Thanh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, từ khi đó đến nay cũng gần nửa năm trôi qua. Mỗi khi tăng ca về muộn hoặc phải đi công tác, Nhung vô cùng yên tâm vì 2 con nhỏ đã có bà ngoại trông nom giúp. Mối quan hệ mẹ vợ - con rể cũng khá hài hòa. Mẹ Nhung ở chung với các con, cô càng có điều kiện quan tâm, tẩm bổ cho bà hơn.

Nhung (30 tuổi) chia sẻ cô và Thanh kết hôn được 6 năm nay, đã sinh được 2 bé. Thiếu người trông nom con cái, Nhung bàn với chồng đón mẹ cô từ quê lên sống cùng. Lý do quan trọng hơn là mẹ Nhung đang sống một mình, bố cô mất lâu rồi, ông bà chỉ có mình cô là con. Đây là căn nhà Nhung và Thanh góp tiền mua vào thời điểm kết hôn, đứng tên cả hai, việc đón bà lên Nhung thấy hợp tình hợp cả lý.

Ngày bạn Nhung tới lắp camera, Thanh không có nhà. Hôm sau Nhung có chuyến công tác xa kéo dài 1 tuần, cô cũng quên không thông báo với chồng. Vì thế mà cô đã được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra ở nhà mình.

Cách đây ít lâu Nhung nghe mấy người hàng xóm bàn tán an ninh khu phố đợt này không tốt. Gia đình bạn cô vừa hay khai trương cửa hàng lắp đặt camera, Nhung quyết định lắp một cái ở trước cửa nhà.

“Tối đó tôi làm việc xong thì đã gần 11 giờ khuya. Nghĩ rằng mọi người ở nhà đã ngủ nên tôi không gọi điện nữa, mà tiện tay mở camera lên xem. Tôi chỉ lắp camera ở ngoài cửa, cứ nghĩ chẳng thu được gì, ai ngờ lại thấy mẹ ngồi thu lu, thẫn thờ trước cánh cửa khóa chặt” - Nhung cho hay.

Nhung lập tức gọi điện cho mẹ, làm như không có chuyện gì hỏi thăm bà. Mẹ Nhung giả giọng ngái ngủ, nói chuyện vài câu xong còn dặn cô sớm nghỉ ngơi. Nhung sững sờ đến chết lặng. Cô gọi điện cho chồng, Thanh thản nhiên đáp anh đang nhậu ở nhà bạn thân, các con sang chơi với ông bà nội, mẹ Nhung ở nhà chắc đã ngủ rồi.

Nhung tự hỏi mẹ cô có số điện thoại của con rể, vậy tại sao bà không gọi anh về mở cửa? Chỉ có một lý do duy nhất là Thanh cố tình không về. “Anh về mở cửa cho mẹ đi, quên nói với anh là tôi vừa lắp camera ở ngoài”, Nhung gằn từng tiếng khiến Thanh giật bắn người hãi hùng.

Qua camera, khoảng 15 phút sau Nhung thấy chồng về. Anh còn nhắn tin giải thích rằng mải nói chuyện nên không biết có cuộc gọi nhỡ của bà. Lúc anh ra ngoài thì bà đi mua đồ chưa về và không cầm theo chìa khóa.

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Thanh khẳng định anh không cố ý song Nhung tin chắc đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này diễn ra. Rõ ràng Thanh khó chịu khi mẹ vợ lên sống cùng mà chưa tìm được lý do từ chối. Do đó anh ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn bằng cách như vậy. Mẹ Nhung giấu giếm và nín nhịn cũng vì muốn tốt cho con gái và các cháu.

“Hết đợt công tác trở về, tôi bảo thẳng nếu chồng không thích mẹ vợ sống cùng thì cứ nói ra. Lúc ấy tôi đã nghĩ, tôi chỉ có một người mẹ, nếu vì chồng mà không thể chăm sóc tốt cho bà thì tôi sẽ ly hôn. Chồng tôi rối rít giải thích, hứa hẹn sẽ không bao giờ làm như thế nữa, còn khẳng định sẽ xin lỗi bà. Mấy hôm sau, thấy mẹ nhẹ nhõm và tươi cười nhiều hơn, tôi cũng thầm yên tâm. Chồng biết lỗi và thành tâm sửa đổi, tôi chấp nhận bỏ qua. Trước mặt mẹ, tôi vẫn vờ như không biết, tránh cho bà phải suy nghĩ”, Nhung nói.

Trong câu chuyện này Nhung đã suy nghĩ đúng. Là vợ chồng thì dù bố mẹ của ai cũng cần phải có trách nhiệm phụng dưỡng và chăm sóc. Cũng may là Thanh đã nhận ra lỗi sai của mình và biết sửa chữa để giữ gìn hạnh phúc gia đình.