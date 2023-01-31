Lần đầu ra mắt, tôi đã 'sốc nặng' khi nhìn thấy bố chồng tương lai, đặc biệt khi ông nói chuyện khiến tôi sợ khiếp vía

Tâm sự 31/01/2023 09:56

Nhưng hôm tôi về nhà bạn trai ra mắt, tôi thật sự sốc khi nhìn thấy bố chồng tương lai.

Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 1 năm. Anh là người trầm tính, ít nói, là kỹ thuật viên của một công ty lớn. Trên trang cá nhân facebook, ngoài chia sẻ mấy tin tức liên quan tới kỹ thuật và nghiệp vụ ra thì chẳng có gì.

Từ lúc xác định yêu anh, tôi cũng biết cuộc tình này sẽ rất tẻ nhạt, vì anh không hề biết lãng mạn hay cách làm vui lòng bạn gái. Tôi nói gì thì anh nghe nấy, thậm chí nhiều khi không biết tôi đang giận dỗi. Về sau tôi cũng quen nên không còn thất vọng nữa.

Lần đầu ra mắt, tôi đã 'sốc nặng' khi nhìn thấy bố chồng tương lai, đặc biệt khi ông nói chuyện khiến tôi sợ khiếp vía - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hôm tôi về nhà bạn trai ra mắt, tôi thật sự sốc khi nhìn thấy bố chồng tương lai. Trông ông cao lớn vạm vỡ, trên tay đầy hình xăm. Giọng ông oang oang, nói bình thường mà cũng như thể ông đang quát vào mặt người khác vậy. Tôi thật sự rất sợ, khi ông hỏi chuyện tôi mà tôi lắp bắp mãi mới trả lời được. Ông cười phá lên bảo tôi không phải sợ nhưng tôi không thể tự nhiên được, vẫn run cầm cập.

Mẹ anh thì hiền lành, ít nói, có lẽ người yêu tôi giống mẹ nhiều hơn. Khi ăn cơm, tôi để ý thấy bác cũng không nói gì trong bữa cơm và gần như không phản ứng lại với những câu nói đùa của bác trai. Tôi có cảm giác gia đình họ không hạnh phúc nên tôi lo lắng cho tương lai của hai chúng tôi. Liệu có nên tiếp tục đến với anh không hay chia tay sớm để đỡ đau khổ cho cả hai đây?

 

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