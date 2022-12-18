Kén chọn mãi mới cưới được cô vợ đẹp ngờ đâu 4 tháng mất ăn mất ngủ nhìn vợ nằm treo chân mà rụng rời

Tâm sự 18/12/2022 04:51

Em cao ráo, xinh xắn và có vẻ đẹp rất nhẹ nhàng. Sau vài tháng chinh phục thì em cũng nhận lời yêu.

Tôi năm nay 28 tuổi và vừa cưới vợ được 4 tháng nay. Do cũng có công ăn việc làm ổn định và kinh tế gia đình khá giả nên tôi kén chọn bạn gái lắm. Mãi tới khi gặp vợ tôi, dù cô ấy chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng tôi lại phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Em cao ráo, xinh xắn và có vẻ đẹp rất nhẹ nhàng. Sau vài tháng chinh phục thì em cũng nhận lời yêu. Khỏi phải nói tôi hãnh diện mỗi khi dẫn vợ đi ăn đi chơi hay về nhà ra mắt. Bởi ai gặp cũng hết lời khen 2 đứa tôi đẹp đôi.

Ngay sau đám cưới thì vợ tôi có bầu. Từ ngày có bầu, cô ấy lột xác 180 độ. Do nghén nặng lại bị dọa sảy thai nên từ ngày mang thai cô ấy ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Có những thời điểm sức khỏe ổn định hơn, vợ tôi được bác sĩ cho về dưỡng thai thì ngày nào cô ấy cũng không dám đi lại, phải nằm treo chân. Mang tiếng cưới được vợ đẹp mà từ lúc cưới đến nay đêm nào tôi cũng mất ăn mất ngủ túc trực để chăm sóc 24/7.

Kén chọn mãi mới cưới được cô vợ đẹp ngờ đâu 4 tháng mất ăn mất ngủ nhìn vợ nằm treo chân mà rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có những hôm đang nằm treo chân rồi mà cô ấy vẫn bị ra máu nhiều. Vợ chồng tôi và cả nhà hoảng hốt còn sợ mất đứa bé trong bụng. Cả nhà lại lập cập đưa cô ấy đi khám và chỉ thở phào khi bác sĩ thông báo tim thai vẫn còn. Thật sự từ khi phát hiện que thử 2 vạch đến nay, vợ chồng tôi phải đối diện với muôn vàn nỗi lo sợ. Sợ vợ lo nghĩ ảnh hưởng đến tinh thần nặng nề khi mang bầu nên tôi lúc nào cũng ở bên.

Đêm hôm trước em cứ đòi ngủ riêng mỗi người một phòng cho yên tĩnh. Nghĩ em mệt nên tôi cũng chiều lòng sang phòng khác. Đến nửa đêm định sang xem vợ ngủ thế nào thì hoảng hốt thấy em đang nằm treo chân mà máu chảy ra rất nhiều xung quanh. Tôi rụng rời vội gọi cả nhà um lên rồi mau chóng đưa em đi viện.

Khi vào viện bác sĩ nói thể trạng của vợ tôi yếu, lại có nguy cơ dọa sảy thai và sinh non nên phải cẩn thận. Từ hôm đó, tôi nhập khẩu luôn cho em ở viện để được bác sĩ theo dõi chặt chẽ đến tận ngày sinh.

Kén chọn mãi mới cưới được cô vợ đẹp ngờ đâu 4 tháng mất ăn mất ngủ nhìn vợ nằm treo chân mà rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật sự vợ đẹp của tôi bầu mà sao vất vả quá mọi người ạ. Nhìn cô ấy nằm xung quanh cắm toàn dây dợ quanh người, chịu nhiều đau đớn mà tôi xót xa quá. Giờ tôi chẳng có tâm trạng mà nghĩ tới con xinh hay xấu, chỉ mong vợ vượt qua những ngày thai kỳ còn lại an toàn để mẹ tròn con vuông thôi. Với lại, những mẹ bỉm sữa khác hãy mách nước cách giữ thai an toàn cho những mẹ bầu dọa sảy thai như vợ tôi với. Tôi xin cảm ơn nhiều.

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