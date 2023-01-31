Kết hôn được một tháng thì bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân thật sự khiến tôi không thể tưởng tượng nổi

Tâm sự 31/01/2023 06:16

Em khó xử quá các chị ạ. Đúng là tính em không cẩn thận nên chuyện mới thế này. Nhưng suy cho cùng thì lỗi đâu hoàn toàn thuộc về em?

Kết hôn xong, vợ chồng em vẫn sống cùng mẹ chồng. Vì bố chồng em mất từ sớm, thành ra bây giờ để mẹ chồng trong căn nhà rộng rãi, em cứ thấy tội nghiệp. Khi chồng đề nghị ra ở riêng cho thoải mái, em còn thuyết phục anh ở lại.

Về làm dâu nhà chồng hơn một tháng nay, em vẫn chưa có được cảm tình từ mẹ chồng. Nhiều khi làm trái ý còn bị bà chửi xơi xơi. Hôm trước em dọn nhà, thấy mẹ chồng rơi hết giấy tờ xuống dưới. Nhặt lên em mới vô tình biết ngày tháng năm sinh của mẹ chồng.

Hôm qua là sinh nhật mẹ chồng em. Cả buổi sáng em cứ tất tưởi như người đi buôn. Nào đặt bánh, rồi mua đồ về nấu ăn cũng rất tốn thời gian. Đến chiều, khi chồng chở mẹ em về nhà và thấy căn nhà trang khí không gian sinh nhật, chồng em chau mày thở dài còn mẹ anh thì rưng rưng nước mắt hỏi: "Con làm cái gì đấy?".

Kết hôn được một tháng thì bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, nguyên nhân thật sự khiến tôi không thể tưởng tượng nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em nhanh nhảu nói mình muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng. Thế là bà đập bàn đuổi em ra ngoài. Bị hiểu lầm ý tốt, em chạy lên phòng khóc. Một lúc sau chồng em về phòng, thấy vợ đang nức nở, chồng em nói năm ấy vì bố anh quên sinh nhật vợ nên đã bị mẹ chồng em giận. Muốn vợ hết giận, bố em đã đi 30 cây số để mua cho vợ món mà bà thích nhất.

Nhưng đi được nửa đường, bố chồng em không may gặp tai nạn giao thông. Dù được bác sĩ tận tình cứu giúp nhưng ông vẫn ra đi sau vài ngày xảy ra tai nạn. Cũng vì thế mà bao năm nay, mẹ chồng em chưa một lần tổ chức sinh nhật. Thậm chí mỗi lần đến ngày này, bà lại tự trách mình vì đã gián tiếp gây ra cái chết của chồng.

Khi biết chuyện, em cũng đồng cảm với bà. Bây giờ em rất muốn lấy lòng mẹ chồng, cải thiện mối quan hệ. Các chị có cách thì chỉ giúp em với ạ.

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