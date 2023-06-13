Lê lết lên phòng giả vờ say, đêm tân hôn chồng vẫn cả gan làm chuyện này khiến tôi giật nảy người, ngồi chồm dậy trong sợ hãi

Tâm sự 13/06/2023 09:10

Đến ngày cưới, tôi cũng không thể tưởng tượng được là tôi sắp có chồng. Tôi quyết định trả thù bằng cách nhất quyết từ chối tân hôn. Tôi cố tình uống nhiều rượu, Tuấn không hề biết tôi giỏi khoản này nên khi vừa tầm, tôi lê lết lên phòng giả vờ say.

Tôi năm nay 29 tuổi, đang làm biên tập cho một tờ báo điện tử khá uy tín. Tôi đã gắn bó với công việc này khá lâu, mức không nói là cao nhưng khá ổn. Có điều người ta vẫn hay nói con gái báo chí chúng tôi rằng "một là ế chồng, 2 là bị chồng bỏ". Không tự nhiên mà người ta nói thế bởi tính chất công việc nay đây mai đó khiến chúng tôi ít có thời gian cho gia đình. Nhưng quan trọng hơn cả những làm nghề "con chữ" như chúng tôi thì đều có cá tính khá mạnh mẽ và rất thích tự do, thế nên dù sát ngưỡng 30 tôi vẫn không muốn lập gia đình.

Bố mẹ tôi thì không nghĩ vậy, dù tôi có tài giỏi, kiếm nhiều tiền nhưng cũng không thể nào bằng một yên bề gia thất dù lương ba cọc ba đồng.

Ông bà tích cực mai mối cho tôi, với họ, chỉ cần tôi xuất hiện ở nhà ngày nào là áp lực và mệt mỏi ngày ấy. Dẫu sao tôi cũng không thể mang danh bất hiếu nên lần này, tôi đành đồng ý theo mong muốn của bố mẹ.

Tôi gặp Tuấn. Tuấn hơn tôi 6 tuổi, đẹp trai và chững chạc. Nhà anh có điều kiện, bố anh ngày trước học cùng lớp đại học với bố tôi. Hai người thân nhau lắm thế nên mới có sự gán ghép định mệnh này.

Lê lết lên phòng giả vờ say, đêm tân hôn chồng vẫn cả gan làm chuyện này khiến tôi giật nảy người, ngồi chồm dậy trong sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi chấp nhận gặp gỡ qua loa với Tuấn, cố tình lộ hết bản chất để Tuấn chán ghét tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi càng như vậy, Tuấn lại càng chủ động mạnh mẽ hơn. Còn ngang nhiên cầu hôn tôi ngay trước mặt ông bà hai bên mà không cho tôi cơ hội để nói. Đám cưới của tôi nhanh chóng diễn ra sau đó.

Đến ngày cưới, tôi cũng không thể tưởng tượng được là tôi sắp có chồng. Tôi quyết định trả thù bằng cách nhất quyết từ chối tân hôn. Tôi cố tình uống nhiều rượu, Tuấn không hề biết tôi giỏi khoản này nên khi vừa tầm, tôi lê lết lên phòng giả vờ say.

Tuấn lên, thấy tôi nằm vật ở giường, vội vàng đến lay tôi dậy, tôi vẫn cố tình nhắm nghiền mắt. Gọi mãi không thấy tôi trả lời. Tuấn lấy điện thoại bấm gọi xe taxi với giọng hốt hoảng: "anh tới ngay số nhà 18, Hoàng Quốc Việt, tôi cần đưa vợ đi viện gấp, ngay và luôn". Tuấn nói mà như hét lên. Rồi tiếp tục điện cho bố mẹ hai bên nói tôi đột nhiên bất tỉnh. Tôi thấy vậy liền tá hỏa tỉnh dậy nói tôi không sao, chỉ hơi mệt nên nằm ngủ.

Bất giác Tuấn chạy tới ôm tôi và nói "em có biết em làm anh lo lắm không, anh lay em mãi không dậy anh cứ ngỡ em làm sao đó, thôi không sao là may rồi, em thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, anh gọi báo cho bố mẹ".

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