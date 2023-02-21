Lén lắp định vị theo vợ đến tận nhà nghỉ bắt quả tang, nào ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi gục ngã

Sau rồi chúng tôi bắt đầu có những buổi đi xem phim, đi ăn và đi dạo quanh bờ hồ như những cặp đôi thật sự. Tôi cũng lãng mạn nên để cầu hôn với Na tôi chuẩn bị cầu kỳ lắm, tôi đưa em đến 1 nhà hàng, trang trí hoa đèn các kiểu đủ cả để mong nàng đồng ý làm vợ tôi. Dù sao cả hai cũng đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Biết vợ được nuông chiều từ nhỏ nên tôi trân trọng và nâng nui cô ấy vô cùng.

Vợ tôi là Na, vợ xinh và dễ thương lắm. Trước kia tôi là chàng trai đào hoa, đẹp trai nhưng phải nói là tôi hoàn toàn bị hấp dẫn bởi sự đáng yêu của vợ. Chính vì vậy mà quyết tâm cưa đổ vợ thì thôi. Mặt dày xin số làm quen mãi tôi cũng được Na gật đầu cho số điện thoại. Chỉ thế mà tôi đã ngoác miệng cười cả ngày rồi.

Chúng tôi có đứa con trai đầu lòng, rồi có tiếp 1 đứa con gái. Tôi vẫn chăm chỉ làm việc, vợ cũng thế. 8 năm qua cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc. Nhưng rồi tai họa ập đến. Công ty tôi tự dưng vướng phải 1 lô hàng nhập lỗi và không xuất được. Bao nhiêu hàng hóa dồn lại, tiền bị đóng băng trên cái đà phá sản.

Hôm đó tôi nhìn Na thắm thiết khi ngỏ lời cầu hôn, em nhanh chóng gật đầu khiến tôi sướng rơn. Sau khi cưới thì tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh của mình, còn Na vẫn làm việc hành chính tại 1 công ty. Với thu nhập hiện tại thì hai vợ chồng tôi thừa ăn uống, dành dụm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cái lúc tôi bế tắc nhất, phá sản rồi thì vợ lại cứ biệt tích cả ngày. Trước kia cô ấy thường đi làm đều 8 tiếng trên cơ quan rồi về nhà cơm nước cho bố con tôi. Nhưng giờ thì khác, tôi phá sản được 1 tuần đang tìm việc làm mới thì vợ chỉ động viên tôi qua quýt, không còn dành thời gian cho tôi nữa, chưa kể tối nào cô ấy cũng ra khỏi nhà hai tiếng đến 10 giờ là về. Tôi thắc mắc thì cô ấy hôm nói gặp bạn, hôm nói có công việc.

Nói thật thì tôi yêu vợ nên hay ghen và cũng nghĩ nhiều. Sự thay đổi của vợ tôi cảm nhận được sự rõ rệt. Tôi cảm thấy buồn nhiều vì điều đó, thắc mắc tại sao vợ không quan tâm tôi, tôi đang phải chịu đòn tâm lý nặng đến thế mà vợ lại bận tối mắt tối mũi đi đâu. Cái suy nghĩ vợ phản bội mình vội lóe lên trên đầu.

Tôi lắp định vị trên điện thoại của vợ, 1 tuần liền tôi đều thấy vợ đi đến đúng 1 địa điểm vào mỗi tối. Vậy là đã rõ, chắc chắn vợ hẹn nhân tình ở đó rồi. Tôi bất ngờ theo dõi vợ trong đêm sau khi đã gửi con nhờ mẹ. Đứng trước nhà nhà nghỉ cao ngút đó, tôi phải nuốt cục tức xuống chỉ vì phát hiện ra điều tày đình này. Trong đầu tôi lóe lên không biết bao nhiêu là hình ảnh, chắc vợ đang chuẩn bị lên giường với 1 gã trai lạ nào đó. Vậy là vợ đã phản bội bố con tôi thật rồi, tôi đau khổ đến vật vã. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời mình bế tắc, công ty thì phá sản, vợ thì lại bỏ mình theo trai.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết phải xử lý sao cho phải cái vụ vợ ngoại tình này, nhưng m.áu ghen xông lên tận não, m.áu điên lên đến đỉnh đầu rồi. Tôi rồ ga cho xe chạy thẳng vào khách sạn. Tôi hỏi lễ tân về nơi vợ mình vừa lên và chạy ngay lên đó trước khi bị cản lại.

Nhưng rồi đứng trên tầng 4 của tòa nhà, tôi đi thẳng vào phòng lễ tân chỉ. Tôi tức giận khi thấy còn mở cửa, thầm nghĩ chắc vội quá nên không kịp đóng cửa lại đây mà. Nhưng hình ảnh tôi đang nhìn trước mắt lại là 1 điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình trước đó. Vợ tôi đang làm gì vậy, đang làm cái quái gì thế kia. Tôi hét lên với vợ khiến em giật b.ắn:

- Em làm cái gì ở đây vậy?

- Em… em…

- Em nói đi, em làm cái gì thế này?

- Tại sang tháng con phải đóng tiền học rồi, công ty của anh lại như thế nên em đi làm thêm. Em không muốn anh biết vì biết anh thương em, sợ em vất vả. Nhưng em không thể để 1 mình anh gánh vác mọi chuyện như thế được, với cả công việc này cũng không vất vả đâu, em làm 1 tý mà người ta trả lương cũng cao lắm.

- Anh xin lỗi…

Tôi chẳng còn nói được gì thêm khi nước mắt đã nghẹn ứ ở cổ. Tôi ôm lấy vợ rồi nắm lấy đôi bàn tay từng thon thả vì không phải làm việc gì vì nàng là con nhà tiểu thư lá ngọc cành vàng từ bé. Vậy mà giờ bàn tay ấy đầy những vết chai tay và bong tróc. Tôi rơi nước mắt chỉ vì nhìn thấy vợ như thế. Càng ôm chặt vợ tôi càng cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Tôi sai quá khi không tin tưởng vợ mình, nhưng còn sai hơn khi không dành thời gian quan tâm cô ấy. Tôi sẽ cố gắng vực dậy để lo cho vợ con có một cuộc sống tốt hơn mỗi ngày.