Lấy chồng U50 nhưng vẫn là 'trai tân', đêm tân hôn tôi giật nảy mình khi nghe những âm thanh 'thở dốc' dưới gầm giường, nghe lời thú nhận từ anh mà tôi 'sốc nặng'

Tâm sự 21/07/2023 10:35

Những âm thanh nhạy cảm ấy vẫn vang lên khiến tôi không thể chịu nổi, vội lao xuống soi vào gầm giường tìm kiếm. Để rồi phải hét lạc giọng khi nhìn rõ một người phụ nữ đang nằm trong đó.

Tôi ly hôn 2 năm nay, hiện tại 35 tuổi, đang nuôi một cô con gái nhỏ. Phụ nữ một đời chồng lại không phải quá xinh đẹp hay giàu có, muốn tìm một người đàn ông gia cảnh không quá phức tạp, yêu thương con riêng của vợ thật sự rất khó.

Sau khi tìm hiểu nhiều người, cuối cùng thì tôi quyết định nên duyên với Đạt. Đạt năm nay 46 tuổi, U50 rồi mà chưa từng kết hôn lần nào. Anh là người chăm chỉ làm lụng cũng không có thói hư tật xấu gì, tính tình khá hiền lành. Về chuyện tới tuổi này chưa kết hôn, Đạt giải thích là do… lười.

Qua mấy tháng tìm hiểu, thấy anh cũng không đến nỗi nào, bố mẹ thì giục giã nên tôi tặc lưỡi quyết định cưới. Đạt chưa kết hôn, sẽ không có chuyện vợ cũ con riêng. Hiện tại chỉ còn mẹ Đạt đã già yếu, gia cảnh không hề khó khăn. Nói chung điều kiện của Đạt khá ổn với tôi. Cứ kén chọn mãi cũng không phải là cách hay.

Lấy chồng U50 nhưng vẫn là 'trai tân', đêm tân hôn tôi giật nảy mình khi nghe những âm thanh 'thở dốc' dưới gầm giường, nghe lời thú nhận từ anh mà tôi 'sốc nặng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi tổ chức đám cưới nhỏ gọn và ấm cúng trong sự chúc phúc của đôi bên gia đình, bạn bè. Chúng tôi đã có quan hệ trước đám cưới, chuyện ấy giữa hai vợ chồng bình thường không có gì đáng nói. Đêm tân hôn hai đứa đều mệt nên bảo nhau không làm ăn gì, chỉ nằm ôm nhau tâm sự.

Hai vợ chồng đang trò chuyện, tôi giật nảy người khi nghe được những âm thanh lạ phát ra dưới gầm giường, nói chính xác hơn là tiếng rên rỉ thở dốc của phụ nữ. Nhìn sang Đạt, anh tái mặt lắp bắp không nói nên lời.

Những âm thanh nhạy cảm ấy vẫn vang lên khiến tôi không thể chịu nổi, vội lao xuống soi vào gầm giường tìm kiếm. Để rồi phải hét lạc giọng khi nhìn rõ một người phụ nữ đang nằm trong đó. Tôi định lao ra ngoài làm ầm lên thì Đạt kéo tay lại rồi giải thích rõ đầu đuôi.

Lấy chồng U50 nhưng vẫn là 'trai tân', đêm tân hôn tôi giật nảy mình khi nghe những âm thanh 'thở dốc' dưới gầm giường, nghe lời thú nhận từ anh mà tôi 'sốc nặng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này soi kỹ nhìn lại tôi phát hiện ra nó không phải người thật, mà là một con búp bê tình dục có kích cỡ không khác gì một người phụ nữ bình thường. Đạt lôi món đồ đó ra chỉ cho tôi xem. À thì ra bây giờ loại dụng cụ này còn có thể phát ra tiếng rên. Đúng là tôi được mở mang tầm mắt thật.

- Em xem nhiều năm nay anh không qua lại với người phụ nữ nào thì cũng phải có cách để giải tỏa nhu cầu chứ. Nó vẫn mới, anh không nỡ vứt đi, sợ em nhìn thấy lại suy nghĩ nên mới để vào gầm giường. Ai ngờ đột nhiên nó chập mạch phát ra tiếng…

Dù rất sốc nhưng tôi cũng tạm chấp nhận lời giải thích của chồng. Tôi bảo anh có vợ rồi thì hãy vứt món đồ đó đi, mà ai ngờ Đạt không chấp nhận. Anh bảo nó trị giá mấy chục triệu, vẫn còn mới vứt đi rất phí.

Lấy chồng U50 nhưng vẫn là 'trai tân', đêm tân hôn tôi giật nảy mình khi nghe những âm thanh 'thở dốc' dưới gầm giường, nghe lời thú nhận từ anh mà tôi 'sốc nặng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vì chuyện đó mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh cãi nhau từ hôm cưới đến giờ đấy. Theo mọi người yêu cầu của tôi có quá đáng không? Có vợ rồi anh ấy còn giữ lại thứ đó làm gì? Hay là anh ấy thực sự thích nó hơn vợ? Tôi phải làm thế nào? Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của tôi không?

Chuẩn bị làm 'chuyện vợ chồng' trong đêm tân hôn, nào ngờ cửa phòng bị ai đó gõ liên hồi, nhìn người đứng trước mặt và bí mật kinh hoàng được tiết lộ mà tôi sốc ngất

Chuẩn bị làm 'chuyện vợ chồng' trong đêm tân hôn, nào ngờ cửa phòng bị ai đó gõ liên hồi, nhìn người đứng trước mặt và bí mật kinh hoàng được tiết lộ mà tôi sốc ngất

Nhưng đúng cái đêm tân hôn ấy, một việc động trời đã xảy ra. Khi tôi đang vui vẻ với duyên mới, chuẩn bị cho 1 đêm nồng nàn bố chồng gõ cửa nói chuyện.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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