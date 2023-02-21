Ngày con ra đời, tôi ôm con cứ thế khóc. Dù thương nhưng tôi vẫn phải từ bỏ nó vì khi ấy tôi chưa có gì trong tay cả, ở quê thì bố mẹ quá nghèo khó. Tôi lao vào đi kiếm việc và suốt ngày làm quần quật để quên đi mọi nỗi đau.

Tôi đã từng có quá khứ lầm lỗi, tôi yêu 1 người quên cả bản thân mình. Nhưng cái này tôi biết mình có bầu gần 3 tháng cũng là lúc anh ta dứt áo ra đi đòi lấy vợ. Cô ta giàu có chứ không nghèo như tôi.

Sau hơn 1 năm quen biết anh ngỏ lời yêu tôi, tôi bối rối suy nghĩ rất lâu phải đến nửa năm sau nữa tôi mới đồng ý. Đúng là cuộc đời tôi nhiều trắc trở nhưng điều tôi thấy may mắn nhất là có được 1 người bạn thân như Nga. Nga thánh thiện trong sáng và luôn sống vì người khác, khi tôi mang nặng đẻ đau chính Nga là người đã ở bên. Tôi tin tưởng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Từ ngày xa con tôi rất nhớ, rất đau lòng nhưng chưa 1 lần mẹ con gặp lại, vì bé đã được đưa đến nuôi ở 1 nơi xa. Tôi nghe bạn tôi bảo thế, xót xa nhưng vẫn phải cố quên.

1 năm sau tôi gặp chồng mình bây giờ, bạn tôi giới thiệu cho tôi vào làm chỗ anh ấy. Đó là 1 người đàn ông cao to điềm tĩnh, rất tâm lý, sau 1 thời gian tiếp xúc chúng tôi trở thành bạn tâm giao. Tôi nghe anh tâm sự chuyện của anh, còn tôi tôi chưa 1 lần dám kể về quá khứ khủng khiếp của mình, nhưng có lẽ anh nhận ra tôi đau khổ vì nó nhiều như thế nào.

Tôi lấy chồng sau 3 năm vật vã vì những tổn thương trong quá khứ. Chồng rất yêu thương tôi, anh nhẹ nhàng ân cần khiến tôi không có cảm giác hụt hẫng bị bỏ rơi như nhiều người phụ nữ khác. Đêm đêm chồng ôm tôi thật chặt vào lòng để tôi có thể ngon giấc. Ngày tôi có bầu, anh vui mừng khôn xiết, đó là 1 bé trai đáng yêu. Nhưng khổ nỗi lúc tôi sinh bị băng huyết nhiều quá suýt m.ất m.ạng, hơn nửa sức khỏe tôi yếu bác sĩ cũng như người nhà được phen hú vía.

Sau lần suýt mất vợ, chồng tôi không dám đề cập đến vấn đề sinh con nữa dù tôi biết anh vẫn mong có 1 cô công chúa. Tôi vẫn ngày ngày nhớ đến đứa con bé bỏng ngày xưa của mình, nhiều lần tôi trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Tôi lo sợ chồng biết chuyện quá khứ, thú thực dù bề ngoài luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng lòng tôi rất bất an.

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Rồi 1 ngày đẹp trời chồng đưa về nhà 1 cô bé 5 tuổi, nó xinh xắn đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi sốc tột độ, tôi ú ớ nhìn anh: “Con ai đây anh”. Chồng nhìn tôi trả lời:

- Từ nay nhà mình sẽ có thêm 1 thành viên mới, bé mồ côi anh gặp anh thương nên anh nhận về. Anh và em đều thích có con gái mà.

- Em có thể sinh con cho anh mà, sao anh lại không bàn bạc gì với em. Tại sao anh lại làm vậy, hay nó là con riêng của anh.

Chồng nhìn tôi bặm chặt môi, nhìn con bé nước mắt lưng tròng ái ngại. Anh bảo nó vào phòng chơi với em rồi quay lại lên tiếng:

- Anh không muốn mất em, em không nghe bác sĩ nói gì sao, sức khỏe em không tốt sinh con nữa sẽ rất nguy hiểm. Em… em không thấy đứa bé này rất đáng thương sao, mình nhận nó em nhé. Anh yêu em và anh không hề có con riêng như em nghĩ, nếu em muốn em có thể đi xét nghiệm AND.

Tôi ngồi thụp xuống, tôi nhớ con tôi, đầu óc quay cuồng. Khi tôi nhận 1 đứa bé về nuôi vậy con tôi thì đang ở đâu, nó đang sống ra sao? Nó cũng trạc tuổi đứa bé mà chồng đưa về. Càng nhìn đứa bé ấy lòng tôi lại quặn đau, tôi không dám nhìn sâu vào mắt nó. Nó rất mến em, ngày nào cũng quấn quýt lấy con trai tôi. Có lúc tôi bị trầm cảm nặng, tôi cáu gắt và gạt tay nó ra. Nó nhìn tôi lấm lét từ sau cánh cửa, nó ngoan rất đáng thương nhưng tôi thực sự khó chấp nhận nó.

Còn chồng tôi thì yêu thương con bé vô điều kiện, đôi lúc tôi thấy ghen tỵ thay cho con tôi. Thằng bé tôi mới biết nói suốt ngày bi bô gọi chị, còn tôi cứ như kẻ mất hồn. Rồi 1 ngày tôi ốm vì tâm bệnh, hôm đó miệng lưỡi đắng ngắt tôi khó nhọc lết người dậy. Cũng lúc đó tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng:

- Cô ấy đổ bệnh rồi em à, gần 3 năm nay cô ấy chưa được ngủ 1 giấc cho ngon. Anh có nên nói sự thật chuyện con bé là con cô ấy không?

Nghe đến đó tôi rụng rời chân tay, lảo đảo bước vào phòng. Tay luôn che miệng sửng sốt:

- Lẽ nào anh ấy đã biết chuyện quá khứ của mình rồi ư? Vậy đứa bé gái chồng nhặt về nuôi đó chẳng lẽ là đứa trẻ mình đứt ruột sinh ra sao? Không thể nào.

Tôi run lẩy bẩy, nước mắt dàn dụa. Tôi cố ăn uống khỏe lại rồi sẽ âm thầm đi xét nghiệm, tôi hồi hộp chờ từng giây từng phút. Để rồi hôm đó tôi vỡ òa, ôm tờ giấy và khóc hét lên: “Đúng là con tôi rồi, con ơi mẹ xin lỗi”.

Tôi mệt nhọc đi ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi chồng mình đã biết từ bao giờ, sao anh lại bao dung đến vậy. Hôm đó Nga đã nói cho tôi hết mọi chuyện, nó bảo anh biết hoàn cảnh của tôi từ khi hai người chưa gặp nhau, nhưng anh vẫn yêu tôi. Anh thấy tôi đau khổ quá nên đã cất công đi tìm và nhận nuôi con bé chỉ là chưa dám nói cho tôi sự thật.

Hai đứa cứ ôm nhau khóc, tôi thấy bất ngờ và vui quá. Hôm đó tôi cứ ôm lấy con bé mà hôn mà âu yếm, chồng về nhà thấy thế bỗng dưng mắt anh cay cay rồi ôm lấy 3 mẹ con tôi. Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này gặp được người đàn ông tốt như vậy. Từ nay tôi có thể ôm chồng con ngủ yên giấc rồi. Tôi không biết làm gì để cảm ơn người đàn ông tuyệt vời đó nữa, cứ nghĩ đến tôi lại bật khóc vì quá hạnh phúc.