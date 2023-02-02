Lén lút hẹn gặp tình cũ khi chồng mới đang nằm viện, vừa mở cửa ra, tôi 'cắn chặt môi' sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Linh thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều.

Linh năm nay 32 tuổi. Điều kiện kinh tế gia đình khá tốt. Sau tốt nghiệp Đại học, bố mẹ Linh dùng quan hệ cá nhân xin cho cho cô một công việc như ý. Tại nơi làm việc, Linh quen biết chồng cũ. Không bao lâu sau thì hai người kết hôn. Không may là cuộc sống hôn nhân không hài hòa, họ liên tục cãi nhau nên ly dị. Hai năm sau, Linh gặp, yêu người chồng hiện tại và tái hôn với anh.

Cuộc hôn nhân thứ 2 rất hạnh phúc. Chồng hiện tại đối xử với Linh rất tốt, khiến cô luôn có cảm giác đã lấy đúng người. Dù đã là vợ chồng nhưng anh vẫn giữ thói quen lãng mạn như lúc còn yêu, luôn tạo cho cô những bất ngờ nhỏ đáng yêu. Anh cũng chu đáo, vợ lười, anh không miễn cưỡng bắt cô phải làm việc nhà mà mỗi ngày sau giờ làm việc đều giúp vợ chuyện vệ sinh nhà cửa. Để đáp lại tình yêu của chồng, Linh cũng đang cố gắng học cách làm việc nhà. Đối với sự tiến bộ này của vợ, chồng Linh nói anh thấy rất hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, một ngày nọ, chồng cũ đột nhiên gọi điện thoại cho Linh, nói anh ta vẫn luôn nhớ và muốn gặp cô. Bỗng dưng chồng cũ nói như vậy, Linh thấy rung rinh, cảm giác yêu lại dâng trào như thủy triều. Đời thật lạ nhưng có lẽ bởi vì cuộc sống hôn nhân hiện tại quá yên bình mà Linh luôn muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ, kích thích hơn. Dẫu vậy, Linh cũng đã do dự trong 1 thời gian vì sợ chồng hiện tại biết.

Cuối cùng thì một vài ngày sau đó, chồng Linh đột nhiên bị ốm phải nhập viện. Lúc này, trái tim đang rung động với chồng cũ của Linh không thể kiềm chế được nữa. Vì vậy, cô bí mật chấp nhận gặp chồng cũ. Đến nhà chồng cũ, Linh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi. Hóa ra người mở cửa lại là chồng hiện tại của Linh! Sau này Linh mới biết thì ra chồng hiện tại và chồng cũ của cô lại là bạn tốt của nhau. Chính chồng cũ đã giúp chồng hiện tại thử lòng cô. Kết cục là chồng hiện tại nói anh thất vọng về Linh mà Linh cũng rất thất vọng với anh. Tại sao anh lại phải thử lòng cô? Đó là sự thiếu tôn trọng của anh đối với cô. Cô không biết chồng làm như thế là đúng hay sai, có phải người chồng nào cũng sẽ thử lòng vợ mình như vậy?

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