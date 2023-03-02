Lao lực cả đêm để 'an ủi' sếp trong khách sạn, sáng bước ra tôi bủn rủn tay chân vì một người đứng chờ sẵn trước cửa

Tâm sự 02/03/2023 16:51

Cuối tuần vừa rồi, vợ sếp về quê ngoại nên anh hẹn tôi qua đêm trong khách sạn. Đợt này chúng tôi ít gặp nhau, anh cuồng nhiệt vô cùng, tỏ rõ sự nhớ nhung thân thể tôi.

Anh bắt tôi chiều gần hết đêm mới chịu buông tha. Bố mẹ tôi ly hôn hôn lâu rồi, bố có vợ mới, không quan tâm gì đến vợ cũ con riêng. Những năm qua đều là mẹ tôi một mình vất vả nuôi hai con khôn lớn. Hiện tại đã ra trường đi làm, tôi tự nhủ phải cố gắng đạt được thành công để lo cho mẹ và em một cuộc sống tốt hơn.

Song khi bước chân vào xã hội mới thấy chẳng có chuyện gì dễ dàng. Mệt mỏi tăng ca làm thêm, nỗ lực phấn đấu, học tập không ngừng, vậy mà kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Trong lúc tôi kiệt sức, sếp đã rót vào tai tôi những lời đường mật không thể cưỡng lại được:

“Chỉ cần em theo anh thì em muốn gì cũng được, tiền bạc, sự nghiệp đều có, sao em phải vất vả như thế? Một người phụ nữ xinh đẹp và duyên dáng như em phải được hưởng an nhàn và sung sướng”.

Lao lực cả đêm để 'an ủi' sếp trong khách sạn, sáng bước ra tôi bủn rủn tay chân vì một người đứng chờ sẵn trước cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sếp tôi tuổi trẻ tài cao, tiếc thay anh đã có vợ con. Nhưng nghĩ đến những gì mà sếp có thể cho mình, tôi thật sự bị mờ mắt không thể từ chối nổi.

Quả nhiên từ khi xác lập quan hệ với sếp, công việc vô cùng thuận buồm xuôi gió, chẳng cần phải vất vả cũng đạt được những điều mình muốn. Sếp còn thường xuyên chuyển khoản cho tôi tiền tiêu vặt, cuộc sống nhàn hạ, đầy đủ, chẳng cần lo nghĩ điều gì.

Cuối tuần vừa rồi, vợ sếp về quê ngoại nên anh hẹn tôi qua đêm trong khách sạn. Đợt này chúng tôi ít gặp nhau, anh cuồng nhiệt vô cùng, tỏ rõ sự nhớ nhung thân thể tôi.

Anh bắt tôi chiều gần hết đêm mới chịu buông tha.

Ngủ được một lát đã thấy trời tờ mờ sáng, tôi dậy mặc quần áo ra về trước, định bụng trên đường về sẽ ghé qua mua bữa sáng cho mẹ và em trai ở nhà.

Bước ra khỏi khách sạn, tôi hóa đá khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng phía đối diện đường. Người đó không ai khác chính là mẹ đẻ tôi!

Bà vừa nhác thấy tôi xuất hiện, không nói không rằng lao đến giáng cho con gái một cái tát rồi cất giọng nghẹn ngào nức nở: “Con có biết mẹ đợi con ở đây cả đêm rồi hay không?”.

Thì ra mẹ tình cờ nhìn thấy sếp ôm tôi vào khách sạn. Bà biết rõ mặt sếp tôi, từ đó biết được tôi với sếp có mối quan hệ bất chính. Bà muốn vào theo nhưng lễ tân không cho, họ bảo mật thông tin khách hàng rất kỹ. Mẹ gọi điện nhưng tôi đã tắt điện thoại ngay sau khi nhắn cho em trai rằng đêm nay mình ngủ nhà bạn. Vậy là mẹ tôi đứng chờ, chờ cả một đêm để gặp cho bằng được con gái.

“Con đã từng quên chúng ta phải rời khỏi căn nhà đó như thế nào ư?”, mẹ nghèn nghẹn chất vấn.

Bố con giàu lên bắt đầu lăng nhăng đổ đốn, thường xuyên cặp kè với các nhân viên nữ trẻ đẹp. Mẹ mong giữ gia đình cho các con nên hết lời khuyên bảo, lạt mềm buộc chặt nhưng ông ta càng được đà lấn tới, bắt mẹ phải chịu cảnh chung chồng. Chẳng những thế còn tình nhân tới tận nhà lên mặt với ba mẹ con chúng tôi. Cho đến lần ấy, tôi lao lên đ.ánh n.hau với cô ả kia, ông tát con gái 2 cái, đuổi tất cả chúng tôi đi. Ê chề và cũng đủ uất hận!

Lao lực cả đêm để 'an ủi' sếp trong khách sạn, sáng bước ra tôi bủn rủn tay chân vì một người đứng chờ sẵn trước cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ba mẹ con tôi rời khỏi nhà tay trắng không được mang theo thứ gì. Khi đó tôi thấy người đàn ông như bố thật quá sức bạc bẽo, người đàn bà kia không còn chút liêm sỉ, dùng thân xác trẻ trung để đạt được tiền bạc và sự nghiệp. Nhưng bây giờ chính tôi lại trở thành hạng người như vậy, trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình sếp dù biết rõ anh đã có vợ con đề huề.

“Sống nghèo cũng được miễn là bằng những đồng tiền do chính mình làm ra. Phấn đấu sự nghiệp thế nào cũng phải là nỗ lực của chính bản thân, đừng bao giờ đi đường tắt. Những điều mình không muốn thì cũng đừng bao giờ đối xử với người khác như vậy. Con không nghĩ đến vợ và con của anh ta hay sao?”, mẹ khóc nắm tay tôi.

Tôi khuỵu xuống ân hận và day dứt vì sai lầm của mình. Tôi đã trở thành loại người mà mình coi thường và khinh ghét nhất. Tôi sẽ thay đổi, sẽ chuyển chỗ làm, sẽ sống thật đàng hoàng và tìm cho mình hạnh phúc riêng. Dù nghèo, dù không thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng lòng thanh thản…

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Đêm nào tôi cũng ngủ lịm đi sau khi uống ly sữa vợ pha, tò mò tìm hiểu điều lạ thì choáng váng với bí mật không ngờ phía sau

Nửa tháng nay, cứ 11h đêm là vợ tôi lại mang vào phòng làm việc cho tôi một cốc sữa nóng. Sự chăm sóc của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và cảm động.

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