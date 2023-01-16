Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, chị chồng tặng món quà khiến tôi xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu để trốn

Dù buồn lòng nhưng tôi vẫn cư xử lễ phép, vẫn chăm sóc chị chồng chu đáo mỗi khi chị ấy đau bệnh. Nhưng thú thật, trong vài lần tranh cãi với chồng, tôi vẫn đay nghiến anh về việc đưa thẻ ngân hàng cho chị chồng giữ.

5 năm nay, vợ chồng tôi sống chung với chị chồng. Chị ấy hơn 50 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Hồi trước, chị đã đi làm, kiếm tiền nuôi em trai ăn học thành tài. Chồng tôi mang ơn chị gái rất nhiều nên nhận chăm sóc, phụng dưỡng chị khi chị về già. Dù đóng vai trò là một người vợ suốt 5 năm qua nhưng tôi chưa từng được giữ tiền của chồng. Anh đưa hẳn thẻ lương cho chị gái giữ và lo chi tiêu trong nhà. Chị chồng tôi tận dụng mặt bằng để mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh kiếm tiền chi tiêu và dành dụm. Dù vậy, chị vẫn cầm thẻ ngân hàng của em trai như một điều hiển nhiên. Chị lo hết mọi sinh hoạt trong nhà, từ ăn uống, những nhu yếu phẩm cần thiết. Tết, lễ chị cũng không hỏi han đến tiền của tôi. Tôi sướng thật khi không phải đau đầu suy tính chuyện tiền bạc nhưng dù sao, tôi vẫn muốn nắm giữ lương của chồng mình.

Dù buồn lòng nhưng tôi vẫn cư xử lễ phép, vẫn chăm sóc chị chồng chu đáo mỗi khi chị ấy đau bệnh. Nhưng thú thật, trong vài lần tranh cãi với chồng, tôi vẫn đay nghiến anh về việc đưa thẻ ngân hàng cho chị chồng giữ. Những chuyện này chỉ có vợ chồng tôi biết với nhau mà thôi. Ảnh minh họa: Internet Hôm qua là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi về nhà thì bất ngờ khi thấy chị chồng đã chuẩn bị một mâm cơm ngon lành và một cái bánh kem. Chị chồng cười hiền lành, bảo muốn chúc mừng ngày đặc biệt của chúng tôi. Sau khi ăn uống vui vẻ, chị ấy đưa cho tôi một món quà.

Mở quà, tôi kinh ngạc khi thấy đó là thẻ ngân hàng của chồng mình. Chị chồng nói 5 năm qua, chị đã cố tình giữ thẻ ngân hàng của chồng tôi để xem thử tôi có phải là kẻ ham tiền, vì tiền mà đánh đổi hạnh phúc gia đình không? Nhưng giờ chị đã hoàn toàn yên tâm khi thấy tôi sống biết điều, hiểu chuyện, lại xem trọng hạnh phúc gia đình hơn vật chất. Chị còn tiết lộ số tiền lương mỗi tháng của chồng tôi vẫn nằm yên trong thẻ. Chị chưa từng rút ra một đồng nào và xem như đây là tiền tiết kiệm của chúng tôi. Những gì chị chồng nói khiến tôi xấu hổ và ân hận mãi không thôi. Hóa ra, 5 năm qua, chị ấy lo lắng toàn bộ sinh hoạt cho vợ chồng tôi mà không đụng đến tiền của chồng tôi. Giờ tôi muốn đưa chị 50 triệu, xem như trả ơn chị đã cưu mang chúng tôi suốt 5 năm qua nhưng chị kiên quyết từ chối. Mà chị càng như thế, tôi càng cắn rứt lương tâm hơn. Tôi phải làm sao để chị chồng chịu nhận số tiền mình đưa đây?

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