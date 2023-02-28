Đi làm xa về nhà lúc đêm muộn, khẽ khàng mở cửa vào nhà, tôi sững người 'hóa đá' khi thấy việc vợ làm trong phòng

Khi vợ đẻ, tôi về được 1 tuần, hôm vừa rồi là lần thứ hai tôi về thăm nhà sau gần 1 năm đi làm xa. Con tôi hiện tại đã được 4 tháng rồi. Tuy không ở gần nhau nhưng hễ rảnh rỗi là tôi lại gọi video cho vợ để ngắm con.

Tôi đi làm xa khi vợ mang bầu được 2 tháng, dù không muốn nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Chuyến công tác giúp thu nhập của tôi tăng lên khá nhiều. Nhận được sự động viên của vợ, lại nghĩ vợ ở nhà còn có mẹ chồng để ý chăm sóc nên tôi cũng thêm yên tâm.

Hôm vừa rồi tôi về thăm nhà không báo trước cho vợ và mẹ. Lúc tôi về thì cũng đã nửa đêm, nhà cửa vắng lặng, chắc mọi người đều ngủ say cả. Tôi khẽ khàng mở cửa vào, không ngờ lại nghe được tiếng động và thấy ánh đèn le lói trong bếp. Ban đầu tôi nghĩ có khi nào là trộm vì người trong nhà sao phải lén lút như vậy. Không ngờ đến khi ập vào bật điện lên thì tôi phải giật mình phát hiện người bên trong là vợ, điều đáng nói là việc cô ấy đang làm.

Vợ tôi đang ăn cơm nguội. Nhìn bát cơm chẳng có đồ ăn kèm, tôi lấy làm lạ, hỏi thì cô ấy cứ lảng tránh không trả lời. Tôi bèn mở tủ lạnh ra xem rồi phải sững người thấy bên trong có đồ ăn, thịt cá vẫn còn thừa từ bữa tối nhưng cô ấy chỉ ăn bát cơm nguội với chút nước mắm.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi đang định chất vấn vợ thì tiếng mẹ vang lên từ ngoài cửa: “Cô lại ăn vụng đấy hả? Nhà này đúng là vô phúc mới có đứa con dâu ăn hại, chỉ biết ăn thôi chẳng được tích sự gì…”. Cánh cửa bật mở, mẹ tôi bước nhanh vào. Bà tái mặt khi nhìn thấy tôi.

Vợ tôi là cô gái hiền lành, giản dị, xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Mẹ tôi không muốn một nàng dâu như vậy nhưng tôi sao có thể chia tay khi em đã ở bên tôi suốt những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp nhất. Nếu tôi không cho em một danh phận đàng hoàng thì tôi đúng là kẻ không ra gì. Ngờ đâu về làm vợ tôi rồi mà em cũng chưa được yên ấm, chỉ vì thành kiến của mẹ chồng.

Hóa ra vì vợ tôi sợ ăn đồ ăn thì sẽ bị mẹ chồng phát hiện, bà lại mắng mỏ con dâu “ăn hại”. Cũng do cơ địa vợ tôi ít sữa, phải cho con ăn thêm sữa công thức, mẹ xót tiền lại càng mắng cô ấy nhiều hơn, đến miếng ăn cũng khắt khe với con dâu.

Lòng tôi quặn thắt vì thương vợ. Thời buổi bây giờ là năm bao nhiêu rồi, gia đình tôi cũng đâu nghèo túng đói rách? Tôi đi làm xa cũng chỉ mong vợ con và mẹ già ở nhà được thảnh thơi. Vậy mà vợ tôi đến miếng ăn cũng không được thoải mái! Sao chua xót và cay đắng quá! Vợ tôi vừa sinh được 4 tháng, sao có thể ăn uống như thế!

Tôi giận mẹ nên lập tức đưa ra về nghị đưa vợ con theo mình vào chỗ làm, khi nào tôi chuyển về gần nhà sẽ lại đưa cô ấy về. Nhưng mẹ tôi tức giận mắng con trai bênh vợ quên mẹ, ngày xưa các cụ còn đói ăn mà có sao đâu, như vợ tôi là sướng lắm rồi.