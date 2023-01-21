Lái xe đưa bạn trai đang say mèm về nhà, cô gái ngớ người thấy dòng tin nhắn đến của bạn gái cũ rồi loạt bí mật động trời được giấu bên trong chiếc điện thoại

Tâm sự 21/01/2023 10:31

Lúc sau mình cảm thấy hơi bực, tò mò, quyết định mở điện thoại anh ấy kiểm tra một số thứ. Mình mở ra xem và thật sự thất vọng tột cùng bởi những thứ mình thấy, ảnh chụp, video và tin nhắn...

Khoảng 4 năm trước mình có gặp và quen anh trong một bữa tiệc sinh nhật của người bạn chung. Anh sinh năm 1993 hiện đang làm chuyên viên pháp lý cho một công ty khá có tiếng, gia đình cũng có điều kiện, có nhà và xe riêng.

Ấn tượng đầu về anh khá tốt, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Sau buổi sinh nhật đó thì bọn mình kết bạn facebook nhau và nói chuyện, khi tiếp xúc rồi mới thấy anh là một người sống rất tình cảm, nói chuyện khoảng 1 tháng thì bọn mình chính thức hẹn hò.

Lúc yêu mình là lúc anh vừa kết thúc mối tình 6 năm được 7 tháng. Lúc mới nói chuyện thì anh cũng có đôi lần nhắc về bạn nữ kia, anh nói dù như nào đi chăng nữa thì bạn ấy vẫn luôn là điều tuyệt vời trong mắt anh và ngược lại. Mình có hỏi lí do chia tay nhưng anh không nói.

 

Khi yêu anh, thật sự chưa bao giờ mình cảm thấy bị thiệt thòi hay buồn vì bất kể điều gì, anh luôn lo lắng quan tâm đến mình và mặc dù bận công việc nhưng thời gian rảnh đều dành cho mình và lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng.

Trong mắt mọi người thì anh luôn trong vai một người đàn ông tử tế và trưởng thành. Mình đã từng nghĩ mình rất may mắn khi gặp và yêu anh.

Yêu nhau 2 năm, cả hai có tính đến chuyện kết hôn, anh đã sang nhà gặp bố mẹ mình vài lần, bọn mình tính tháng 4 này cưới. Nhưng rồi đột nhiên một ngày mình phát hiện ra những chuyện mà thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Tất cả những món quà mà anh tặng mình đều giống với đồ của người yêu cũ, chắc nhiều người thắc mắc tại sao mình biết. Hôm đấy anh đi ăn với khách và say thì mình đến lái xe và đưa anh về, lúc về tới nhà anh có gọi nhầm tên mình là T. đó cũng là tên người cũ của anh.

Đấy là lần đầu tiên trong suốt hơn 2 năm qua anh gọi tên hay nhắc đến bạn ấy trước mặt mình, mình nghĩ là chắc say quá nên cũng không để ý.

Khoảng 15 phút sau thì mình thấy điện thoại của anh có người gọi, mình biết đấy là người yêu cũ anh, anh lưu bạn ấy là 1 nhưng mình không nghe. Sau đó thì bạn ấy nhắn tin là 'Anh về tới nhà chưa ? Về tới nhắn lại cho em nhé'.

Lúc sau mình cảm thấy hơi bực, tò mò, quyết định mở điện thoại anh ấy kiểm tra một số thứ. Mình mở ra xem và thật sự thất vọng tột cùng bởi những thứ mình thấy, ảnh chụp, video và tin nhắn...

Lái xe đưa bạn trai đang say mèm về nhà, cô gái ngớ người thấy dòng tin nhắn đến của bạn gái cũ rồi loạt bí mật động trời được giấu bên trong chiếc điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả những gì liên quan đến người yêu cũ vẫn còn nguyên trong điện thoại. Và cái làm mất buồn nhất là món quà đầu tiên anh tặng mình là chai nước hoa lại giống với chai nước hoa mà bạn gái anh dùng, túi xách, giày dép, váy vóc... Tất cả mọi thứ anh ấy từng tặng mình đều mang một mục đích chung là để gợi nhớ về người cũ.

Hơn 2 năm qua, anh chưa bao giờ nhắc đến cô ta với mình và cũng không bao giờ cho phép mình nhắc đến mối tình 6 năm ấy. Bản thân thì cứ nghĩ anh là người không thích nhìn lại chuyện cũ nhưng mình sai rồi. Hóa ra, anh ta muốn biến mình thành thế thân. Nước hoa, túi xách, giày dép... những gì anh ta từng mua cho người cũ thì bây giờ mua lại cho mình. Thậm chí anh còn giữ lại ảnh chụp chung khi cô ta diện những đồ đó lên người.

Mình khép cửa nhà đi về bởi giải quyết với một tên say cũng chẳng có ích gì. Cả đêm đó, mình khóc vì uất ức. Khóc thì khóc thế nhưng mình đã có quyết định cho mối quan hệ này. Ngay sáng hôm sau, mình gọi điện cho anh ta, tuyên bố chia tay.

Anh ta tỏ ra bàng hoàng lắm, chạy qua nhà mình luôn. Mình cũng gặp, nói thẳng rằng đã nhìn thấy hết những gì có trong điện thoại.

Lái xe đưa bạn trai đang say mèm về nhà, cô gái ngớ người thấy dòng tin nhắn đến của bạn gái cũ rồi loạt bí mật động trời được giấu bên trong chiếc điện thoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

'Còn yêu thương nhau thì anh và cô ta quay lại, việc gì phải kéo một người khác vào mà làm khổ người khác. May mà tôi phát hiện ra, để cưới xong rồi thì có phải mang tiếng một đời chồng không? Vì nếu biết tôi cũng sẽ bỏ. Chồng không hoàn toàn dành trọn tình yêu cho mình thì mới là bi kịch'.

Hóa ra, cô người cũ kia đã kết hôn rồi, mình cũng chẳng muốn nghĩ lại. Với mình, tình yêu có thì phải trọn vẹn, không có thà cho qua còn hơn".

Đúng là một câu chuyện khiến nhiều người lăn tăn và ngẫm nghĩ thật nhiều. Người yêu cũ của người yêu luôn là nỗi ám ảnh. Ít ai có thiện cảm đối với nhân vật đó, càng bực bội hơn khi họ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Việc chia tay hay bỏ qua và bước tiếp là một lựa chọn. Hi vọng rằng, cô gái trong câu chuyện sẽ thấy vui và hạnh phúc với quyết định của mình.

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Cho con gái ở nhà chơi với bà ngoại và em họ, chiều về tôi hoảng hốt nhìn mặt con đầy vết cấu liền lập tức tiễn mẹ ruột về quê

Một hôm đi làm về, tôi thấy con gái chạy ra khóc, trên mặt nhiều vết cào cấu. Tôi hỏi rõ thì nó bảo bị em họ đánh, bà lại còn bênh em không đứng về phía nó.

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