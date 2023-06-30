Lật mở 4 sở thích táo bạo của đàn ông lúc 'mây mưa', chị em mà thực hiện các anh đê mê cả đời, nửa bước cũng chẳng muốn rời

Tâm sự 30/06/2023 11:19

Đàn ông cực thích chị em thực hiện những điều này trong lúc 'lâm trận', ngại nói ra nên nàng nào tinh ý biết được chắc chắn các anh chiều chuộng tới bến, 'sung sức' hết mình.

Muốn 1 lần được đối phương chủ động

“Truyền thống” nói rằng đàn ông là người chủ động quan hệ tình dục, nhưng không có truyền thống nào trói buộc rằng phụ nữ không bao giờ được làm điều đó. Hãy thử một lần là người ở thế chủ động, và nếu bạn đã có kinh nghiệm, hãy chủ động dìu dắt chàng làm theo những điều bạn muốn. Người đàn ông của bạn sẽ cực kỳ hạnh phúc vì một lần trong đời được tận hưởng cảm giác đê mê chốn phòng the mà không phải “một mình” làm tất cả.

Sự tự tin chính là điểm gợi cảm nhất khiến chàng luôn bị bạn thu hút. Vì thế, hãy gạt bỏ nỗi bất an vì một vài khiếm khuyết nào đó trên cơ thể chưa được như mong muốn của bạn, và tập trung vào những nét quyến rũ, làm cho nó trở nên nổi bật hơn nữa.

Bên cạnh đó, đừng bắt chàng phải “ân ái” trong đêm tối mò mẫm chỉ vì bạn xấu hổ. Việc được nhìn thấy từng đường nét cơ thể bạn, dù chỉ trong ánh sáng mờ, cũng khiến chàng hào hứng hơn rất nhiều.

Lật mở 4 sở thích táo bạo của đàn ông lúc 'mây mưa', chị em mà thực hiện các anh đê mê cả đời, nửa bước cũng chẳng muốn rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thích bạo lực

Đôi khi đàn ông cũng mong muốn thể hiện một vài động tác thô bạo trong lúc thân mật. Theo tiến sĩ Joe Kort, nhà tâm lý và tình dục học của Mỹ, đàn ông mong muốn vợ hưởng ứng những hành vi sex có phần hoang dã, tự nhiên.

Họ không thích những người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại tỏ ra chịu đựng khi ở trên giường hoặc kiềm chế bản năng tự nhiên. Chính sự chủ động và nổi loạn khi “yêu” khiến đàn ông phát cuồng.

Thỉnh thoảng, cố gắng để anh ta cưỡng đoạt bạn. Sự thay đổi trong cách thức “yêu” có thể xem là một liều thuốc kích thích rất hiệu quả đối với cánh mày râu và các chuyên gia chứng minh nó cũng hiệu quả với phái đẹp.

Lật mở 4 sở thích táo bạo của đàn ông lúc 'mây mưa', chị em mà thực hiện các anh đê mê cả đời, nửa bước cũng chẳng muốn rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được vuốt ve khuôn ngực

Giống như phụ nữ, vòng 1 của phái mạnh cũng là khu vực nhạy cảm cần được đối tác "chăm sóc" khi về giường. Theo chia sẻ của các chuyên gia tư vấn phòng the, khi về giường, hầu hết đàn ông đều mong muốn được đối phương âu yếm khuôn ngực săn chắc, vạm vỡ của mình.

 

Cùng sự vuốt ve, mơn trớn của đôi bàn tay mềm mại, bạn hãy dịu dàng đặt lên ngực chàng những nụ hôn lướt nhẹ ngọt ngào, ban đầu là lấn lướt rồi dừng lại ở đầu ngực, kích thích nhũ hoa của chàng. Đảm bảo dù có bản lĩnh "sắt đá" tới đâu, người đàn ông của bạn cũng sẽ tan chảy trước sự khơi gợi, mời gọi đầy mê hoặc ấy của đối tác. Và chắc chắn ngay sau đó, chàng sẽ vùng lên chiếm lấy người phụ nữ của mình, khi ấy bạn sẽ được đổi vai, bạn là người "hưởng thụ" còn chàng sẽ tận lực mang lại những cảm xúc thăng hoa bất tận nhất cho vợ mình. Rõ ràng, chỉ cần bỏ một chút sức lực nho nhỏ mà lại được chàng dốc lòng yêu chiều lại, khác gì "bỏ con săn sắt, bắt con cá rô", tội gì chị em không thử?

Thích nghe nói chuyện

Nói chuyện trong quá trình sex có tác dụng kích thích mạnh mẽ đối với phái mạnh. Những lời khen ngợi, hướng dẫn kèm theo vài câu nói thô tục đôi khi được đàn ông đánh giá cao. Những lời khen tặng của phái nữ mang lại sự thú vị bởi nó khiến người đàn ông cảm thấy mình mạnh mẽ và cường tráng giống như một đấu sĩ La Mã.

Lật mở 4 sở thích táo bạo của đàn ông lúc 'mây mưa', chị em mà thực hiện các anh đê mê cả đời, nửa bước cũng chẳng muốn rời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Mệt rã rời sau trận ân ái đầy cuồng nhiệt trên giường, vớ tay lấy đồ thì một tờ giấy rơi ra, tôi bàng hoàng khi biết 'sự thật động trời' giấu kín bấy lâu

Mệt rã rời sau trận ân ái đầy cuồng nhiệt trên giường, vớ tay lấy đồ thì một tờ giấy rơi ra, tôi bàng hoàng khi biết 'sự thật động trời' giấu kín bấy lâu

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the sở thích phòng the

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