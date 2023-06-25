Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn cô gái trẻ 'hoảng loạn' với loạt hành động 'sung mãn' như trai 18 của chú rể

Tâm sự 25/06/2023 15:35

. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Hoài tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?"

Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em. Hết lớp 10 Hoài xin nghỉ học để đi làm trang trải cuộc sống gia đình. Hoài được nhận xét là khá xinh xắn và phổng phao, thanh niên trong làng nhiều người dòm ngó nhưng Hoài chẳng để ý. Cô tự nhủ, nhất định bằng mọi giá phải lấy được anh chồng giàu có.

Lên thành phố làm được 1 năm thì Hoài quen Lâm. Lâm đích thị là công tử nhà giàu, bao ăn, bao ở, cô thích gì được nấy, chiều chuộng như bà hoàng. Nghĩ có thể úp sọt được Lâm. Hoài tìm cớ để có bầu nhưng đến khi thông báo chuyện đó, Lâm không những không thừa nhận mà còn mắng Hoài không thương tiếc. Anh ta nói cô là loại con gái thủ đoạn, hám tiền, dám làm dám chịu. Rồi vứt thẳng cho Hoài 10 triệu để đi phá thai.

Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn cô gái trẻ 'hoảng loạn' với loạt hành động 'sung mãn' như trai 18 của chú rể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đau đớn uất ức, Hoài cũng không dám vác cái bụng về làng nói với bố mẹ vì sợ ông bà lo nghĩ. Cô lủi thủi một mình đi bỏ đứa con dù trong lòng không muốn. Nhưng vì tương lai cô phải mạnh mẽ, nhất định cô phải lấy được chồng giàu. Rồi Hoài gặp Đức. Đức giản dị, hiền lành, nhà có điều kiện, yêu Hoài vô lý do nhưng có một khiếm khuyết, Đức bị tàn tật từ nhỏ. Đức cũng hứa sẽ chăm lo cho Hoài đến suốt cuộc đời chỉ cần Hoài đồng ý lấy Đức làm chồng.

Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn cô gái trẻ 'hoảng loạn' với loạt hành động 'sung mãn' như trai 18 của chú rể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ mình có nhan sắc, Hoài ban đầu không đồng ý nhưng nhìn lại quãng thời gian qua, đàn ông đến với cô đều là lợi dụng. Hơn nữa, bố mẹ Hoài ở quê đang cần tiền gấp vì những món nợ cũ vay cho đám em Hoài đi học người ta giục trả. Đức cũng đối xử rất tốt với bố mẹ Hoài nên cực chẳng đã Hoài đành đồng ý lấy Đức.

Đám cưới linh đình được tổ chức. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Hoài tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?".

Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn cô gái trẻ 'hoảng loạn' với loạt hành động 'sung mãn' như trai 18 của chú rể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hoài cằn nhằn "hôm nay em mệt lắm, để lúc khác đi". Chồng Hoài vẫn không từ bỏ ý định "Anh biết em lấy anh vì tiền chứ một thằng tàn tật như anh làm sao có cửa với tới em. Em xinh đẹp lại hiền lành nữa". Nghe Đức nói thế, Hoài có đôi phần áy náy. Hóa ra trong mắt Đức Hoài vẫn là cô gái ngoan hiền.

Thấy vậy Hoài quay sang ôm chồng tự nhủ "từ bây giờ em sẽ yêu anh, dù anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh". Đức nghe vợ nói thế liền bật dậy nhảy cẫng sung sướng mà không để ý vợ đang há hốc miệng nhìn mình. Hoài ú ớ "chẳng phải anh bị tàn tật sao, sao anh lại đi được".

Đức cười hớn hở "em biết đấy nhà anh giàu, gái theo anh toàn vì tiền. Nói thật, anh để ý em lâu rồi, cũng biết em từng yêu ai và có quá khứ như thế nào nhưng anh vẫn muốn thử em và lấy em làm vợ thế nên..." Hoài trách yêu Đức, những gì diễn ra sau đó khiến cả 2 vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng thì Hoài cũng tìm được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.

Hối hả vì nhà mất trộm, tôi gọi ngay cho chồng, nào ngờ về đến nơi, tôi sững sờ khi anh chạy vào nhà tắm mở gói đen ấy

Hối hả vì nhà mất trộm, tôi gọi ngay cho chồng, nào ngờ về đến nơi, tôi sững sờ khi anh chạy vào nhà tắm mở gói đen ấy

Tôi cười chua chát, hóa ra chồng giấu thứ ấy trong phòng tắm và còn mừng khấp khởi khi còn nguyên vẹn.

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