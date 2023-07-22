Đi làm về thấy vợ cũ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh nằm đợi trên giường, em cứ áp sát vào người tôi rồi năn nỉ làm một điều 'điên rồ'

Tâm sự 22/07/2023 04:35

Hôm qua về nhà, tôi vừa bật đèn lên thì giật mình khi thấy em nằm trên giường ngủ của tôi. Trên người em là bộ váy ngủ mỏng manh, em lao đến ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: "Cho em một đứa con, được không?".

Tôi thừa nhận mình thiếu quyết đoán và dứt khoát. Mặc dù đã chia tay vợ cũ được gần ba năm nhưng đôi lúc tôi vẫn nhớ đến em như một thói quen.

Vợ cũ của tôi rất xinh đẹp, quyến rũ và khéo léo. Em là người có tham vọng, luôn hướng tới những điều lớn lao. Vì thế khi sống cùng nhau, lúc nào tôi cũng cảm thấy áp lực.

Em bắt tôi phải mua nhà, mua xe mới chịu sinh con. Không những vậy, em còn thay tôi ngoại giao trong công việc để giúp tôi leo lên hàng ngũ lãnh đạo. Thế nhưng mọi kế hoạch của chúng tôi bị phá sản khi tôi phát hiện vợ cũ ngoại tình.

Đi làm về thấy vợ cũ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh nằm đợi trên giường, em cứ áp sát vào người tôi rồi năn nỉ làm một điều 'điên rồ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có, quyền lực hơn tôi gấp nhiều lần. Ông ta chỉ có một điều không bằng tôi, đó là tuổi trẻ. Sau khi quen được vị đại gia lắm tiền nhiều của ấy, em về nhà đề nghị ly hôn. Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc như vậy, không ồn ào vì bản thân tôi cũng muốn giữ thể diện. Thế nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi lại cảm thấy đau nhói vì quá khứ bị cắm sừng.

Gần ba năm nay, tôi vẫn lén theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Em thường đăng tải những bức ảnh du lịch sang chảnh và khoảnh khắc hạnh phúc bên người chồng nhiều tuổi. Vì thế nằm mơ tôi cũng không nghĩ có một ngày, em lại tìm gặp mình.

Đi làm về thấy vợ cũ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh nằm đợi trên giường, em cứ áp sát vào người tôi rồi năn nỉ làm một điều 'điên rồ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn, tôi không đổi khóa và mật khẩu, thành ra nếu muốn, vợ cũ vẫn có thể vào nhà mà chẳng gặp bất cứ khó khăn nào. Hôm qua về nhà, tôi vừa bật đèn lên thì giật mình khi thấy em nằm trên giường ngủ của tôi. Trên người em là bộ váy ngủ mỏng manh, em lao đến ôm chầm lấy tôi thủ thỉ: "Cho em một đứa con, được không?".

Tôi bần thần giây lát trước khi đẩy em ra và yêu cầu em ăn mặc nghiêm chỉnh để nói chuyện. Thú thật khi ấy tôi đã phải kìm chế rất nhiều mới có thể bình tĩnh như vậy. Còn em thì nức nở nói chồng em đã có tuổi, chuyện ấy nghèo nàn, việc sinh con gần như là không thể mà em thì rất cần một đứa con để củng cố vị trí của mình.

Đi làm về thấy vợ cũ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh nằm đợi trên giường, em cứ áp sát vào người tôi rồi năn nỉ làm một điều 'điên rồ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi vợ cũ ra về, tôi đã dặn lòng sẽ quên chuyện đã xảy ra. Thế nhưng em liên tục nhắn tin đề nghị được quay lại một cách lén lút. Tất nhiên tôi không muốn làm chuyện đó chút nào. Nhưng trong đầu tôi chợt nảy sinh ý định sẽ nói hết mọi chuyện cho người chồng già của em biết. Có điều tôi sợ làm vậy thì nhẫn tâm với em quá. Mọi người cho tôi lời khuyên với, nếu em cứ làm phiền thế này, tôi có nên nói ra cho chồng em biết không?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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