Chị gái tôi được gả cho một anh chàng gia đình cũng khá giả, khi chọn con rể điều mà mẹ tôi quan tâm nhất chính là chàng rể đó có đối xử tốt với con gái bà không...

Tốt nghiệp đại học, mẹ xin cho hai chị em tôi công việc ổn định trong công ty nước ngoài nên thu nhập cũng tốt. Sau đó, chúng tôi đều lần lượt lập gia đình.

Phải nói anh rể tôi là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, đi làm được bao nhiêu tiền là về đưa cả cho chị tôi, anh chri giữ lại một chút cho mình lúc uống nước, đổ xăng xe. Điểm trừ duy nhất của anh rể tôi có lẽ là sát gái, đi đâu anh cũng được cái cô gái để ý đến, thậm chí buông lời tán tỉnh dù biết anh đã có vợ.

Tôi thì không thích cuộc sống gò bó trong hôn nhân nên dù gần 30 tuổi tôi mới chỉ yêu mà chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày lễ Tết về nhà mẹ vợ anh chưa bao giờ quên mua quà cáp cho bố mẹ tôi. Anh cũng sẵn sàng xắn tay cùng vợ vào bếp nấu nướng, dọn dẹp chứ không khệ nệ như những người đàn ông khác.

Hôn nhân được 3 năm thì chị gái tôi sinh con trai đầu lòng trong sự trông ngóng của ông bà hai bên nhưng cũng từ đây hôn nhân của anh chị tôi liên tục gặp sóng gió.

Mở đầu là chuyện anh rể tôi say nắng người yêu cũ. Cũng phải một hồi vật vã, trách móc, đau khổ anh mới chấm dứt được việc qua lại với người cũ. Sau chuyện này, chị gái tôi cũng cứng rắn hơn rất nhiều.

Một ngày, đang ở công ty thì tôi nhận được điện thoại của chị gái, chị khóc lóc nói rằng chị cài định vị trên xe ô tô và phát hiện ra chiếc ô tô đang dừng ở một khách sạn ven ngoại thành.

Trong khi đó, chị gọi thì anh lại không nghe máy, khẳng định chồng mình vào khách sạn với tiểu tam nên chị bảo sẽ đón taxi qua công ty tôi rồi hai chị em đến khách sạn đó làm ra ngô ra khoai vì cuộc hôn nhân này chị cũng quá mệt mỏi rồi.

Tôi cũng thấy vô cùng phẫn nộ, sau lần trước anh rể đã hứa lên hứa xuống không tái phạm mà lần này lại có thể đưa gái vào khách sạn được... Lần này tôi nói chị gái phải làm thật căng, không thể để chuyện này tái diễn thêm nữa.

Đến khách sạn, đúng là chiếc xe của anh rể tôi đỗ ngay ngắn trong sân, tôi chỉ cần tốn chút tiền là có thể biết đôi kia đang ở phòng nào.

Ảnh minh họa: Internet

Hít một hơi thật dài, tôi đạp cửa xông vào, đúng như dự đoán trên giường một nam một nữ đang trần truồng hốt hoảng.

Thế nhưng, nhìn rõ mặt người đàn ông trên giường mà tôi sợ hãi đánh rơi cả túi xách đang cầm. Người đàn ông kia không ai khác chính là bố tôi.

Thì ra, bố tôi mượn xe của anh rể đi công tác và tiện đường thì đua tiểu tam ghé khách sạn, đó là lí di mà định vị chị tôi cài báo chiếc xe đang trong khuôn viên khách sạn...

Thấy hai đứa con gái xuất hiện, bố tôi xấu hổ, lắp bắp và xin chúng tôi đừng nói gì với mẹ, nếu không mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi...

Trước giờ, tôi luôn nhìn bố là hình mẫu của người đàn ông lý tưởng hết lòng yêu thương vợ con nhưng nhìn thấy cảnh này tôi thực sự quá thất vọng. Tôi có nên nói chuyện này cho mẹ biết hay không?