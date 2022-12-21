Đi công tác để con gái riêng ở nhà cùng chồng, 1 tuần sau trở về, trong lúc dọn dẹp phòng con gái, lật tấm ga giường tôi rụng rời nhìn vết máu đã khô

Tâm sự 21/12/2022 04:42

Đưa con gái về nhà, tôi chỉ vết m.áu trên ga giường rồi hỏi con bé có biết nó xuất hiện từ khi nào không. Con bé nói hôm thứ sáu nó ở nhà vẫn chưa có. Vậy nghĩa là đêm qua nó mới xuất hiện. Tối qua chỉ có mình chồng tôi ở nhà.

Tôi và chồng cũ có 2 đứa con chung vì điều kiện của anh ta cũng ổn định nên tòa xử cho chúng tôi mỗi người nuôi một đứa con. Tôi nuôi con gái lớn 8 tuổi còn chồng cũ nuôi con trai nhỏ 5 tuổi.

Người chồng hiện tại này tôi quen qua mai mối. Thấy mình đã một lần đò chẳng còn nhiều lợi thế để kén cá chọn canh, lại thấy anh là người tốt, có công ăn việc làm ổn định nên tôi liền gật đầu lấy anh làm chồng.

Trong thời gian quen nhau tôi cũng tích cực cho anh làm quen với con gái. Mối quan hệ giữa hai người khá tốt, anh tỏ ra là người đàn ông bao dung, rộng lượng và quan tâm đến con riêng của vợ. Hơn một tháng qua chung sống dưới một mái nhà, mọi thứ rất êm ấm khiến tôi hạnh phúc lắm.

Đi công tác để con gái riêng ở nhà cùng chồng, 1 tuần sau trở về, trong lúc dọn dẹp phòng con gái, lật tấm ga giường tôi rụng rời nhìn vết máu đã khô - Ảnh 1
Hơn một tháng qua chung sống dưới một mái nhà, mọi thứ rất êm ấm khiến tôi hạnh phúc lắm - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây gần 1 tháng công ty cử tôi đi công tác 1 tuần. Tôi định gửi con gái sang bà ngoại nhưng con bé còn phải đi học, thật sự không tiện đường. Chồng tôi bảo cứ để anh trông con bé, có một tuần chứ nhiều nhặn gì đâu. Hơn nữa con bé cũng quý mến anh, hai bố con ở nhà với nhau chắc chắn sẽ ổn thỏa. Tôi nghe vậy liền đồng ý.

Trong thời gian tôi đi công tác vẫn thường xuyên gọi video về nhà gặp chồng và con gái. Hỏi han con thấy con vui vẻ và được chồng chăm lo chu đáo nên tôi cũng yên tâm, lại thấy thầm cảm ơn chồng. 

Hết một tuần trở về nhà, lúc tôi về thì trong nhà không có ai. Chồng tôi đưa con gái sang bên bà ngoại từ hôm qua vì hôm sau là thứ 7, còn anh ấy có việc ra ngoài gặp bạn bè. Nghỉ ngơi một lát, tôi đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, một tuần đi vắng nhà cửa thật sự rất bừa bộn.

Nhưng khi tôi vào phòng con gái, lật chăn lên định mang đi giặt thì rụng rời khi thấy một vết máu đã khô trên ga trải giường. Con gái tôi mới 8 tuổi, chắc chắn không phải con bé đã có dấu hiệu dậy thì. Vậy thì tại sao lại có một vết máu đáng sợ như vậy trên ga trải giường của con?

Đi công tác để con gái riêng ở nhà cùng chồng, 1 tuần sau trở về, trong lúc dọn dẹp phòng con gái, lật tấm ga giường tôi rụng rời nhìn vết máu đã khô - Ảnh 2
Tôi vào phòng con gái, lật chăn lên định mang đi giặt thì rụng rời khi thấy một vết máu đã khô trên ga trải giường - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hốt hoảng vội lao nhanh sang nhà mẹ đẻ. Theo sự quan sát của tôi thì con bé vẫn hoàn toàn bình thường cả về tâm lý và sức khỏe. Cuối cùng không nhịn được nữa tôi mới hỏi con rằng bố dượng ở nhà có hành động gì kỳ lạ với bé hay không, ví dụ như động chạm lên một vài bộ phận trên cơ thể. Con bé hồn nhiên trả lời không có. Lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đưa con gái về nhà, tôi chỉ vết m.áu trên ga giường rồi hỏi con bé có biết nó xuất hiện từ khi nào không. Con bé nói hôm thứ sáu nó ở nhà vẫn chưa có. Vậy nghĩa là đêm qua nó mới xuất hiện. Tối qua chỉ có mình chồng tôi ở nhà. 

Sau đó qua sự chất vấn của tôi, chồng buộc phải khai anh ta đã gặp lại người yêu cũ trong cuộc tụ hội với bạn bè vào tối thứ 6. Cả hai đều có hơi men, không làm chủ được bản thân nên anh ta dẫn cô nàng đó về đây. Vết máu kia chính là do cô ta để lại. Chồng tôi cũng không biết hoặc chính bản thân cô nàng kia cũng không hề hay biết.

Đi công tác để con gái riêng ở nhà cùng chồng, 1 tuần sau trở về, trong lúc dọn dẹp phòng con gái, lật tấm ga giường tôi rụng rời nhìn vết máu đã khô - Ảnh 3
Thú nhận xong, chồng rối rít xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Thú nhận xong, chồng rối rít xin lỗi, khẳng định với tôi đó chỉ là vì có hơi men nên không làm chủ được bản thân. Chứ anh ta đã không còn nhung nhớ gì người cũ cả.

Tôi đau đớn quá, kể cả là tình một đêm thì cũng là phản bội. Cuộc hôn nhân thứ hai những tưởng sẽ tốt đẹp, suôn sẻ thì vừa mới được hơn tháng đã xảy ra chuyện khủng khiếp thế này. Bây giờ tôi ở tiếp thì đau khổ mà ly hôn thì cũng cay đắng. Vừa cưới xong đã ly hôn, lại trở thành gái 2 đời chồng, có hay ho gì cho cam chứ. Tôi phải làm gì đây hả mọi người ơi?

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Đêm tân hôn chuẩn bị cao trào, vừa đưa tay sờ bụng vợ, tôi bỗng thấy vật gì đó cộm vào tay, vội bật đèn lên tôi chết điếng khi thấy 1 thứ không ngờ tới

Khi đưa tay xuống dưới bụng Vi, tôi chợt khựng lại vì cái gì đó cộm ở tay. Nghĩ có con gì bò lên người vợ, tôi vội vàng bật điện lên. Để rồi tôi điếng người khi nhìn thấy thứ khiến mặt mày tôi nóng ran. Vi cũng vơ vội tấm chăn che cơ thể lại rồi ấp úng hỏi tôi bị làm sao?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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