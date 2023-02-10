Lần đầu ra mắt nhà trai, sau nửa ngày làm quần quật 'như trâu như ngựa', cô gái 'vỗ mặt' bỏ của chạy lấy người

Tâm sự 10/02/2023 04:32

Ai đời lần đầu khách đến nhà làm hết thế này không. Người yêu mình thì cười ha hả, chẳng thèm ngó ngàng hay quan tâm gì cả. Lúc đó thấy mình khó chịu, em gái người yêu cũng bảo rằng gia đình mình luôn kỳ lạ như thế.

Mình năm nay 24 tuổi, bạn trai mình năm nay 27, yêu nhau được 1 năm 4 tháng, ra Tết hôm qua là lần đầu tiên mình về nhà anh chơi. Về cơ bản thì anh cũng tốt, mình cảm thấy ổn nếu không có buổi ra mắt ngày hôm qua.

Chuyện kì lạ là mình chỉ mới về ra mắt lần đầu tiên mà mọi người đã coi mình như con dâu trong nhà nhưng coi như vậy tưởng vui vẻ thật ra là không phải?

Mình đến cũng chỉ chào hỏi, nói chuyện được 1 lúc sau đó mình bắt đầu phải làm những công việc của một nhà có khách. Bố anh đã sai mình luôn: ‘Cháu với cái M. đi chợ nhé’. M. là em gái của bạn trai mình, đang học đại học năm 2. Lúc đó mình hơi ngớ người ra nhưng người yêu ngoắc đầu nên mình cũng đi. Hai chị em mua sắm đủ thực phẩm cho 12 người ăn (2 mâm).

Sau khi đi chợ về, mình lại phải tiếp tục vào bếp nấu cơm, làm đủ mọi thứ, kể cả chặt gà mình cũng phải làm. Nấu cơm xong thì mình cũng phải dọn dẹp mâm bát để bê lên, lúc đó có lẽ chỉ mình với M. và một cô em gái bố người yêu nữa làm.

Lúc ăn thì mình không nói, ăn xong các chú các cô (cũng uống rượu) say sưa thì lên ghế ngồi uống nước, người thì ngồi lên phản, mình lại tiếp tục dọn dẹp, rửa bát. Trong lúc rửa đống bát chưa xong thì bác người yêu đi qua bảo: ‘Cháu rửa nhanh rồi vào bóc hộ bác 3 quả bưởi cho mọi người ăn nhé’.

Ai đời lần đầu khách đến nhà làm hết thế này không. Người yêu mình thì cười ha hả, chẳng thèm ngó ngàng hay quan tâm gì cả. Lúc đó thấy mình khó chịu, em gái người yêu cũng bảo rằng gia đình mình luôn kỳ lạ như thế. Phụ nữ làm hết việc đàn ông chẳng bao giờ mó tay. Lúc đó mình cũng hơi bực, rửa bát bóc bưởi xong thì kéo tay người yêu ra hỏi.

Anh ấy bảo thẳng luôn: ‘Lần đầu về ra mắt nhà anh coi như con dâu rồi. Yêu đương vớ vẩn thì ai đưa về nhà làm gì. Dâu dòng họ này ai cũng thế hết, nguyên tắc cơ bản là vậy, em cứ thế mà làm'. Chẳng trách gì không có nàng dâu nào về, trong mâm có 2-3 ông anh mà chẳng có chị nào. Ai cũng báo bận.

Lần đầu ra mắt nhà trai, sau nửa ngày làm quần quật 'như trâu như ngựa', cô gái 'vỗ mặt' bỏ của chạy lấy người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó mình cũng cảm thấy hơi khó chịu. Mình làm hết thì cũng được nhưng ít nhất người yêu phải quan tâm, ngó ngàng hay giúp đỡ chút ít. Ai đời lần đầu về nhà mà để người yêu làm tất cả, cũng không hề cảm thấy khó coi. Lúc này người yêu mình còn bảo là mình đòi hỏi.

Ngày xưa người ta còn phải làm nhiều mâm hơn, M. còn nhỏ, dâu mới làm hết có trách móc gì đâu. Mình là dâu của nhà trưởng họ, sau này cáng đáng nhiều. Có mấy chuyện ban đầu như thế này đã vội than vãn. Nhà anh gia giáo, cái gì đã là nguyên tắc thì phải tuân theo nguyên tắc.

Lúc đó mình tức quá, ‘vỗ mặt’ luôn với giọng điệu khá gắt: ‘Nếu cái gọi là nguyên tắc đó mà vẫn duy trì thì em không chấp nhận được đâu. Lần đầu về ra mắt mà em làm quần quật như thế, chẳng có ai giúp ngoài em gái anh. Nó cũng chán ngán và thấy gia đình mình vô lý. Nhất là anh, sao anh không giúp đỡ em một chút nào. Nếu anh vẫn thấy nguyên tắc của nhà mình là đúng thì em xin phép, em không thích hợp với gia đình anh đâu’.

 

Lúc đó nói xong mình vào nhà xin phép rồi về thẳng, quyết tâm chấm dứt luôn tình yêu này. Nghĩ yêu để cưới mà gặp phải gia đình chồng như thế thì chết khiếp.

Đành rằng gia đình không ổn đi thì người yêu phải nghĩ khác, phải biết quan tâm và bảo vệ. Đây anh ta cứ dửng dưng như không, để vợ cáng đáng hết thì sau này cưới nhau về còn đáng sợ hơn

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