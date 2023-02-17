Lỡ tay làm rơi túi xách em chồng bỗng thấy chiếc nhẫn mất tích bấy lâu, đến khi đòi lại thì chồng nói một câu khiến tôi ngớ người

Tâm sự 17/02/2023 10:33

Hôm qua vào phòng em chồng dọn dẹp, tôi lỡ tay làm rơi túi xách của cô ấy xuống đất, đồ trong túi cũng rơi ra.

Kể từ khi đi làm dâu, tôi không có bất cứ va chạm gì với bố mẹ chồng, chỉ thấy khó chịu khi sống cùng em chồng mà thôi. Chồng tôi có một cô em gái. Năm nay cô ấy đã 28 tuổi, vậy mà vẫn chưa có gia đình, công việc cũng không được ổn định.

Mặc dù đã đi làm nhưng em chồng vẫn dựa dẫm rất nhiều vào gia đình. Cô ấy không đóng tiền ăn đã đành, thi thoảng còn ngửa tay xin anh trai tiền tiêu vặt. Chồng tôi thì thương em, thấy em than vãn là rút túi cho ngay vài triệu. Chuyện này tôi đã quán triệt rất nhiều lần, chồng cũng hứa sẽ không tái diễn.

Đợt vừa rồi không thấy chồng đeo nhẫn ở ngón giữa, tôi hỏi thì anh nói bị mất rồi. Chiếc nhẫn ấy rộng, thành ra anh không biết đã làm rơi ở đâu. Dù tiếc tiền vì chiếc nhẫn có giá hơn 20 triệu nhưng chuyện đã rồi, tôi chỉ cáu chồng vài câu rồi thôi.

Lỡ tay làm rơi túi xách em chồng bỗng thấy chiếc nhẫn mất tích bấy lâu, đến khi đòi lại thì chồng nói một câu khiến tôi ngớ người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua vào phòng em chồng dọn dẹp, tôi lỡ tay làm rơi túi xách của cô ấy xuống đất, đồ trong túi cũng rơi ra. Trong lúc nhặt đồ vương vãi, tôi đứng hình khi thấy chiếc nhẫn đã mất cách đây không lâu.

Buổi tối đợi em chồng về, tôi gọi cô ấy vào phòng nói chuyện. Hai chị em có to tiếng với nhau, em chồng thì nói chồng tôi cho, còn tôi lại không tin điều đó. Khi cả hai đang lớn giọng, chồng tôi đứng ra nhận trách nhiệm và nói mình đã cho em. Bởi đợt này cô ấy bị thất nghiệp, anh lại không sẵn tiền nên đã cho em gái chiếc nhẫn của mình để mang đi bán.

Lỡ tay làm rơi túi xách em chồng bỗng thấy chiếc nhẫn mất tích bấy lâu, đến khi đòi lại thì chồng nói một câu khiến tôi ngớ người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, tôi không thể im lặng trước chuyện này. Thế nhưng vừa trách chồng vài câu, mặt tôi đỏ ửng vì hứng trọn cái tát từ chồng. Anh nói: "Cô có thôi ngay không? Nó là em tôi, cô không có quyền can thiệp". Vậy đấy, vì cô em gái đã 28 tuổi mà chồng xuống tay đánh tôi.

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bây giờ chiếc nhẫn tôi đang giữ, chồng thì nhất quyết đòi lại để đưa cho em gái anh. Không những vậy, khi tôi dọa ly hôn, anh cũng không có ý kiến. Theo mọi người, một người chồng đã đánh vợ nhưng vẫn không biết sai như chồng tôi có xứng đáng để tôi đưa ra quyết định ly hôn không?

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Sau 2 tháng ly hôn, trong một lần dọn nhà phát hiện một thứ dưới gầm giường của mẹ mới tức tốc xin tái hôn với vợ

Trong 2 năm đầu, vợ chồng anh vẫn chưa có con là vì muốn tận hưởng trọn vẹn thế giới riêng của hai người. Sinh con đẻ cái ngay sau cưới đối với họ mà nói là điều quá đột ngột.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường