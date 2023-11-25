Đi công tác về, đang tìm chồng để giải quyết nhu cầu, nào ngờ vừa bước lên giường tôi 'sốc ngất' khi phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ngủ ngon lành

Tâm sự 25/11/2023 02:35

Em nhìn mà tức vô cùng. Rõ ràng phòng ngủ dành cho khách nhà em không hề khóa. Nghĩa vào đây mà không biết là phòng tân hôn của vợ chồng nhà người khác ư? Chẳng lẽ anh ta cố tình, vì biết chồng em không có nhà?

Có lẽ em và chồng may mắn hơn nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, là cưới xong tụi em được ra ở riêng ngay. Tiền mua căn hộ có bố mẹ em cho một phần, bên nhà chồng cho 1 phần, còn lại vợ chồng em tự tích góp và vay mượn thêm.

Mấy hôm trước, chồng đi công tác, chuyến đi kéo dài đến 2 tuần liền, chỉ có mình em ở nhà. Về nhà sớm chỉ lủi thủi 1 mình, nên em xin sếp tăng ca đến muộn.

Tối ấy, lúc em về tới nhà đã gần 11 giờ đêm. Mệt rã rời, em chỉ kịp vứt túi xách, lột bộ quần áo công sở ra, thay chiếc váy ngủ vào là lập tức muốn chui vào chăn đánh một giấc.

Nhưng, vừa lật chăn định nằm xuống, em lập tức giật bắt người, theo phản xạ nhảy ra khỏi giường. Em la hét lạc cả giọng vì quá sợ hãi. Không ngờ dưới chiếc chăn lại có một người đàn ông đang nằm ngủ ngon lành! Anh ta còn mặc đúng chiếc quần cộc, nửa người trên để trần nữa chứ!

Em cuống quýt bật đèn sáng trưng. Gã đàn ông kia bị tiếng hét của em đánh thức, ngái ngủ hỏi bằng tiếng Anh: “Ai đấy?”. Quái lạ, người nước ngoài ư? Không phải, rõ ràng là người Việt Nam mà.

"Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi ngủ", em vừa sợ vừa giận, lên tiếng quát hỏi.

“Em là vợ Hùng?”, lúc này anh ta mới mở miệng nói bằng tiếng Việt. Em trợn trừng kinh hãi, người này biết em và chồng nhưng em lại không hề biết danh tính anh ta.

Đi công tác về, đang tìm chồng để giải quyết nhu cầu, nào ngờ vừa bước lên giường tôi 'sốc ngất' khi phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ngủ ngon lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe anh ta giới thiệu em mới biết đó là bạn thân của chồng, tên là Nghĩa, vừa từ nước ngoài về. Anh ta ở nước ngoài mấy năm nay, đám cưới của tụi em cũng không tham gia được. Em lại càng không có dịp gặp được Nghĩa nên mới không biết mặt.

Anh ta mới về chưa có chỗ ở nên chồng em ngỏ ý bảo cứ đến nhà em ở tạm, trong nhà còn phòng trống. Bên chỗ mẹ chồng em có giữ 1 chiếc chìa khóa căn hộ của hai đứa em, để phòng lúc không may thì còn có thể mở cửa vào, nên chồng em bảo anh ta sang đó lấy chìa khóa. Thế là anh ta vô tư vào nhà em và lăn lên giường ngủ của vợ chồng nhà người ta ngủ thản nhiên như không.

Em nhìn mà tức vô cùng. Rõ ràng phòng ngủ dành cho khách nhà em không hề khóa. Nghĩa vào đây mà không biết là phòng tân hôn của vợ chồng nhà người khác ư? Chẳng lẽ anh ta cố tình, vì biết chồng em không có nhà?

Đi công tác về, đang tìm chồng để giải quyết nhu cầu, nào ngờ vừa bước lên giường tôi 'sốc ngất' khi phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ngủ ngon lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em lập cập gọi cho chồng, anh bảo Nghĩa chỉ ở tạm khoảng 1 tuần, tìm được nhà sẽ chuyển ra ngay. Nhưng như thế cũng đủ em thấy khó chịu lắm rồi. Em không hiểu chồng mình nghĩ gì khi để vợ ở cùng 1 gã đàn ông xa lạ, trưởng thành trong nhà? Cho dù anh ấy có tin bạn mình bao nhiêu đi chăng nữa thì ai dám chắc được điều gì chứ? Kể ra điều đó cũng chứng tỏ anh ấy rất tin vợ nhưng em không thấy vui chút nào.

Cả đêm ấy em đi ngủ trong tâm trạng hậm hực không yên. Đúng như em dự đoán, ngay ngày hôm sau đã có chuyện. Chẳng hiểu Nghĩa sống ở nước ngoài lâu nên tư tưởng thoáng hay cố tình nữa mà trong nhà có phụ nữ lạ vẫn cởi trần khoe cơ bắp rồi đi loanh quanh khắp nơi như thể thu hút sự chú ý của em vậy. Rồi thì đêm hôm muộn lắm rồi vẫn gõ cửa phòng ngủ của em để hỏi những chuyện trời ơi đất hỡi. Trong khi em mặc áo ngủ còn anh ta mặc độc chiếc quần đùi.

Đi công tác về, đang tìm chồng để giải quyết nhu cầu, nào ngờ vừa bước lên giường tôi 'sốc ngất' khi phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ngủ ngon lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi em nấu ăn trong bếp thì Nghĩa luôn lượn qua lượn lại, nói là muốn giúp đỡ em nhưng anh ta cố tình đứng sát sạt em, thậm chí còn động chạm vào em khi em đưa đồ cho anh ta nữa. Thực sự em phản cảm vô cùng, hình như Nghĩa đang thăm dò và dụ dỗ em thì phải.

Đỉnh điểm là tối hôm qua, Nghĩa ra ngoài rồi về nhà khi đã khá khuya. Em vừa mở cửa thì anh ta đổ ập vào người em, vòng tay ôm chặt em, rồi lẩm bẩm nói mấy câu tình tứ như tình nhân với nhau mà em không tiện thuật lại. Em đẩy mạnh Nghĩa ra, anh ta lúc ấy mới giả đò nhận rõ em rồi xin lỗi, giải thích rằng cứ nghĩ mình vẫn ở nước ngoài, về nhà có bạn gái đón chờ.

Qua 2 ngày em đã khó chịu kinh khủng khi có sự hiện diện của Nghĩa trong nhà nhưng chẳng lẽ lại gọi điện mách chồng. Làm vậy sẽ chia rẽ tình cảm bạn bè của họ, hơn nữa chưa biết chồng em sẽ tin ai nữa đây. Anh ngây thơ và tin người khác quá, em thật sự không biết phải làm thế nào với chồng nữa.

Các chị bày cho em vài cao kiến với? Hay em sơ tán tới công ty ở, chờ chồng về rồi tính tiếp?

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Uống rượu say khướt rồi vào khách sạn cùng sếp già, lúc tỉnh dậy nhìn thấy xấp tiền bên cạnh, tôi đến thẳng công ty làm việc này khiến hắn bẽ mặt

Trong một lần u uất khi chồng vẫn chẳng hề nhận ra tôi đã phát hiện những mối quan hệ trong bóng tối của anh mà đi biệt tăm 1 tuần công tác, tôi đã uống say rồi lên giường với chính vị sếp già của mình. 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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