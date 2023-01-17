Lặn lội 70km đến thăm chồng mà anh còn trách tôi không biết che mặt, cuối cùng còn khiến tôi phải rơi nước mắt khi ra về

Tâm sự 17/01/2023 20:42

Chỗ làm của chồng cách nhà có 70km nhưng 4 tháng nay chưa thấy anh ấy về, hai mẹ con tôi nhớ quá nên đã bồng bế nhau đến thăm. Tưởng sẽ tạo sự bất ngờ nào làm xấu mặt chồng.

Tôi từng là cô gái có duyên được rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng chẳng hiểu sao từ khi sinh con đầu lòng tôi lại xấu đi trông thấy. Bây giờ tôi có 38kg mà cao 1m55, người thì gầy, mặt nhìn thấy toàn răng và vết nám thôi.

Chồng làm cách nhà có 70km, lúc trước cuối tuần nào anh ấy cũng về thăm vợ con, nhưng 4 tháng nay chưa về nhà lần nào. Mỗi ngày chồng gọi điện nhưng chỉ đòi ngắm con, tôi muốn nói chuyện với anh một lúc thì anh lại than mệt với nhức đầu rồi cúp máy 

Vài lần tôi nhắc chồng về thăm nhà, chứ đi lâu thế hai mẹ con nhớ bố lắm, lần nào anh cũng nói là công việc rất bận rộn nên không có thời gian về. Tôi nghi ngờ chồng cặp bồ với ai đó nên muốn đến tận nơi để tìm hiểu sự tình.

Lặn lội 70km đến thăm chồng mà anh còn trách tôi không biết che mặt, cuối cùng còn khiến tôi phải rơi nước mắt khi ra về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó hai mẹ con tôi dậy khá sớm ra đường bắt xe khách, trước khi lấy chồng, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé phòng trọ của anh chơi nên hai mẹ con dễ dàng tìm đến nơi.

Dãy phòng trọ có nhiều người lạ, vì là ngày nghỉ nên ai cũng ở nhà, mọi người ra ngoài hành lang trò chuyện, dù không quen biết nhưng tôi vẫn lịch sự chào những người cùng dãy trọ của chồng. Đang bước đi thì tôi chết lặng khi nghe thấy hai chị phụ nữ thì thầm sau lưng tôi: "Nhìn đứa bé trai giống y chang anh Long, chắc hai mẹ con đến thăm bố đấy, mà anh Long đẹp trai thế sao lại lấy người vợ xấu quá vậy?".

Dù rất tức giận nhưng tôi vẫn phải giả câm giả điếc và đi nhanh về phía phòng trọ của chồng. Tôi gõ cửa, chồng mở ra, tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt anh. Chồng ghé đầu ra ngoài cửa nhìn trái nhìn phải rồi vội đóng cửa vào và gằn giọng nói sao tôi không bịt khẩu trang vào?

Tôi thắc mắc thì chồng nói là đã xấu rồi còn thích phơi mặt cho người khác nhìn để họ cười chê. Không ngờ đến cả chồng cũng thốt ra được những từ khó nghe đến thế.

Trong lúc tôi đang tức giận thì chồng giật lấy con để bế và hôn hít con như thể nhớ lắm vậy. Suốt buổi sáng chồng chỉ ngồi chơi đùa với con mà chẳng thèm nói với vợ câu nào.

Lặn lội 70km đến thăm chồng mà anh còn trách tôi không biết che mặt, cuối cùng còn khiến tôi phải rơi nước mắt khi ra về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng bảo mỗi lần đi đâu cùng với tôi là ngượng chín mặt khi bị mọi người châm chọc về nhan sắc của vợ. 3 tháng nay anh ấy cảm thấy rất thoải mái hạnh phúc khi không phải về quê gặp vợ, có chia tay thì cũng chỉ thương cho con.

Về nhà cứ nghĩ đến những lời nói của chồng là tôi lại khóc, chỉ vì người vợ xấu mà anh ấy có ý muốn chia tay?

Vợ chồng tôi có khoản tiết kiệm 200 triệu đồng, tôi muốn dùng nó để đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sợ khi chồng biết vợ lấy hết tiền để làm đẹp thì anh ấy đuổi khỏi nhà mất. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

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