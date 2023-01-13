Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhưng mẹ anh khinh khi không ngồi ăn cùng, lúc ra về tôi chỉ lẳng lặng để lại 1 thứ trên bàn làm xoay chuyển tình thế

Tâm sự 13/01/2023 16:43

Tôi với Tín yêu nhau hơn một năm rồi, hai đứa có tính chuyện xa hơn nên anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Ngày hôm ấy, bố anh có việc đột xuất phải ra ngoài, chỉ mình mẹ Tín ở nnhà tiếp đón chúng tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, bố mẹ ly hôn từ khi tôi mới 10 tuổi còn em trai vừa lên 6 tuổi. Bố tôi sau đó có gia đình mới, đi nơi khác sinh sống, không quan tâm gì đến chị em tôi nữa.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường bị chúng bạn xì xào tôi là đứa trẻ không có bố. Sau này trưởng thành, chẳng mấy ai còn đem chuyện đó ra để chế giễu người khác nữa. Nhưng không ngờ khi về ra mắt nhà bạn trai, một lần nữa tôi lại bị khinh thường vì bố mẹ ly hôn.

Tôi với Tín yêu nhau hơn một năm rồi, hai đứa có tính chuyện xa hơn nên anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Ngày hôm ấy, bố anh có việc đột xuất phải ra ngoài, chỉ mình mẹ Tín ở nnhà tiếp đón chúng tôi. Trước đó anh không hề nhắc qua về thái độ của bà, song đến khi gặp mặt trực tiếp, tôi mới biết bà không hề hoan nghênh mình.

Đến bữa, tôi nấu cơm dọn lên nhưng mẹ Tín lấy thức ăn rồi ngồi riêng, không ngồi chung mâm với 2 đứa. Tôi nhìn Tín, anh giục tôi sang mời mẹ đến ngồi chung ăn cơm. Tôi làm theo nhưng bà nhất định không chịu, chẳng những vậy còn bóng gió buông một câu thế này: “Có những người không xứng đáng để mình ngồi ăn cơm chung…”.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhưng mẹ anh khinh khi không ngồi ăn cùng, lúc ra về tôi chỉ lẳng lặng để lại 1 thứ trên bàn làm xoay chuyển tình thế - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy ra mẹ Tín không đồng ý tôi qua lại với con trai bà, cho rằng tôi “đũa mốc đòi chòi mâm son”, gia đình không ra gì, thiếu hoàn chỉnh, không có bố nên sẽ không được nuôi dạy tử tế. Bà thấy tôi không xứng đáng với Tín, cũng không xứng để bà ngồi ăn cơm tiếp chuyện.

Tín có vẻ không hài lòng khi thấy tôi không mời được mẹ anh sang ăn cùng. Đã nấu lên rồi nên tôi vẫn ngồi ăn bình thường, ăn xong thì dọn dẹp đâu ra đấy rồi để lại một thứ sau đó xin phép ra về một cách lịch sự.

30 phút sau, tôi lập tức nhận được điện thoại của mẹ Tín rối rít xin lỗi, Tín cũng nhắn tin liên tục bày tỏ sự hối hận.

Thứ tôi để lại là 2 bức ảnh. Một bức chụp mẹ tôi trong bữa tiệc liên hoan với những người đồng nghiệp cùng công ty. Bố Tín, trùng hợp thay lại là nhân viên cấp dưới của bà. Trong bức ảnh, ông đang khom người chúc rượu mẹ tôi. Bức còn lại chụp tôi và mẹ, đứng cạnh nhau mới nhận thấy chúng tôi có nhiều điểm giống.

Thú thật khi về ra mắt nhà anh thì tôi mới biết bố Tín là nhân viên của mẹ vì thấy ảnh ông treo trên tường. Trùng hợp mẹ nhờ tôi đi rửa mấy bức ảnh để bà cất vào album làm kỷ niệm. Vì cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên tôi không muốn nhẫn nhịn thêm

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai nhưng mẹ anh khinh khi không ngồi ăn cùng, lúc ra về tôi chỉ lẳng lặng để lại 1 thứ trên bàn làm xoay chuyển tình thế - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ tôi sau khi ly hôn luôn cố gắng phấn đấu, một đường xây dựng sự nghiệp thành công hơn cả đấng nam nhi. Vậy nhưng bà hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư với đồng nghiệp. Khi chúng tôi trưởng thành, bà dặn các con không tiết lộ về hoàn cảnh của gia đình. Bởi bà đề cao sự tự lập của các con, thứ hai là sợ người khác đến với các con mình để lợi dụng. Vậy nên dù bố Tín có được con trai cho xem ảnh bạn gái thì ông cũng không hề biết thân phận của tôi.

Mẹ Tín sau khi gọi điện xin lỗi thì muốn hẹn gặp bằng được để bày tỏ sự hối lỗi chân thành. Tôi vẫn chưa đồng ý vì còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục mối tình này với Tín hay không. Tín không phải người xấu nhưng dường như anh hơi yếu đuối, thiếu chính kiến trước mẹ.

Tất nhiên với thân phận hiện tại, tôi có về làm dâu thì cũng không phải chịu uất ức gì nhưng cuộc đời thật khó nói. Chẳng may có biến cố phát sinh, liệu cuộc hôn nhân của tôi có còn được êm ấm? Xin chị em cho tôi một lời khuyên.

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Quyết cưới chồng liệt nửa người, đêm tân hôn định tắt đèn đi ngủ thì anh bỗng có hành động lạ khiến tôi phải khóc lóc xin tha

Khi biết tôi nhận lời yêu một người đàn ông tàn tật, ai cũng giãy nảy lên phản đối, nhất là bố mẹ tôi. Ông bà bảo tôi lấy anh khác gì đâm đầu vào bụi rậm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 18 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 43 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả