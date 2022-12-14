Lấy chồng đẹp trai chưa đầy một tháng, tôi bàng hoàng khi chị gái đòi ly hôn, nguyên nhân khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 14/12/2022 03:35

Ấy thế mà chưa đầy một tháng, chị tôi đã khóc lóc xin ly hôn.

Hồi chị gái dẫn anh M về ra mắt, cả nhà tôi đã không đồng ý. Anh ấy ngoài đẹp mã thì chẳng có gì "đáng giá" cả. Không biết cách nói chuyện, không có công việc ổn định, thiếu lễ phép khi ăn cơm trước mà không mời cả nhà người yêu dùng bữa.

Nhưng dù bố mẹ cấm cản, chị tôi vẫn một mực đòi cưới. Chị ấy còn bảo với mức lương của mình thì nuôi thêm chồng là chuyện bình thường. Trước thái độ kiên quyết của chị, bố mẹ tôi đành chấp nhận với câu nói: "Đừng hối hận". Và chị tôi đã khẳng định sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.

Lấy chồng đẹp trai chưa đầy một tháng, tôi bàng hoàng khi chị gái đòi ly hôn, nguyên nhân khiến tôi sốc nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà chưa đầy một tháng, chị tôi đã khóc lóc xin ly hôn. Chị ấy kể toàn những chuyện vụn vặt làm bố mẹ tôi đau đầu. Nào là chồng không tâm lý, không biết thương vợ, không biết phụ vợ làm việc nhà. Nào là chồng suốt ngày chải chuốt, nước hoa thơm phức, quần áo cả tủ mà không chịu đi làm. Nào là chồng xin vợ cả triệu chỉ để đi làm kiểu tóc mới. Hay chồng phung phí mấy triệu bạc cho một bộ quần áo hàng hiệu.

Chị tôi nói không thể chịu đựng nổi nữa. Đi làm về, chị ấy phải nai lưng dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi mời chồng xuống ăn. Chưa kể, chồng chị xin tiền không được thì nhăn nhó, mắng mỏ và chê bai vợ xấu xí.

Bố mẹ tôi nghe xong những chuyện chị kể thì nhẹ nhàng nhắc lại chuyện chị đòi cưới và tuyên bố không hối hận. Chị tôi lại khóc, bảo bây giờ nếu không ly hôn thì chị cũng chuyển ra ngoài ở trọ chứ không chịu đựng chồng nổi nữa.

Bố tôi đành phải gọi con rể sang hỏi chuyện. Anh rể tôi vẫn thế, tóc chải keo bóng mướt; quần áo hợp thời. Anh ấy bắt đầu kể vợ lúc nào cũng càm ràm, mặt mày nhăn nhó. Từ lúc cưới đến giờ, vợ anh chưa từng nở một nụ cười và keo kiệt chứ không thoải mái như trước đây nữa.

Bố mẹ tôi phải hòa giải cả buổi trời, anh chị mới thôi tố cáo lẫn nhau và dắt nhau về. Nhưng tôi nghĩ trước sau gì họ cũng đường ai nấy đi nếu cả hai không biết thay đổi bản thân. Có cách nào để anh rể bớt chải chuốt lại mà lo tu chí làm ăn không? Lấy chồng đẹp trai mà không biết cách vun vén cuộc sống hôn nhân thì đúng là bi kịch.

Hốt hoảng khi thấy chị dâu đang mang thai nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, nguyên nhân thật sự được tiết lộ

Hốt hoảng khi thấy chị dâu đang mang thai nằm dưới nền nhà lúc nửa đêm, nguyên nhân thật sự được tiết lộ

Từ sau khi cưới, anh tôi thường xuyên đi công trình nên vắng nhà liên tục. Nhiều lần chị dâu tâm sự, nói cuộc sống hôn nhân rất tẻ nhạt, buồn chán khi chị chỉ quanh quẩn trong nhà một mình. Chị khuyên anh tìm việc khác ở gần nhà nhưng anh không chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 12 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 12 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa