Trời đúng là không phụ lòng người. Một ngày kia, Loan nhắn tin hỏi tôi có còn yêu em không, có còn muốn lấy em làm vợ không? Tất nhiên là tôi trả lời có. Tôi mừng rỡ đến phát khóc ấy chứ. Cuối cùng, sau bao năm theo đuổi, em đã gật đầu đồng ý làm vợ của tôi.

Tôi theo đuổi Loan 2 năm, nhiều lần tỏ tình nhưng cô ấy đều từ chối. Tuy vậy tôi vẫn kiên trì tình yêu đơn phương của mình và mong chờ 1 ngày em chấp nhận.

Từ ngày về chung một nhà đến nay đã được 1 năm 2 tháng, nhưng Loan mãi không có tin vui. Điều này khiến bố mẹ và tôi rất sốt ruột. Mẹ tôi mong ngóng có cháu bồng cháu bế từ lâu rồi. Bà đề nghị chúng tôi nên đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì không để còn chữa trị sớm. Nghe lời mẹ, tôi cũng dẫn vợ đi khám. Kết quả là chúng tôi hoàn toàn bình thường, chẳng có vấn đề gì cản trở việc sinh con hết.

Ngày tôi dẫn Loan về nhà, bố mẹ cũng ưng lắm. Loan là cô gái xinh xắn, việc nội trợ cô ấy rất đảm đang, chưa kể còn khéo ăn khéo nói. Sau ngày ra mắt, 2 gia đình nhanh chóng nói chuyện người lớn. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Nhận được thông báo của bệnh viện, tôi vui lắm. Trong lòng chỉ nghĩ con cái là lộc trời cho, chẳng qua vợ chồng tôi chưa có duyên làm bố mẹ mà thôi. Nhưng khi tôi đòi hỏi vợ về chuyện sinh con, cô ấy lại tỏ ra thờ ơ. Vợ tôi chống chế rằng, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Chúng tôi cần chăm chỉ làm ăn, dành dụm tiền để các con sau này có cuộc sống tốt hơn.

Em ấy nói thế vô lý lắm. Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả. Nhà cửa cũng không phải lo. Bố mẹ đã mua nhà cho chúng tôi rồi. Họ lại còn hứa sẽ hỗ trợ 2 vợ chồng nếu Loan sinh em bé. Ấy thế nhưng vợ vẫn rất vô cảm trong chuyện đó, mặc cho áp lực con cái đè nặng lên tôi mỗi ngày.

Thế rồi, hôm kia, tôi chán nản mới đi uống rượu giải sầu với anh em đồng nghiệp. Về nhà có chút hơi men, không tỉnh táo, nên tôi đã to tiếng với Loan. Giữa chúng tôi xảy ra xích mích, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được, tôi mới tát em 1 cái. Loan giận dỗi bỏ về phòng. Quá áy náy vì lần đầu đánh vợ và không biết đối diện với cô ấy thế nào, tôi nằm ngoài phòng khách để ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa đêm, tôi thấy ân hận quá và quyết định vào xin lỗi vợ. Nhưng đến cửa phòng tôi sững lại khi nghe thấy em vừa khóc vừa gọi điện cho 1 ai đó. Cô ấy nói: "Thế anh có về nước không? Em chịu hết nổi rồi. Em đã chờ anh mấy năm nay. Nhà người ta giục giã em chuyện con cái, còn đưa em đi khám các thứ hết rồi. Em làm sao chống chế được mãi. Họ mà biết em lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày, chắc chắn sẽ không để em yên".

Tôi bàng hoàng trước sự thật này, bèn đẩy cửa xông vào. Cô ấy giật thót mình khi thấy sự hiện diện của tôi. Loan vội vàng cúp máy, ấp úng hỏi tôi sao vào phòng không gõ cửa?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi không thể bình tĩnh được khi nghe thấy hết nội dung của cuộc gọi đó, tôi chất vấn em. Cuối cùng Loan thừa nhận chuyện lấy tôi chỉ để gia đình cô ấy không thúc giục nữa. Còn em đã yêu 1 người đàn ông khác hơn 7 năm nay, nhưng hiện tại anh ta đang ở nước ngoài chưa về được. Loan không muốn có con với tôi, em chỉ muốn sinh con cho gã đàn ông đó. Bao giờ anh ta về, Loan sẽ chủ động ly hôn với tôi và không đòi hỏi gì.

Nghe hết những lời đó, tôi ngã khụy xuống nền nhà. Hóa ra, tôi chỉ là phương án 2 của vợ. Vì người đàn ông kia không xuất hiện nên Loan mới đồng ý lấy tôi. Quá cay đắng, tôi bỏ chạy khỏi căn phòng. Loan làm thế không thấy quá ích kỷ và coi thường tôi hay sao? Hiện tại, tôi đang viết giấy ly hôn. Bố mẹ biết chuyện cũng giận lắm. Họ chẳng thể ngờ cô con dâu ngoan hiền lại có suy nghĩ táo bạo như vậy!