Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi chữa bệnh khắp nơi không ngờ bí mật lớn nhất lại nằm ngay trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự 17/10/2025 23:54

Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con". 

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ. 

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi chữa bệnh khắp nơi không ngờ bí mật lớn nhất lại nằm ngay trong ngăn bàn phòng ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

Anh rể mạo hiểm mạng sống của chị vợ, bắt vợ mổ lấy thai theo giờ phong thủy đẹp để 'đổi vận'.

Anh rể mạo hiểm mạng sống của chị vợ, bắt vợ mổ lấy thai theo giờ phong thủy đẹp để 'đổi vận'.

Nghe đâu bà mẹ chồng có là tín đồ của một ông thầy cúng có tiếng. Chính ông ta đã bày cách cho bà chỉ chị gái tôi đẻ được con trai. Không biết có phải vô tình mà trúng hay không mà từ đó, cả nhà chồng chị càng tin ông ta sái cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Tâm sự 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Người đàn ông tử vong ở dốc cầu Bình Lợi, xe máy văng xa 30m

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Sau ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, 3 con giáp 'chìm đắm trong cơn mưa tài lộc', số dư tài khoản tăng lên, xây dựng cơ đồ tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/10/2025, 3 con giáp tài vận lên vù vù, tiền nhiều như nước chảy, mua nhà tậu xe không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 20/10/2025, quý nhân chỉ đường dẫn lối, 3 con giáp bước vào thời điểm thăng hoa, nắm bắt ngay thời cơ để phát tài phát lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Bão FENGSHEN có thể mạnh lên khi vào biển Đông

Bão FENGSHEN có thể mạnh lên khi vào biển Đông

Đời sống 5 giờ 36 phút trước
Bão FENGSHEN có thể đột ngột chuyển hướng khi vào biển Đông

Bão FENGSHEN có thể đột ngột chuyển hướng khi vào biển Đông

Đời sống 5 giờ 39 phút trước
Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Nghe điện thoại, chú rể đột ngột biến mất, lao vào bệnh viện để lại cô dâu đau đớn

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Chồng bị mắng té tát vì rước người lạ về nhà chỉ sau 3 tuần vợ mất, nhưng khi biết sự thật, tất cả đều phải bật khóc nức nở

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Vừa hỏi lý do chưa "đi bước nữa", chồng cũ đáp lại khiến tôi bàng hoàng làm vỡ nát ly nước trên tay

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Mẹ kinh ngạc khi người phụ nữ lạ mặt đột nhiên đòi xin "vài sợi tóc" của con trai, sự thật sau đó còn khó tin hơn

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng

Cô gái bàng hoàng phát hiện tin nhắn "yêu đương" động trời từ người tình cũ của chồng

ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này

ADN cháu trai trùng huyết thống, nhưng con trai lại không phải cha, mẹ chồng 'chết lặng' trước sự thật khó tin này