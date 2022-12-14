Lỡ tay làm hỏng điện thoại bố chồng nhưng ông quyết ngăn không cho sửa, đến khi phục hồi được dữ liệu thì sốc nặng với bí mật khủng khiếp

Tâm sự 14/12/2022 12:18

Tôi cầm lại điện thoại, trong lòng cảm thấy vui mừng vì nó không bị sao. Nếu không dùng được nữa thì tôi cũng sẽ phải mua tặng bố chồng điện thoại mới vì con tôi làm hỏng.

Tôi kết hôn từ năm 24 tuổi, đến nay cũng đã được 10 năm. Từ sau khi kết hôn, tôi sống ở nhà chồng. Ở nhà chồng, dù hơi gò bó và có phần vất vả khi vừa phải chăm lo cho chồng con cũng phải chiều chuộng bố mẹ chồng. Tuy nhiên, tôi thấy có nhiều cái được so với những vất vả đó.

Bố mẹ chồng tôi sống cũng rất tình cảm, ông bà yêu thương nhau, là tấm gương để con cháu noi theo. Tôi hài lòng khi sống ở nhà chồng, giá trị truyền thống của gia đình chồng chính là điều quý giá nhất, tôi cố gắng để làm người con dâu hiếu thảo, người vợ và người mẹ chu toàn.

Tôi cũng mong gia đình mãi hạnh phúc như bây giờ. Nào ngờ, rất sốc khi biết được sự thật về bố chồng. Cách đây 5 ngày, đứa nhỏ nhà tôi đùa nghịch đã lấy điện thoại của ông nội ra chơi, vô tình làm rơi. Tôi cũng có mặt ở đó liền chạy ra nhặt chiếc điện thoại lên kiểm tra thì điện thoại không mở được, có chút xước vỏ máy và vỡ màn hình.

Lỡ tay làm hỏng điện thoại bố chồng nhưng ông quyết ngăn không cho sửa, đến khi phục hồi được dữ liệu thì sốc nặng với bí mật khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Biết là con chỉ mải chơi, nhưng tôi vội vàng xin phép bố chồng đưa đi sửa chữa. Bố chồng tôi liền ngăn lại, bảo là điện thoại đã cũ, để ông mua cái khác mới hơn dùng đọc báo, nghe nhạc tốt hơn. Nhưng rồi bố chồng tôi đồng ý cho đi sửa và nói mật khẩu máy khi tôi nói là đi chép lại số điện thoại để chuyển sang máy mới.

Tôi cầm điện thoại của bố chồng ra ngoài của hàng sửa chữa điện thoại, nhân viên kỹ thuật kiểm tra một hồi rồi báo lại tôi máy không bị sao, do hết nguồn nên máy bị tắt. Màn hình chỉ bị vỡ kính cường lực, vệ sinh lại máy, dán màn hình mới là xong… Đồng thời nói là điện thoại còn dùng tốt, chỉ cần dọn dẹp, xóa những cái không cần thiết là máy sẽ chạy như mới.

Tôi cầm lại điện thoại, trong lòng cảm thấy vui mừng vì nó không bị sao. Nếu không dùng được nữa thì tôi cũng sẽ phải mua tặng bố chồng điện thoại mới vì con tôi làm hỏng. Theo hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật, tôi ra chỗ ghế ngồi chờ và tự dọn dẹp, giải phóng bộ nhớ trong điện thoại. Bố chồng tôi tải nhiều ứng dụng không cần thiết, quá nhiều ảnh, video chụp hỏng, xấu vẫn để. Tôi tỷ mỉ xem từng ứng dụng, ảnh, video, tin nhắn… để xóa.

Lỡ tay làm hỏng điện thoại bố chồng nhưng ông quyết ngăn không cho sửa, đến khi phục hồi được dữ liệu thì sốc nặng với bí mật khủng khiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đọc lại các tin nhắn, tôi phát hiện ra bố chồng tôi thường xuyên nhắn tin cho một người phụ nữ, đó chính là vợ “hờ” của bố chồng tôi. Đọc thêm các tin nhắn khác, tôi biết được đó là hai người lén lút từ lâu, còn có con riêng với nhau, năm nay cũng đã học lớp 9 rồi. Bố chồng tôi còn nhắn nhủ là đã để dành được hơn 1 tỷ đồng, một thời gian nữa là chuyển về sống với hai mẹ con.

Vừa đọc tôi vừa run bắn người, không thể tin được về những điều mình đã thấy. Cố trấn tĩnh lại, tôi cầm chiếc điện thoại về đưa cho bố chồng, tôi nói dối là kỹ thuật họ cài đặt lại máy, xóa hết dữ liệu chỉ còn giữ lại danh bạ điện thoại. Vậy nên, từ lúc đó đến giờ bố chồng tôi vẫn chưa nghi ngờ gì tôi biết bí mật của ông.

Đến giờ tôi vẫn còn sốc sau khi biết được sự thật và kế hoạch ra đi sống với nhân tình của bố chồng. Tôi không muốn gia đình nhà chồng lâm vào cảnh chia cắt. Tôi có nên nói bí mật đó cho chồng và mẹ chồng tôi không?

Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm

Đến thăm cô bạn thân, tôi tái mặt khi vô tình phát hiện đồ dùng bí mật của chồng đặt trên bàn trang điểm

Vật dụng của chồng để lại cùng với thái độ của cô bạn đã cho thấy giữa hai người họ đã có chuyện gì mờ ám. Tôi cố giả vờ như không có chuyện gì và vui vẻ ra về.

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