầu tiên gặp gỡ! 5 điều cần nhớ trước khi hẹn hò với người thương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta biết về toàn bộ khái niệm trễ ra sao, nhưng hãy tin tưởng rằng bạn sẽ tạo ấn tượng tốt hơn nếu xuất hiện đúng giờ. Bạn có thích không nếu họ xuất hiện muộn? Có lẽ cũng sẽ không ai ưng điều này. 

Đừng chia sẻ quá mức

Chắc chắn, bạn có thể ghét người quản lý hiện tại của mình, chiến tranh lạnh đang diễn ra với người bạn thân nhất của bạn và cuộc sống của bạn có thể là một mớ hỗn độn, nhưng hãy tránh chia sẻ quá nhiều vào buổi hẹn hò đầu tiên. Đúng vậy, bạn phải trung thực và cởi mở về bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn coi người hẹn hò như một nhà trị liệu cá nhân không được trả lương. 

Tránh nhắc nhở về người yêu cũ của bạn

Lời khuyên ngày đầu tiên gặp gỡ! 5 điều cần nhớ trước khi hẹn hò với người thương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã nhắc đến người yêu cũ vào buổi hẹn hò đầu tiên, bạn nên dừng lại càng sớm càng tốt! Mặc dù chúng bạn muốn trung thực và rõ ràng về quá khứ của mình, nhưng điều quan trọng là bạn phải giữ chủ đề này trong lần hẹn hò thứ ba hoặc có thể là thứ tư. Chỉ nên đề cập đến việc bạn đã yêu nhau bao lâu trong lần gặp đầu tiên, nhưng hãy kiềm chế và không nói về những thói quen khó chịu của người yêu cũ bằng mọi giá. 

Mặc những thứ bạn thấy thoải mái

Lời khuyên ngày đầu tiên gặp gỡ! 5 điều cần nhớ trước khi hẹn hò với người thương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng mặc thứ gì đó chỉ để gây ấn tượng với ai đó nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi mặc nó. Thay vào đó, hãy chọn thứ mà bạn thích và tự tin.  

Tránh uống quá nhiều

Lời khuyên ngày đầu tiên gặp gỡ! 5 điều cần nhớ trước khi hẹn hò với người thương - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trông có vẻ vui trong phim khi mọi người đến quán bar nhảy vào những buổi hẹn hò đầu tiên và say xỉn, nhưng đáng buồn thay, đó không phải là điều thường xảy ra trong thế giới thực. Uống một hoặc hai ly cũng không sao, nhưng hãy nhớ rằng việc được người mà bạn hầu như không quen chở về nhà cũng không hay ho gì khi nói nhảm trong cơn say cả.

Tựu chung lại, hãy nhớ là chính mình và luôn vui vẻ. Và, nếu bạn thích người ấy, đừng ngại ngùng mà không nhắn tin trước sau buổi hẹn hò!

Theo Femina

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