Lén lút qua lại với sếp nữ hơn tận 8 tuổi, 1 lần qua đêm nồng cháy, tôi bất ngờ trước tiết lộ sốc khi em yêu cầu điều này

Tâm sự 16/08/2023 01:23

Người yêu cũng là sếp nữ đang dồn ép tôi phải cưới cô ấy.

Tôi năm nay 27 tuổi và mới vào công ty làm được hơn 1 năm. Hồng Nhung là trưởng phòng của của tôi. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, rất giỏi và tâm huyết với công việc. Hồng Nhung là người phụ nữ thành đạt nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Cuộc hôn nhân trước của cô ấy chỉ kéo dài 9 tháng. Cô ấy phát hiện ra chồng cờ bạc, gái gú, lại mang về đống nợ vài tỷ nên quyết định chia tay. Hồi mới vào, tôi được Hồng Nhung hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Đến giờ, tôi đạt được nhiều thành tích, giúp phòng phát triển và dần trở thành cánh tay phải của cô ấy trong công việc.

Lén lút qua lại với sếp nữ hơn tận 8 tuổi, 1 lần qua đêm nồng cháy, tôi bất ngờ trước tiết lộ sốc khi em yêu cầu điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi đi, tôi và Hồng Nhung ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Khi yêu, tôi luôn là người biết nhường nhịn. Với cô ấy, tôi càng nhường nhịn nhiều hơn vì cô ấy thực sự giỏi mà. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn át vía tôi (sếp mà). Nhưng tôi cảm thấy rằng, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tôi tin rằng nếu không vì yêu thì chẳng người phụ nữ nào muốn có con với người đàn ông cả. Cô ấy muốn có con với tôi, dù tôi chưa sẵn sàng.

Thực lòng thì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi lại ăn tiêu phóng túng nên chưa tích cóp được nhiều cho tương lai. Nhưng cô ấy cố tình không uống thuốc cũng không chịu cho tôi dùng bao cao su. Hồng Nhung nói rằng với thu nhập của cô ấy, thừa sức để nuôi con. Cô ấy đã có nhà, có xe rồi nên tạm thời tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện gì.

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Hồng Nhung vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Đau đớn vì chồng bỏ nhà đi để cặp kè với nhân tình vừa già vừa xấu, ngày biết được lý do, tôi đứng không vững vì ngỡ ngàng

Đau đớn vì chồng bỏ nhà đi để cặp kè với nhân tình vừa già vừa xấu, ngày biết được lý do, tôi đứng không vững vì ngỡ ngàng

Tôi nhớ ngày đó chồng đã rất nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, nói rằng anh đã yêu người khác, không muốn ở bên tôi nữa. Trong lòng tôi lúc ấy đầy căm hận và oán trách.

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