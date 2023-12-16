Lâu ngày mới gần gũi vợ, đang phút cao trào cô ấy vô tình thốt lên 2 chữ động trời và nhận cái kết chua chát

Tâm sự 16/12/2023 15:50

Có lần vợ chồng đang 'ân ái', chị đã thốt lên hai chữ 'động trời' và hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ trong chớp mắt.

Anh chị cưới nhau sau khi chị kết thúc cuộc tình 5 năm của mình. Anh là nhân viên văn phòng, chị là giáo viên cấp ba. Cưới hơn 2 năm, cả hai có với nhau một trai một gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng tình cảm của chị dành cho anh vẫn có gì đó không được trọn vẹn. Có lần vợ chồng đang ân ái, chị đã thốt lên hai chữ “anh Quân” và hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ trong chớp mắt. Chồng chị tức giận đuổi vợ đi ngay trong đêm.

Quân là tên người yêu cũ của chị. Dù rất yêu nhau nhưng gia đình chị không đồng ý mối quan hệ này vì Quân không có công việc ổn định. Có câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, chị vẫn ôm bóng hình người cũ và luôn khao khát muốn ở bên cạnh Quân.

Lâu ngày mới gần gũi vợ, đang phút cao trào cô ấy vô tình thốt lên 2 chữ động trời và nhận cái kết chua chát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sống bên chồng nhưng tâm trí chị lúc nào cũng hướng về người cũ. Chị còn chủ động qua lại với Quân sau lưng chồng. Nhiều lần muốn chấp nhận hiện thực mình là người phụ nữ đã có chồng nhưng chị vẫn không thể nào ngăn chặn được trái tim của mình. Điều này khiến chị trở thành người đàn bà hư hỏng và dần phá nát cuộc sống hôn nhân.

Việc ngoại tình tư tưởng là điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Sống bên một người nhưng lại nghĩ đến một người khác sẽ khiến cho bản thân không thể thỏa mãn được về thể xác lẫn tinh thần. Đáng sợ nhất là nằm bên một người, ân ái với một người nhưng trong đầu luôn hiện lên bóng hình của người khác. Đáng sợ nhất là sống bên người mình không yêu và luôn tiếc nuối về người mình yêu sâu đậm.

Lâu ngày mới gần gũi vợ, đang phút cao trào cô ấy vô tình thốt lên 2 chữ động trời và nhận cái kết chua chát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cuộc hôn nhân có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo nhưng vì ngoại tình tư tưởng mà dần chết từ bên trong. Bởi vì tình yêu đã cạn không thể hàn gắn được sự rạn nứt. Khi đã không có cảm giác yêu thương nhau, việc ở bên cạnh nhau chỉ là một cực hình vô cùng đáng sợ.

Ngoại tình tư tưởng tưởng chừng không có gì vì nhìn bên ngoài, cuộc hôn nhân vẫn tốt đẹp, hoàn hảo. Nhưng thực tế bên trong đã tan nát vì thân xác ở bên nhau nhưng tâm trí thì luôn đặt ở một nơi khác. Ngoài mặt cười nói, tạo dựng một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc nhưng bên trong đã rạn nứt từ lâu. 

Đến đám tang mẹ vợ cũ, có đứa bé giống hệt mình chạy va vào người, vừa cúi người xuống đỡ thì tôi rụng rời khi biết sự thật!

Đến đám tang mẹ vợ cũ, có đứa bé giống hệt mình chạy va vào người, vừa cúi người xuống đỡ thì tôi rụng rời khi biết sự thật!

Nó không khác gì tôi, nhưng đến nay đã là 3 năm, vì sao Liên lại giấu tôi chuyện này. Đến giờ tôi vẫn vô cùng bất ngờ.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chồng ngoại tình

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