Đi công tác dài ngày về, tôi chết điếng khi nghe con kể 'bố thường xuyên an ủi cô giúp việc', 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng

Tâm sự 10/10/2023 16:20

Ánh có 1 ông chồng thấu hiểu và thông cảm, vì thế sau khi cô sinh con, anh đã cho cô thuê ô sin để đỡ đần việc nhà.

 Khi tìm người giúp việc, Ánh nghe các chị em nói nên thuê người lớn tuổi 1 chút thì sẽ không phải lo lắng chuyện chồng tòng teng với ô sin. Ánh làm theo, nhưng đã qua mấy lượt người giúp việc lớn tuổi, Ánh đều không hài lòng vì họ quá chậm chạp lại hay đau ốm.

Cuối cùng, Ánh cũng đành thuê 1 cô gái 20 tuổi ở quê lên, biết cô bé là người hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó nên Ánh vô cùng yên tâm. Hơn nữa, cô cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng.

Từ ngày có cô giúp việc, mọi việc trong nhà đều được chu toàn, thấy cô gái chăm chỉ nên Ánh thường xuyên thưởng tiền hoặc mua quần áo cho cô ta.

Cho đến tuần trước, Ánh phải đi công tác miền Nam 4 ngày, vì công việc quá gấp nên cô chỉ kịp báo với chồng 1 tiếng rồi đi luôn.

Đi công tác dài ngày về, tôi chết điếng khi nghe con kể 'bố thường xuyên an ủi cô giúp việc', 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngày về, Ánh thấy con gái nhỏ đang chơi 1 mình trong nhà, cô ô sin thì đi chợ còn chồng đang ở cơ quan. Vừa nhìn thấy mẹ, con gái đã lao tới ôm chầm cô rồi bỗng nhiên giơ 2 triệu ra khoe:

- Mẹ ơi, con có nhiều tiền chưa này.

Ánh ngạc nhiên:

- Ở đâu mà con có số tiền này? Hay con lấy cắp của bố hả?

Đứa bé nghe mẹ nói thế thì khóc:

- Không, tiền của con mà, con không lấy của ai cả.

-Nói, nhanh lên, không mẹ cho ăn đòn bây giờ.

Đứa con gái lau nước mắt rồi trả lời:

- Đó là, mỗi lần bố tắm cho chị ô sin đều cho con 500 ngàn dể đi chơi, con không ăn cắp mà mẹ.

Ánh nghe xong thì choáng váng ngồi sụp xuống đất, đứa con gái thì cứ lay lay mẹ:

- Mẹ, mẹ làm sao thế?

Ánh hiểu ra mọi chuyện nhưng vừa lúc còn đang sốc nặng thì cô ô sin về tới nhà, Ánh không lao vào đánh ghen mà vẫn mỉm cười trò chuyện bình thường 

Đi công tác dài ngày về, tôi chết điếng khi nghe con kể 'bố thường xuyên an ủi cô giúp việc', 1 hôm lén về nhà rình mò thì phát giác sự thật đắng lòng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến tối hôm đó, Ánh thấy chồng về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, anh nói:

- Mấy hôm em đi anh cũng tăng ca ở công ty suốt không có thời gian về nhà, may mà có con bé giúp việc không chắc chết.

Ánh nhướn mày rồi cười:

- Hôm nay em bế con sang mẹ đẻ ngủ, có món quà mua trong kia định đưa cho mẹ, anh ở nhà cứ ngủ đi nhé.

Chồng Ánh nghe vậy vội gật đầu. Nhưng đúng như dự đoán, Ánh vừa đi khỏi thì anh ta lao ngay vào phòng ô sin:

- May quá, con mái già lại đi rồi, em chiều anh nữa nhé.

2 người lăn lội trong phòng được hơn 5 phút thì Ánh đạp cửa xông vào. Thấy cô, cả chồng và ô sin đều như chết lặng:

- Em…sao em..lại..về?

Ánh không nói chỉ đi đến sau bình hoa lấy chiếc máy quay đặt sẵn từ lúc nào dơ lên nói:

- Tôi sẽ tung clip này lên mạng, để xem người ta sẽ cười vào mặt anh như thế nào, khốn nạn!

Nói rồi cô quay sang ô sin:

- Tưởng mày ngoan ngoãn thế nào, hóa ra cũng là loại đàn bà chẳng ra gì, tao mang cái này cho cả làng mày ở quê xem nhé!

Chồng Ánh và ô sin đồng loạt quỳ xuống cầu xin năn nỉ nhưng Ánh bơ đi bỏ sang nhà mẹ đẻ, còn chồng cô cũng hốt hoảng đi theo quỳ trước cổng từ đêm đến sáng để xin vợ tha thứ. Nhưng Ánh phải làm gì đây, có nên tha thứ cho anh ta lần này hay không?

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