Kỉ niệm ngày cưới tưởng chồng về làm lành, hàn gắn hôn nhân, vợ hét lên tức tưởi vì 'món quà' kỷ niệm không ngờ

Tâm sự 18/02/2023 04:38

Chồng Hương ngoại tình đã hai năm nay. Anh dọn hẳn đồ ra ngoài ở cùng người tình, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Mỗi lần anh về, họ lại cùng nhau ăn tối rồi lại ân ái với nhau.

“Tối nay anh về nhé, em nấu bánh canh Huế nha!”. Nhận tin nhắn của chồng, Hương mừng rỡ ra mặt. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, thấy anh im lặng cả buổi sáng, Hương nghĩ anh quên nên buồn rũ cả người. Giờ anh nhắn tin tối về, Hương mừng quá, vội vàng xin nghỉ làm buổi chiều để đi siêu thị nấu món chồng thích, rồi còn ghé cửa hàng nước hoa mua quà cho chồng.

Hương kết hôn đã 8 năm, sinh được hai con trai. Cô làm kế toán trưởng ở một công ty tài chính lớn; chồng làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty chứng khoán. Gia đình họ sống ở chung cư cao cấp, lái xe hơi, một cuộc sống mà ai cũng mơ ước.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng Hương ngoại tình đã hai năm nay. Anh dọn hẳn đồ ra ngoài ở cùng người tình, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Mỗi lần anh về, họ lại cùng nhau ăn tối rồi lại ân ái với nhau.

Hương nghĩ nếu chồng không còn yêu mình thì đã không hay tới lui và vẫn nồng nhiệt ân ái với nhau như vậy. Cô vẫn nuôi hy vọng chồng rong chơi đã đời sẽ trở về bên gia đình, vợ con.

 

Tối ấy, cơm nước và lo con cái xong xuôi, vợ chồng Hương có một đêm ân ái cuồng nhiệt trên giường. Hương quấn chăn hạnh phúc nhìn chồng ra ngoài ban công hút thuốc. Rồi cô mặc lại áo ngủ, mang món quà được gói xinh xắn ra tặng anh.

Chồng cô ngạc nhiên: “Sao lại tặng quà cho anh?”. Hương cười: “Kỷ niệm ngày cưới phải có quà chứ! Em còn chưa hỏi anh sao không có quà cho em”.

Chồng Hương lúng túng: “Ủa, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới à?”. Nụ cười trên môi Hương vụt tắt: “Không phải anh nhớ ngày nên về làm lành với em sao?”.

Kỉ niệm ngày cưới tưởng chồng về làm lành, hàn gắn hôn nhân, vợ hét lên tức tưởi vì 'món quà' kỷ niệm không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng Hương cụp mắt, lảng tránh ánh nhìn của cô rồi dụi tắt thuốc, đi vào phòng. Hương thẫn thờ theo sau. Hai người họ ngồi đối diện ở hai mép giường, không ai nói lời nào. Mãi lúc lâu sau, chồng Hương lên tiếng: “Anh định bàn với em mình ly hôn, mình kéo dài thế này cũng hai năm rồi, người yêu anh không chịu tiếp tục như vậy nữa!”.

Ly hôn? Hương nghe mà bàng hoàng. Cô gần như hét lên: “Ly hôn, ly hôn là như thế nào? Anh vẫn về đây ăn ngủ với tôi mà?”

Chồng Hương cố giải thích: “Anh vẫn nói với em từ đầu là anh muốn ly hôn mà. Anh yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy. Còn nhà, xe, hai con, anh để lại hết cho em, mỗi tháng anh trợ cấp 40 triệu đồng nuôi hai đứa. Anh nghĩ vậy cũng công bằng rồi”.

“Công bằng, công bằng cái gì, anh bỏ vợ bỏ con đi theo gái mà nói là công bằng? Anh đã muốn ly hôn, tại sao vẫn còn về nhà ngủ với tôi? Tại sao?”, Hương gào lên trong nước mắt.

Chồng Hương không trả lời, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi. Nhưng Hương đâu chịu để yên, cô gào thét, cấu xé người đàn ông mình yêu thương và cứ hét lên câu hỏi: “Tại sao còn về đây ngủ với tôi? Tại sao?”.

Chồng Hương gạt tay cô ra một cách tàn nhẫn rồi hét lại đáp trả: “Vì cô rất giỏi trên giường, cô hiểu không? Nhưng tôi đã hết yêu cô rồi!”. Rồi anh ta đẩy Hương ra để bước ra khỏi phòng, Hương chới với mất đà rồi ngã sụp xuống nền nhà.

“Vì cô rất giỏi trên giường”, lời nói của người chồng sắp cũ như cái tát vào mặt Hương. Cô úp mặt xuống sàn và khóc như mưa. Cô không thể ngờ anh ta tới lui vì chỉ xem mình như chỗ bóc bánh mà không cần trả tiền. Vậy mà cô còn háo hức đi chợ, nấu nướng, mua quà… Từ lúc nào mà cô trở nên rẻ mạt đến vậy?

Hương đau như bị cắt từng thớ thịt, chưa bao giờ cô thấy đau như thế và cảm giác không thở nổi. Và có lẽ Hương sẽ chết như thế nếu hai cậu con trai không chạy vội vào phòng và ôm choàng lấy mẹ. Hương ôm hai con, khóc như chưa từng được khóc.

Nhưng Hương cũng biết rằng, câu nói ghê rợn kia của chồng sẽ giúp cô tỉnh ra, đây chính là một cơ hội để cô có một khởi đầu mới. Cô đã hy vọng hão huyền vào gã đàn ông tệ bạc ấy quá lâu và bỏ phí hai năm chờ đợi trong cuộc đời mình.

Giờ đây, khi không còn gì để hối tiếc nữa, cô sẽ làm lại cuộc đời, cùng với hai thiên thần nhỏ. Cô sẽ làm được, vì con và cả vì mình. 

Thuê người theo dõi chồng vì nghi anh ngoại tình, đến điểm hẹn nhìn bộ dạng anh lúc đó tôi liền khóc như mưa

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Trống ngực đập thình thịch, tôi vội vã gửi con rồi phóng xe ra chợ. Ra tới nơi, tim tôi thắt lại khi nhìn thấy việc mà chồng mình đang làm.

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