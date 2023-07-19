Đi làm về sớm, tôi 'điếng người' khi chứng kiến cảnh tượng chồng và cô hàng xóm thản nhiên làm 'chuyện ấy' giữa thanh thiên bạch nhật

Chồng ngoại tình với cô em nhà hàng xóm, phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ nghĩ đó là chuyện chỉ có trên báo chí phim ảnh, vậy mà giờ tôi lại gặp phải tình cảnh đó có buồn cười không.

Tôi thường đi làm giờ giấc lung tung, hay nói đúng hơn là hầu như không ở nhà vì tôi là bác sĩ nhi. Nhiều hôm 3-4 ngày làm việc liên tục tôi không về qua nhà là chuyện bình thường. Hai chúng tôi mới cưới nhau được khoảng 2 năm, chưa có con vì tôi chưa chuẩn bị tốt về sức khỏe nên cả hai đều thống nhất là tạm thời chưa vội có con. Anh và tôi cũng yêu nhau khá lâu rồi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thế nên đến giờ tôi mới được mọc "hai cái sừng" vĩ đại trên đầu luôn đây này.