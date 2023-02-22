Lần đầu về nhà bạn trai nhưng mẹ anh chẳng thèm ngồi ăn cùng, lúc ra về tôi lẳng lặng để lại 1 thứ mà làm xoay chuyển tình thế

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường bị chúng bạn xì xào tôi là đứa trẻ không có bố. Sau này trưởng thành, chẳng mấy ai còn đem chuyện đó ra để chế giễu người khác nữa. Nhưng không ngờ khi về ra mắt nhà bạn trai, một lần nữa tôi lại bị khinh thường vì bố mẹ ly hôn.

Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố mẹ ly hôn từ khi tôi mới 10 tuổi còn em trai vừa lên 6 tuổi. Bố tôi sau đó có gia đình mới, đi nơi khác sinh sống, không quan tâm gì đến chị em tôi nữa.

Đến bữa, tôi nấu cơm dọn lên nhưng mẹ Tín lấy thức ăn rồi ngồi riêng, không ngồi chung mâm với 2 đứa. Tôi nhìn Tín, anh giục tôi sang mời mẹ đến ngồi chung ăn cơm. Tôi làm theo nhưng bà nhất định không chịu, chẳng những vậy còn bóng gió buông một câu thế này: “Có những người không xứng đáng để mình ngồi ăn cơm chung…”.

Tôi với Tín yêu nhau hơn một năm rồi, hai đứa có tính chuyện xa hơn nên anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Ngày hôm ấy, bố anh có việc đột xuất phải ra ngoài, chỉ mình mẹ Tín ở nnhà tiếp đón chúng tôi. Trước đó anh không hề nhắc qua về thái độ của bà, song đến khi gặp mặt trực tiếp, tôi mới biết bà không hề hoan nghênh mình.

Vậy ra mẹ Tín không đồng ý tôi qua lại với con trai bà, cho rằng tôi “đũa mốc đòi chòi mâm son”, gia đình không ra gì, thiếu hoàn chỉnh, không có bố nên sẽ không được nuôi dạy tử tế. Bà thấy tôi không xứng đáng với Tín, cũng không xứng để bà ngồi ăn cơm tiếp chuyện.

Tín có vẻ không hài lòng khi thấy tôi không mời được mẹ anh sang ăn cùng. Đã nấu lên rồi nên tôi vẫn ngồi ăn bình thường, ăn xong thì dọn dẹp đâu ra đấy rồi để lại một thứ sau đó xin phép ra về một cách lịch sự.

30 phút sau, tôi lập tức nhận được điện thoại của mẹ Tín rối rít xin lỗi, Tín cũng nhắn tin liên tục bày tỏ sự hối hận.

Thứ tôi để lại là 2 bức ảnh. Một bức chụp mẹ tôi trong bữa tiệc liên hoan với những người đồng nghiệp cùng công ty. Bố Tín, trùng hợp thay lại là nhân viên cấp dưới của bà. Trong bức ảnh, ông đang khom người chúc rượu mẹ tôi. Bức còn lại chụp tôi và mẹ, đứng cạnh nhau mới nhận thấy chúng tôi có nhiều điểm giống.

Thú thật khi về ra mắt nhà anh thì tôi mới biết bố Tín là nhân viên của mẹ vì thấy ảnh ông treo trên tường. Trùng hợp mẹ nhờ tôi đi rửa mấy bức ảnh để bà cất vào album làm kỷ niệm. Vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên tôi không muốn nhẫn nhịn thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi sau khi ly hôn luôn cố gắng phấn đấu, một đường xây dựng sự nghiệp thành công hơn cả đấng nam nhi. Vậy nhưng bà hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư với đồng nghiệp. Khi chúng tôi trưởng thành, bà dặn các con không tiết lộ về hoàn cảnh của gia đình. Bởi bà đề cao sự tự lập của các con, thứ hai là sợ người khác đến với các con mình để lợi dụng. Vậy nên dù bố Tín có được con trai cho xem ảnh bạn gái thì ông cũng không hề biết thân phận của tôi.

Mẹ Tín sau khi gọi điện xin lỗi thì muốn hẹn gặp bằng được để bày tỏ sự hối lỗi chân thành. Tôi vẫn chưa đồng ý vì còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục mối tình này với Tín hay không. Tín không phải người xấu nhưng dường như anh hơi yếu đuối, thiếu chính kiến trước mẹ.

Tất nhiên với thân phận hiện tại, tôi có về làm dâu thì cũng không phải chịu uất ức gì nhưng cuộc đời thật khó nói. Chẳng may có biến cố phát sinh, liệu cuộc hôn nhân của tôi có còn được êm ấm? Xin chị em cho tôi một lời khuyên.