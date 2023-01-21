Lâu ngày gặp lại em chồng cũ, em mang biếu giỏ quà, đến khi về nhà bóc ra xem, tôi lặng người với thứ bên trong

Tâm sự 21/01/2023 04:40

Sau ly hôn, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến hoàn cảnh kinh tế của tôi trở nên khó khăn. Còn em chồng cũ thì may mắn lấy được người đàn ông tốt nên bây giờ khấm khá lắm.

Tôi năm nay 35 tuổi, đã từng trải qua một đời chồng và hiện tại, tôi đang làm mẹ đơn thân. Khi chưa ly hôn, tôi có mối quan hệ rất tốt với em chồng. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng chúng tôi luôn xem nhau như chị em gái.

Trước đây, cô ấy đã từng lỡ dở khi có thai ngoài ý muốn, bạn trai thì không chịu nhận trách nhiệm. Chính tôi là người đã thuyết phục bố mẹ chồng, mong ông bà đồng ý giữ lại đứa bé. Để em chồng yên tâm, tôi cũng hứa sẽ chu cấp tiền bỉm sữa cho cháu đến khi cháu 3 tuổi.

Khi tôi ly hôn, hai chị em vẫn nói chuyện và tâm sự như hồi còn chung một nhà. Chỉ có điều, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến hoàn cảnh kinh tế của tôi trở nên khó khăn. Còn em chồng cũ thì may mắn lấy được người đàn ông tốt nên bây giờ khấm khá lắm.

Lâu ngày gặp lại em chồng cũ, em mang biếu giỏ quà, đến khi về nhà bóc ra xem, tôi lặng người với thứ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm vừa rồi, tôi và cô ấy hẹn gặp nhau đi uống cà phê. Em chồng cũ có gửi cho tôi một túi quà và bảo đó là quà Tết cho cháu. Ly hôn rồi nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt ấy, tôi cảm kích vô cùng.

Chiều qua, tôi ngồi bóc quà để đặt một số bánh kẹo lên bàn thờ thì phát hiện bên trong có một chiếc phong bì lớn. Mở ra mới biết, em chồng cũ đã bỏ vào đó 30 triệu.

Số tiền này quá lớn nên ngay lập tức, tôi đã nhắn tin cho em chồng cũ và nói sẽ trả lại. Vậy mà cô ấy không nhận, còn bảo đó là quà cảm ơn vì lúc khó khăn nhất đã được tôi bao bọc, giúp đỡ. Đọc những tin nhắn ấy, mắt tôi nhòe đi. Không ngờ đến bây giờ, em chồng cũ vẫn còn nhớ tới những gì mà tôi đã làm. Chỉ là số tiền này nhiều quá, tôi vẫn phân vân không biết có nên nhận không.

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Một hôm đi làm về, tôi thấy con gái chạy ra khóc, trên mặt nhiều vết cào cấu. Tôi hỏi rõ thì nó bảo bị em họ đánh, bà lại còn bênh em không đứng về phía nó.

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